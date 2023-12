El tiempo vuela y 2023 ya es prácticamente cosa del pasado. Un año más, la actualidad ha sido agitada en todos los ámbitos. El día a día ha estado cargado de noticias que, de una forma u otra, en mayor o menor medida, han influido en nuestras vidas. Y los mercados tampoco han sido ajenos a estas. La elevada inflación ha continuado siendo el principal reto al que se enfrentan los bancos centrales, que siguieron subiendo los tipos de interés (o encareciendo el dinero) en la primera mitad del ejercicio para combatirla, con las consecuencias que ello ha supuesto para la economía y las finanzas personales y empresariales. De hecho, el fantasma de una nueva crisis financiera sobrevoló Estados Unidos y Europa a principios del ejercicio, a lo que se sumó posteriormente la inestabilidad política y la tensión internacional por el recrudecimiento de un viejo conflicto en Oriente Próximo, entre otras cosas. Pero todo ello no ha impedido que el Ibex 35 , el índice de referencia de la bolsa española, haya vivido uno de los 10 mejores ejercicios de toda su historia , a falta de ver cómo acaba.

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 comenzó a finales de 2019, pero la incertidumbre y las crisis (sanitaria, social y económica) que provocó sacudieron gran parte del mundo en la primavera del año siguiente. Fue entonces cuando los mercados sufrieron una debacle histórica alrededor del planeta , pero a la bolsa europea (cuyo selectivo de referencia es el EuroStoxx 50 ) le bastó apenas un año para recuperarse del golpe. En cambio, la cura en el mercado español tardó bastante más en hacer efecto : no ha sido hasta finales de 2023 cuando el Ibex 35 ha logrado batir los 10.100 puntos que no alcanzaba desde febrero de 2020.

En cambio, la bolsa nacional acabó remontando su vuelo cual ave fénix: 2023 no solo ha sido un ejercicio claramente positivo, sino que al ascender alrededor de un 23% está entre los 10 mejores desde que 'nació' el Ibex hace más de una treintena de años. Eso sí, el índice todavía sigue a casi un 60% de distancia de sus máximos históricos, próximos a los 16.000 puntos y registrados hace ya 16 años.

El foco del mercado estaba puesto en la huida de los depósitos que sufrió la entidad ante las subidas de los tipos de interés en EEUU. Es ahí donde los inversores y analistas pusieron la lupa en los bancos de todo el mundo. Signatura Bank también cayó el 12 de marzo , protagonizando la tercera mayor quiebra de la historia de Estados Unidos. Y el terremoto financiero no tardó en notarse a este lado del Atlántico: el banco más grande de Suiza, UBS, acordó absorber a su otrora rival, Credit Suisse , un domingo de mediados de marzo .

La operación evitó una crisis financiera en Suiza (y probablemente en toda Europa), según afirmó el SNB pasados varios meses. Pero no estuvo exenta de polémica, ni mucho menos. A modo de ejemplo: aquellos que tenían bonos con más riesgo (los conocidos como AT1 o CoCos ) de Credit Suisse perdieron en conjunto alrededor de 17.000 millones de dólares de un día para otro.

El verano llegó al hemisferio norte de la Tierra y con él las elecciones generales en España. Todo apuntaba a que el PP sería el gran vencedor del 23J . Había encuestas que anticipaban que podría incluso no hacerle falta el apoyo de los ultraderechistas de Vox para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente. Pero el resultado que salió de las urnas fue más ajustado de lo esperado , elevando la inquietud sobre si acabarían repitiéndose las elecciones y cuál sería la deriva política del país.

Sin embargo, junio trajo buenas noticias a los mercados nada más comenzar: el día 2, EEUU esquivó in extremis el default , disminuyendo el temor a un duro golpe para la mayor economía del planeta. Además, la Reserva Federal materializó su primera pausa en los tipos el día 14 , siendo la primera vez que no elevaba el precio del dinero desde marzo de 2022. Eso sí, el presidente del banco central americano, Jerome Powell, advirtió solo una semana después de que habría más alzas a corto plazo y que la pausa solo había sido una especie de tregua.

Volviendo a la bolsa, abril terminó con un sabor agrio: el día 28 se vivió un duro viernes por las caídas de la banca , dado que el mercado intuía nuevos colapsos. Y no se equivocaba: el 1 de mayo JP Morgan se quedó con los restos de First Republic Bank , después de que este sufriera una fuga masiva en sus depósitos.

Llegó agosto y con él las incógnitas sobre qué harían la Fed y el Banco Central Europeo con sus respectivos tipos en el más corto plazo. ¿Habrían tocado ya techo o no? En el caso de la eurozona, las dudas aumentaron todavía más tras la publicación de la tasa de inflación adelantada de ese mes , que fue más alta de lo previsto.

Ya en el inicio del noveno mes y en España, una de las mayores compañías del país acaparó buena parte de la atención de inversores, analistas, economistas y políticos: STC (el mayor grupo de telecomunicaciones de Arabia Saudí) entró en el capital de Telefónica con intención de convertirse en su mayor accionista.

Con todo, el tercer trimestre acabó siendo negativo para el Ibex 35, pues entre julio y agosto acumuló unas pérdidas del 1,7%. Y el último cuarto de 2023 no arrancó con buena tónica tampoco.

Sábado 7 de octubre: el grupo yihadista paramilitar Hamás llevó a cabo un cruento ataque contra Israel en varios puntos de la frontera del país con la Franja de Gaza. Según el Estado hebreo, murieron unas 1.200 personas y otras más de 200 fueron capturadas como rehenes.

Tras este ataque sorpresa (según aseguró el Gobierno israelí, aunque una investigación de The New York Times lo desmintió a principios de diciembre), Tel Aviv comenzó una dura respuesta que todavía continúa y que muchos expertos califican de, cuando menos, desproporcionada, pues ya han muerto unas 20.000 personas a consecuencia de las hostilidades de Israel (la mayoría mujeres y niños, según la ONU). Y todavía no hay perspectivas de un próximo alto el fuego permanente y mucho menos de un acuerdo para la paz.