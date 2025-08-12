Ercros rebota después de derrumbarse un 15% el lunes ante la retirada de la opa de Esseco

Ercros trata de recuperar el pulso en bolsa después de la fuerte caída que sufrieron sus títulos el lunes. Las acciones rebotaron este martes un 1,89% tras derrumbarse un 15,5% en la jornada previa en la que una de las dos candidatas que habían lanzado una oferta para comprar a la firma que fabrica y vende productos químicos y farmacéuticos se echase atrás.

El grupo industrial italiano Esseco, controlado por San Martino, retiró este lunes la oferta pública de adquisición (opa) que lanzó a finales de junio de 2024 sobre el grupo catalán como consecuencia de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo le impuso dos condiciones: rescindir su contrato con el grupo coreano UNID para comprar o importar hidróxido de potasio y carbonato de potasio a España y la prohibición de negociar condiciones de exclusividad con los distribuidores de ambos productos.

La empresa anunció esta decisión después de que el Ministerio de Economía optase por no elevarla al Consejo de Ministros.

"Esseco elude la compra de una compañía en pérdidas y con escasa visibilidad de negocio. Sin olvidar que su oferta era la más alta (3,745 euros por acción). La oferta de Bondalti se mantiene con upside potencial superior al +30%. Es obvio que las incertidumbres son muy altas (por la posible retirada de la oferta de Bondalti), pero el precio actual parece más una (gran) oportunidad que un riesgo. En nuestro caso, mantendremos a Ercros dentro de nuestra Cartera Modelo", señalan desde Lighthouse, la firma de análisis fundamental del Instituto Español de Analistas.

De momento, la lusa Bondalti mantiene su opa sobre la española y queda ahora como única candidata a comprar Ercros. Su oferta está pendiente también, no obstante, de si la CNMC impone condiciones. El precio es de 3,505 euros una vez ajustado el dividendo pagado el año pasado.

Las acciones de Ercros cotizan ahora en el entorno de los 2,70 euros, es decir, muy por debajo de esa oferta que queda sobre la mesa. Llevan meses cotizando en niveles inferiores a esa cifra; el viernes, por ejemplo, cerró en 3,13 euros.