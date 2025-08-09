Sequía de dividendos: solo pagará Grifols a quienes ya tengan acciones

El verano es una época de poca actividad, a excepción de las playas, especialmente en agosto. Esto incluye también a los inversores que, aun estando de vacaciones, esperan sus correspondientes dividendos de vez en cuando. Pero la próxima semana solo hay una empresa de la bolsa española que retribuirá a sus accionistas: Grifols. La compañía ha anunciado que repartirá un dividendo el miércoles 13, pero solo entre los que ya tuviesen acciones de la firma al cierre de la bolsa del pasado viernes.

Esa quietud que se mencionaba al principio, propia solo del periodo vacacional, ha sido la tónica general de los accionistas de la farmacéutica, que llevan sin recibir dividendos desde el año 2021. Pero eso ha cambiado, tras cuatro ejercicios, ya que Grifols anunció que volvía a hacer un reparto de beneficios entre sus inversores.

Fue a finales de julio, durante su presentación de los resultados del segundo trimestre de 2025, cuando la farmacéutica confirmó su decisión de remunerar a sus accionistas. Indicaron también que se pagará 0,15 euros por acción, lo que supone una rentabilidad del 1,15% según su valor actual. Para el conjunto del año, los analistas de Banco Sabadell estiman que "el dividendo total de 2025 podría estar en el entorno de los 0,30-0,35 euros por acción (frente a los 0,36 euros pagados en 2021), lo que de confirmarse implicaría aumentar su endeudamiento en 0,1 veces la deuda financiera neta/ebitda"

Estas estimaciones se apoyarían en la mejora de los beneficios y del flujo de caja. Grifols declaró unas ganancias netas de 1177 millones de euros en el último semestre, un 387% más que en el mismo periodo del año anterior. Para el conjunto del año, la compañía podría obtener un beneficio de 532 millones de euros, según las estimaciones que recoge Bloomberg. Esta cifra implicaría un aumento del 241% respecto a 2024. De momento, Grifols ha confirmado su guidance para el año de unas ventas entre 7.550 y 7.600 millones de euros, mejorando, además, su propia previsión de flujo de caja libre a entre 375 y 425 millones (25 millones por encima del anterior). Para el próximo año, las previsiones de los analistas apuntan a los 685 millones de euros de beneficio neto.

Grifols no es la única empresa de la bolsa española que ha elegido agosto para repartir dividendos. Logista y Banco Sabadell han optado también por el octavo mes del año para distribuir una parte de sus beneficios, aunque no lo harán hasta la última semana.

La firma de logística remunerará el próximo 28 de agosto y abonará 0,63 euros por título, lo que supone una rentabilidad del 1,9%. Para cobrarlo es necesario poseer la acción al cierre de bolsa del lunes 25. Y será al día siguiente la fecha máxima en la que se ha de comprar la acción de Sabadell si se quiere recibir los 1,63 euros por título que entregará a sus invesores el viernes 29. La rentabilidad de esta entrega es de un 2,1%.

Los accionistas de Sabadell aprobaban en esta última semana, en una junta extraordinaria convocada por el banco, la venta de TSB, su filial británica, por más de 3.000 millones de euros. De estos, 2.500 millones se repartirán entre sus accionistas a través de un macrodividendo.