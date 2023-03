Víctor Alvargonzález (Nextep Finance): "Nuestros clientes ya tienen gestión discrecional de carteras con Andbank"

Con más de 25 años de experiencia en los mercados a sus espaldas, desde que Víctor Alvargonzález fundó la firma de aseoramiento independiente Nextep Finance no ha habido tregua para los inversores, primero con la crisis del Covid en 2020, y ahora, con la normalización de la política monetaria de los bancos centrales, y el impacto que esto ha tenido en los mercados. Esto, sin embargo, no les ha impedido crecer rápidamente en patrimonio gestionado y en número de clientes.

En un año tan complicado como fue 2022, ¿Cómo ha evolucionado el patrimonio asesorado por Nextep?

Hemos seguido creciendo a buen ritmo. A pesar de la incertidumbre de los mercados, hemos logrado crecer un 35% en volumen de clientes y tener un alto grado de fidelización y valoración de nuestro servicio. Más del 25% de nuestros clientes ya viene del boca a boca, de recomendaciones de familiares y amigos. Ya tenemos más de 600 millones de euros asesorados y cerca de 2.500 clientes.

¿Cómo han vivido vuestros clientes la volatilidad en los mercados?

Nuestros clientes están muy tranquilos, porque cada vez que ocurre algo, reaccionamos rápido y lo explicamos. Cuando hay acontecimientos importantes en los mercados financieros, inmediatamente reciben un podcast o un vídeo en nuestra app, explicando nuestra visión de lo que está pasando. Nuestras recomendaciones son personalizadas no solo en función del perfil de riesgo del cliente, sino también en función de la entidad en la que trabajen, que fondos tengan disponibles... etc.

¿Qué estrategia siguieron en un año tan volátil?

Han pasado 2 cosas que ya anticipamos cuando hablábamos a finales de 2021 del inicio de la Gran Rotación. La primera es que dijimos qué íbamos hacia un escenario de inflación y tipos altos. En ese escenario iba a funcionar mercados clásicos, sin tecnología, como la bolsa de Londres. Afortunadamente es lo que ha pasado. También avisamos de que la burbuja estaba en renta fija, porque era una aberración tener que pagar a alguien para prestarle dinero. Sobreponderamos en gran medida los activos monetarios y libramos a los clientes de las importantes caídas de la renta fija. Incluso nos llegamos a beneficiar de esta a través de un fondo inverso de renta fija.

¿Y en la parte de renta variable?

También redujimos la exposición. Eso último fue motivado por la guerra de Ucrania. En general hemos tenido unos resultados muy buenos comparados con la mayoría del mercado.

¿Hay alguna novedad reciente que hayan incluido en sus servicios?

Ahora además del servicio de asesoramiento, también tenemos gestión discrecional de carteras: asesoramiento de carteras gestionadas. Es un servicio ideal para aquellos clientes que quieren delegar la operativa de fondos de inversión y ETF, pero ser asesorados por un profesional 100% independiente. Para ello hemos llegado a un acuerdo con Andbank con el fin de que gestionen carteras de fondos de inversión y ETF, siguiendo el asesoramiento de Nextep. Todos estos clientes se beneficiarán del acceso a clases limpias de fondos de inversión y no tendrán que hacer operaciones, sólo abrirse una cuenta en Andbank.

¿Qué patrimonio gestionan con este servicio y qué comisiones cobran?

Hemos captado 7 millones de euros desde su lanzamiento en Noviembre de 2022. Los costes de las carteras de gestión son de los más competitivos del mercado. Estamos hablando de un servicio de gestión, con acceso a clases limpias para todas las carteras, con costes que van entre un 0,45% de la cartera conservadora a un 0,6% de la cartera agresiva.

Cuando se empezó a producir el repunte de las rentabilidades a vencimiento de la renta fija ¿reaccionaron de alguna forma?

Sí. Cuando empezaron a subir los tipos y se desmadraron al alza, empezamos a normalizar la posición en renta fija. No la habíamos normalizado del todo, pero sí es cierto que, afortunadamente, en los últimos dos meses, hemos empezado ya a tomar posiciones en renta fija porque antes estábamos en monetarios al 100%.

¿Comparte la afirmación de que hemos pasado de la 'glaciación' en renta fija a un escenario casi paradisíaco para este tipo de activos?

Va a depender de cómo manejen esta crisis. Si no actúan a tiempo y hay una crisis bancaria, eso es lo más desinflacionista del mundo. Los consumidores se asustan viendo la situación de los bancos. Dicho esto, si los bancos centrales tienen un momento Draghi y se plantan, y priorizan primero la crisis bancaria, la renta fija no tendrá un momento tan dulce porque se controlará la situación. Pero como se obcequen con la inflación y no paren un momento a solucionar este problema, entonces habrá un aterrizaje duro y le irá de cine a la renta fija.

¿Han ajustado las carteras de alguna forma con esta crisis bancaria?

Cuando ha empezado la crisis bancaria, hemos reducido algo el peso a renta variable. Nosotros llevamos tiempo diciendo a la gente que tiene que tener una cartera estratégica de fondos, y una táctica de ETFs, porque con ETFs la operativa es mucho más rápida. Con ETFs podemos hacer lo que hemos hecho esta vez: cubrirnos. Tomamos posiciones en algunos activos que sirven como cobertura, a través de ETFs. En la cartera de fondos hemos bajado un poco el riesgo, y hemos amortiguado la caída. En la de ETFs hemos aumentado significativamente la posición de coberturas.

¿Qué probabilidad le da a un escenario en el que la inflación vuelve a sorprender al alza y fuerza a los bancos centrales a subir tipos más de lo previsto?

Creo que la inflación seguiría bajando si esto no hubiera ocurrido. En el último dato de inflación en EEUU, el 60% de subida es el precio de la vivienda y los alquileres. Es un dato pasado, está cogiendo alquileres que se mantienen hasta que no se renueven. Creo que la inflación va a seguir bajando, pero insisto, todo dependerá de lo que hagan los bancos centrales.