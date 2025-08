La mosca detrás de la oreja de Mickey Mouse: Disney dispara sus beneficios pero decepciona al mercado

The Walt Disney Company ha presentado los resultados relativos al tercer trimestre de su año fiscal. La firma de Mickey Mouse cosechó 23.650 millones de dólares en ingresos, un volumen inferior a los 23.730 millones de dólares previstos por los expertos. Se trata de la primera vez que Disney no alcanza las estimaciones desde mayo de 2024.

Más de la mitad de los ingresos de Disney procedieron de dos segmentos al alza: el de "entretenimiento", que incluye los contenidos a la carta, de cine y su red televisiva tradicional, y las "experiencias", que abarcan los parques temáticos, los cruceros y la venta de productos de merchandising.

Paralelamente, la compañía obtuvo unas ganancias cifradas en 1,61 dólares por acción frente a los 1,47 dólares calculados por el mercado. Adicionalmente, en los primeros nueve meses de su año fiscal, la firma estadounidense ganó un 145% más en términos interanuales, hasta los 11.091 millones de dólares.

El volumen de ingresos inferior al estimado ha decepcionado a los inversores. Así, las participaciones de Disney disminuyen un 3,90% hasta los 113,74 dólares. En lo que llevamos de año, la empresa encabezada por Bob Iger tan solo acumula subidas del 2,12%.

Por otro lado, la firma ha asegurado que no volverá a informar de las cifras de suscriptores en sus servicios de streaming. Disney toma esta decisión después de registrar un incremento de 2,6 millones de usuarios en Disney Plus y Hulu, sumando un total de 183 millones. La matriz de Marvel sigue así la estela de Netflix, compañía que ya no publica cifras relativas al volumen de suscriptores.

La plataforma del Juego del Calamar tomó aquella decisión en abril de 2024, tras considerar que el mercado del streaming era lo suficientemente maduro como para dejar de proporcionar esos datos. Por su parte, Disney ha decidido seguir el mismo camino tan solo un año después de que Disney Plus proporcionara beneficios por primera vez desde su lanzamiento en 2019.