Cellnex es probablemente una de las firmas del Ibex más directamente correlacionada con la evolución del precio de los bonos y con las perspectivas en torno a los mismos. Cuando el mercado descuenta más bajadas de tipos y las rentabilidades de la renta fija, en consecuencia, descienden, los títulos de la torrera catalana rebotan en el parqué y viceversa.

De ahí que el año 2022 y, sobre todo, el 2023, haya sido tan complicado para Cellnex en bolsa. Sin embargo, desde finales del mes de octubre (momento en el que los bonos tocaron su techo en rentabilidad), la presión vendedora sobre la teleco también se ha rebajado y los analistas le han devuelto parte de la confianza perdida. Hay que recordar que en los últimos años siempre ha recibido una de las mejores recomendaciones de todo el Ibex por parte de los expertos. Ahora, tras varias semanas penalizada en este sentido, vuelve a colocarse como el quinto mejor consejo del selectivo español, algo que no sucedía desde el mes de septiembre.

"Las acciones de Cellnex se encuentran un 40% por debajo de sus altos de 2021 y esto se debe casi por completo a su correlación con los tipos de interés, algo que consideramos es demasiado simplista y que en la práctica hace cotizar al valor como si tuviera un coste de la deuda del 7%, más de 3 puntos por encima del real", explican desde JP Morgan.

De media, el consenso de analistas que recoge Bloomberg calcula un precio objetivo que roza los 45 euros por acción, lo que implica cerca de un 30% de potencial desde sus niveles actuales. "Vemos varios catalizadores para la acción a futuro, empezando por el Día del Inversor que va a celebrar el próximo 5 de marzo, eventuales desinversiones que reduzcan el apalancamiento, como los activos en Irlanda, Austria o Polonia; y la consolidación entre las operadoras, que pensamos que finalmente no tendrá impacto para la compañía", exponen.

En este contexto, durante este año no tiene vencimientos de bonos mientras que de cara a 2025 tan solo debe afrontar la devolución de 500 millones de euros y 100 millones de francos suizos. En crédito, no obstante, este curso sí tiene que devolver más de 600 millones de francos mientras que en 2025 tiene más de 500 millones en líneas de crédito todavía no dispuestas.

"El elevado porcentaje de deuda a coste fijo estimamos que mantendrá, en el actual escenario, el coste medio de la deuda en 2,2% en 2024", señalan en Renta 4. "Consideramos que Cellnex tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros a corto/medio plazo y no esperamos que tenga que refinanciar ninguno de los vencimientos de los años 2024 y 2025 ya que cuenta con fondos en balance de alrededor de 350 millones, caja obtenida de los remedies de Francia de casi 1.000 millones, 558 millones del pago inicial de la transacción con Stonepeak en Dinamarca y Suecia, la propia caja generada y las posibles desinversiones", agregan, "A partir de 2026 veremos dónde están los tipos pero con el flujo de caja libre tiene cubiertos los vencimientos hasta 2033", concluyen.

El grado de inversión, meta para este año

A finales del año 2022 la empresa dio un giro radical a su estrategia, focalizándose a partir de entonces en el crecimiento orgánico y frenando el inorgánico, con el objetivo final de lograr el grado de inversión por parte de S&P antes de que finalice 2024. De momento, Cellnex está cumpliendo con la hoja de ruta con la generación de caja, pero el mercado espera que pegue el acelerón definitivo en los próximos meses con la consecución de las desinversiones parciales.