La tensión con la UE destroza los planes de Orbán para salvar la economía de Hungría

El conflicto abierto entre Budapest y Bruselas está sacudiendo por completo los planes de Viktor Orbán para reflotar su economía. La UE y Hungría están enfrentados por el veto que la república magiar está emprendiendo sobre las ayudas europeas a Ucrania, bloqueando así el envío al país invadido de cerca de 50.000 millones de euros, que deben aprobarse en la cumbre de emergencia de los líderes europeos este jueves. Esta situación puede abrir un fuerte conflicto diplomático que afecta a la financiación del país.

De momento la tensión ya ha cambiado el rumbo de su banco central debido a que se ha saldado con una caída récord del florín, avivando los temores de inflación. Su divisa caía un 3% desde máximos de enero hasta la reunión de su banco central este martes. Se trataba de la mayor caída en las divisas frente al euro. Finalmente un banco central más cauteloso y con una bajada de tipos más limitada ha provocado un repunte. Sin embargo la moneda todavía está retrocediendo un 1,9% desde sus máximos. Un florín a la baja va totalmente en contra de los intereses del país, que ha defendido en numerosas ocasiones que necesita una divisa fuerte para salir de una de las crisis más complicadas de toda Europa.

La economía de Hungría vivió una clara recesión desde mediados de 2022 hasta anotarse un fuerte repunte el último trimestre de 2023, con un crecimiento del 0,9% en su PIB. Sin embargo, esto no le ha salvado de una potente contracción del 0,7% en términos globales el año pasado. Según los expertos de BNP Paribas, este país ha vivido una inflación mucho más alta (hasta un máximo del 25% en 2023), siendo este el factor clave para su mal desempeño económico.

Respecto al por qué de esta oleada inflacionaria, "la brecha con otros países de Europa Central puede explicarse por el levantamiento del techo de los precios del combustible en diciembre pasado", pues se transmitió a la economía la situación real de unos precios topados artificialmente. Además, hubo desabastecimiento en determinados alimentos "que provocó una situación de escasez, con alzas del 34% en estos productos".

Con este telón de fondo, el banco central ha emprendido una campaña agresiva de subidas de tipos de interés llevando el precio del dinero hasta el 13,5% y dejándolo ahí desde septiembre de 2022 hasta octubre de 2023. Se trata del rango más alto de toda la UE durante un periodo muy largo de tiempo. Según BNP, el banco centrál logró su objetivo, enfriando su economía, un movimiento que explica la entrada recesión. "Sumado a unos salarios dañados por la inflación, el nivel de los tipos de interés ha golpeado a los nuevos préstamos y su política fiscal está siendo demasiado débil para compensarlo".

Ahora el país estaba viendo la luz al final del túnel y, con una sucesión de recortes de tipos, la propia UE habla de un repunte de su economía del 1,7%, según las previsiones de la Comisión Europea. En ese sentido, desde el propio gobierno del país hablan de que no solo iban a acelerar los recortes de tipos, sino que quieren a cambiar su modelos de 'tipos de referencia' para facilitar una bajada aún más rápida. El ministerio de Economía presentó un plan para reemplazar los tipos de interés que afectan a la mayoría de los préstamos (los interbancarios) por los rendimiento de las letras del Gobierno a tres meses.

Estos planes de flexibilización se han encontrado con una moneda demasiado depreciada . Aunque buena parte de esta caída ha venido precisamente de recortes agresivos y el plan de Budapest con la tasa de referencia, la realidad es que las tensiones de la UE han añadido una presión que ha cambiado el paso de su banco central. El tira y afloja que mantiene el país con el 'club de los 27' está generando una incertidumbre que provoca que los inversores compren menos activos valorados en florines.

De hecho el propio banco central del país anunció este martes un recorte de 75 puntos básicos que llevaba el precio del dinero al 10%. El consenso de mercado esperaba antes de la reunión que el recorte superase el 1%. El propio vicepresidente del banco central reconoció que "las tendencias macroeconómicas nos habrían permitido un recorte mayor" pero "hay diversos riesgos que han llevado a un enfoque más cuidadoso". Entre estos problemas destacó las tensiones de Oriente Medio, o el conflicto político con la UE.

"Ha sido sorprendente que el Banco Nacional de Hungría solo recortase 75 puntos básicos, está claro que está optando por un camino más cauteloso ante la volatilidad del mercado de divisas en los últimos días", explica Frantisek Taborsky analista de ING. El banco neerlandés explica que para que el banco central del país tenga el camino expedito para recortar al ritmo que les gustaría "se necesitaría un progreso en las negociaciones entre la UE y Hungría, en particular en la cumbre de este jueves". El motivo que esgrimen los expertos es que una distensión "será una señal de compras para activos valorados en florines", dando un balón de oxígeno al banco central para seguir apoyando la recuperación de su economía en un momento clave.

De hecho, los inversores temen que en caso de que Victor Orbán persista en su voluntad de no permitir las ayudas a Ucrania, el conflicto con la UE puede entrar en un nivel muy diferente y peligroso para el país balcánico. De hecho en los últimos días, Financial Times publicó un presunto plan confidencial por parte de Bruselas para provocar un colapso en la confianza de los inversores y un posterior descalabro de su moneda si Hungría se niega a dar su brazo a torcer.

"En caso de que no llegue a un acuerdo el 1 de febrero, los jefes de Estado y de Gobierno declara públicamente que a la luz del comportamiento del presidente de Hungría, no pueden imaginar que Budapest reciba fondos de la UE". Con estas declaraciones la idea es que la confianza en el florín se hundiese de golpe, temiendo que los más de 21.000 millones de euros congelados nunca lleguen a las arcas del país.

Es decir, Hungría se juega toda su apuesta económica por una bajada de tipos a marchas forzadas en la cumbre de este jueves. En ese sentido, el país ha mostrado una actitud más constructiva avisando de que están dispuestos a alcanzar un compromiso pese a no estar de acuerdo con el envío de ayuda a Ucrania, tal y como ha expresado su presidente en numerosas ocasiones. Balazs Orban, director político de la presidencia de Hungría, explicó en X, antigua Twitter que ya han enviado una propuesta en la que se mostraban abiertos a la posibilidad.

Hungary does not give in to blackmail!



The document, drafted by #Brussels bureaucrats only confirms what the Hungarian Government has been saying for a long time: access to EU funds is used for political blackmailing by Brussels. https://t.co/x5NExCufYm