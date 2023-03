El mercado no penaliza a Cellnex por la gobernanza y mantiene su valoración

En medio del aluvión de noticias en torno al sector financiero de las últimas semanas, el lío que se ha formado dentro del Consejo de Administración de Cellnex ha quedado en un segundo plano. Este lunes se anunció que la francesa Anne Bouverot (hasta ahora consejera independiente) será la próxima presidenta no ejecutiva de la compañía, sustituyendo a Bertrand Kan.

Sin embargo, este movimiento tiene cola porque parte de un importante disenso entre los principales accionistas de la catalana. El fondo activista TCI, que ya es el primer accionista, exigió el cese de Kan al acusarle de un mal gobierno corporativo y de no estar gestionando adecuadamente la elección de un nuevo CEO tras el anuncio de la dimisión de Tobías Martínez. Una vez conseguido su cese, ahora pide que abandone también el Consejo. Sin embargo, mientras se elige el nuevo CEO, las dudas en torno a la gobernanza no le han pasado factura a la torrera, que no ha sido penalizada ni en bolsa ni por parte de los analistas que la siguen.

En este sentido, todas las casas de análisis que han actualizado sus valoraciones en los últimos días las han ratificado. "Veremos si este nombramiento sirve para relajar las tensiones en el seno del consejo de administración que se pusieron de relieve en las últimas semanas y permite acelerar el nombramiento del nuevo consejero delegado, reclamado por TCI", explica Ángel Pérez, analista de Renta 4.

"La conclusión es que parece que hay dos bandos, uno el de la dirección actual, que tiene una visión más a largo plazo de creación de valor y de seguir la estrategia marcada, y otro el de Edizione y TCI, más proclives a aceptar una hipotética opa o venta parcial de la compañía más a corto plazo", opina Juan Peña, analista de GVC Gaesco. "Hay que tener en cuenta que los Benetton entraron cuando Cellnex estaba en 10 o 12 euros y, aunque el valor ha sido penalizado en los últimos tiempos, todavía sacarían una enorme plusvalía, que podrían invertir en Atlantia", agrega el experto. "Creo que el ruido está ocultando el verdadero valor de Cellnex aunque el mercado estos días se ha mostrado a favor de estos movimientos ya que soterradamente se sigue esperando esa operación corporativa", concluye.

De igual forma, sus títulos ya acumulan un avance del 13% en el año, situándose en la zona de los 35 euros después de que ayer reaccionaran al nombramiento de Bouverot con un alza del 1,6%.

