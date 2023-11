El EuroStoxx 50 prepara su contrataque alcista en plena pausa de la Reserva Federal de EEUU

El mercado de futuros europeos anticipa una sesión al alza entre los principales índices bursátiles del continente. La sesión de este jueves estará marcada por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos al cierre del mercado europeo aunque no se espera ningún cambio en la política monetaria estadounidense en esta ocasión, según Bloomberg, por lo que los tipos de interés seguirán en el 5,5% hasta la cita de diciembre.

La renta variable aprovechará esta coyuntura para retomar las subidas, como ya hizo el Nikkei nipón durante la madrugada con un avance superior al 2%. "Realmente estamos al final del ciclo de endurecimiento, pero todavía hay razones para que la Reserva Federal tenga abiertas todas las opciones", explicó el responsable global de Julius Baer, Yves Bonzon.

El EuroStoxx 50 podría aprovechar la pausa de la Reserva Federal de Estados Unidos para separarse de los 4.000 puntos. Desde que la última corrección llevó a la bolsa europea a tocar soportes en los mínimos de marzo no se ha visto el ansiado rebote entre las principales referencias. "El hecho de que el EuroStoxx 50 alcanzara los 3.980 puntos pero no se despegue de ellos es un signo de todo menos de fortaleza. Aún no podemos descartar la posibilidad de asistir a una profundización de las caídas que podría llevar a la principal referencia europea a alcanzar finalmente la zona de los 3.900 puntos", según el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero.

El rango de los 3.900/4.000 puntos es la zona del experto para las compras en bolsa europea por su buena ecuación rentabilidad/riesgo. "Lo más probable es que en cualquier momento asistamos a un potente contraataque alcista en condiciones", según Cabrero, aunque falta que se dibuje algún hueco bajista que sea cerrado en una misma sesión o un hueco alcista que sirva de punto de arranque para tomar posiciones en bolsa europea.

Los principales bonos soberanos con vencimiento a diez años se acercan de nuevo a los máximos del año. La deuda estadounidense a diez años se sitúa de nuevo sobre el 4,9% de rentabilidad y aspira a retomar el 5% aunque no se produzca un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EEUU. El Tesoro estadounidense presentará su plan de endeudamiento para los próximos tres meses también durante la sesión de este jueves.

Los mercados de renta fija llevan semanas enfocados en la parte de la oferta. El Tesoro puede ahora proponer un plan de déficit superior a lo esperado, con muchas emisiones de renta fija de largo plazo, y eso puede tensionar aún más el mercado de deuda o afectar a la calificación de la deuda estadounidense, como hizo Fitch ante el endurecimiento del plan anunciado en junio.

Mientras, los bonos alemanes a diez años se sitúan en el 2,8% y los títulos españoles con el mismo vencimiento rozan el 3,9%. Es decir, se mantiene sin cambios la prima de riesgo española en la zona de los 110 puntos básicos.

El pasado mes de octubre reflejó la tensión en Oriente Próximo, la guerra de Ucrania y la presión de la oferta de crudo en los precios del petróleo. Sin embargo, la referencia europea, el barril Brent, vuelve a caer hasta la zona de los 85 dólares. El crudo del mar del Norte arrancó octubre sobre los 95 dólares para caer en menos de seis sesiones por debajo de los 84 dólares. De ahí recuperó casi todo lo perdido para cerrar el mes de nuevo en los 85. Es decir, acumuló tres movimientos superiores al 10% en treinta sesiones.

La oferta de crudo se mantiene al alza gracias al incremento del bombeo en Estados Unidos, que alcanza los 13,05 millones de barriles al día, según la administración estadounidense. Pero mientras la oferta sube, la demanda se muestra heterogénea, según Bloomberg. La demanda estadounidense aumentó mientras la actividad manufacturera China da signos de debilidad. Y con la inflación de la eurozona a la baja el Banco Central Europeo no tendría motivos para aumentar los tipos de interés, que afectaría a la demanda de petróleo en la eurozona.