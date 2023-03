BME y sindicatos pactan una subida salarial del 4% para 2023

Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la mayoría de la representación de los trabajadores en la compañía han alcanzado un acuerdo de revisión salarial por el que se aplica una subida del 4% para 2023, en lugar del alza del 0,5% previsto en el convenio vigente, según la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La resolución indica que la dirección de BME y los miembros de la comisión negociadora del convenio se reunieron el pasado 24 de enero con el objetivo de negociar posibles fórmulas de revisión salarial para 2023 y, por tanto, modificar el artículo 28 del convenio colectivo --vigente para el periodo entre 2021 y 2023-- relativo al incremento salarial anual.

Este convenio tiene una disposición que permite reabrir la negociación del convenio ante la situación económica actual, de elevada inflación, y de las necesidades empresariales. Cabe recordar que este convenio fue suscrito por BME y los sindicatos en julio de 2022.

De esta forma, en la reunión, todos los representantes, a excepción del sindicato ELA, mostraron su conformidad con fijar el incremento salarial de 2023 en el 4%. También se ha aplicado una subida en el 'Plus convenio', pasando de 3.751,15 euros al año a 3.881,9 euros; en el plus de transporte, pasando de 130,39 euros al mes a 134,93 euros; en el plus de distancia, pasando de 181,36 euros a 187,67 euros al mes; en las ayudas de estudios para personas trabajadoras, pasando de 759,61 euros a 785,03 euros.

También se aumenta la cantidad del fondo común para prestamos personales para cada empleado, de 1.656,03 euros a 1.713,94 euros; la ayuda de estudios para hijos, que pasa de 309,23 euros a 320,00 euros, y la cuantía del fondo común de becas para cada empleado, pasando de 324,92 euros en 2023 a 336,23 euros.