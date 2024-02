El Ibex 35 ha sumado esta semana una revalorización que le ha servido para poner de nuevo el contador del año a cero. El selectivo español, de hecho, ha sido capaz de recuperar los 10.000 puntos, "algo que es una señal de fortaleza ya que habilita la confirmación de un pequeño patrón de giro al alza en forma de doble suelo en los 9.850 puntos", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

Esta pauta le llevó en la sesión de ayer a rozar los 10.200 puntos, muy cerca del techo del proceso de consolidación que inició a mediados de diciembre pasado desde los 10.300 puntos y que, de momento, ya dura once semanas.

Pese a ello, operativamente, las alzas que ha protagonizado el mercado de renta variable español en las últimas sesiones no han sido suficientes como para provocar un cambio en la hoja de ruta diseñada desde Ecotrader. "No las tengo todas conmigo que la superación de los 10.000 puntos haya alejado el riesgo de que el Ibex 35 acabe yendo a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023", explica Cabrero, quien sentencia que "no puedo descartar aún una consolidación más amplia"

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

En Europa, por contra, el EuroStoxx 50 ha logrado esta semana marcar un nuevo máximo creciente dentro de su tendencia alcista, algo que indica que el control sigue en manos de los toros.

"Para que haya evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas de corto plazo lo mínimo exigible es que el selectivo europeo cierre el hueco que abrió al alza en la sesión de este jueves desde los 4.473 puntos y que luego pierda soportes que se encuentran en los mínimos de la semana en los 4.744 puntos", explica Cabrero, quien recalca que mientras eso no suceda la tendencia alcista se mantendrá intacta y alejada del comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas.