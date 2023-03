Petroleras y gasistas plantean aún una corrección adicional del 15%

Uno de los sectoriales que peor comportamiento ha presentado en marzo ha sido el Stoxx Europe 600 Oil&Gas (SXER). La fuerte caída de las últimas semanas sugiere que los máximos que marcó a mediados de febrero han sido un techo, entiendo que temporal, de la tendencia alcista que desarrolla el índice en Europa en los últimos años.

Antes de asistir a una reanudación de esta impecable tendencia alcista de medio / largo plazo, es muy probable que el SXER pueda aún caer entre un 10 y un 15% adicional desde los actuales niveles, que sería más si a corto hay un rebote, que no me sorprendería, pero que vería como vulnerable y previo a otra caída.

En este sentido, me temo que antes de ver alzas sostenibles entre las principales petroleras y gasísticas europeas, que tan bien lo han hecho durante los últimos años, el SXER podría ir a buscar apoyo a la base del canal que discurre por la zona de los 900 puntos y en el peor de los casos podría retroceder hasta soportes que encuentra en los 840-850 puntos, cuyo alcance simplemente supondría un ajuste del 38,20% de Fibonacci de todo el ascenso que nació en los mínimos de marzo de 2020, que recuerden fueron el suelo del Covid-crash.

Hasta esos soportes hay un margen de caída del 10 y 15%, que es lo que sugiero esperar antes de plantearse de nuevo compras orientadas a medio plazo. De hecho, esa corrección la vería como una excepcional oportunidad. Ahora tengo claro que no es momento de comprar estas compañías, sin perjuicio de que a corto es probable que reboten tras una caída del 15%.

Análisis técnico del sectorial petrolero

Les señalo los niveles de soporte, análogos a los que les he indicado en el Stoxx Europe 600 Oil&Gas, en las principales petroleras y gasísticas europeas. Es ahí donde pueden situar sus órdenes de compra. El año es muy largo y saber tener paciencia es vital para no tener que sufrir innecesariamente.

La empresa francesa está en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde septiembre del año pasado, cuando cotizaba en torno a los 35,85 euros (con efecto dividendos descontado). Desde entonces había experimentado una impecable tendencia alcista que a corto plazo se ha puesto en jaque tras perder soportes de 54 euros.

La cesión de los 54 euros ha confirmado un patrón de giro bajista que sugiere caídas hacia, cuando menos, los 48,50-50 euros, lo cual nos advierte de que aún podríamos tener un 5% adicional de caída antes de asistir a un rebote. Esto invita a recoger beneficios parciales dentro de esa estrategia, de ahí que sugiera reducir la posición a la mitad.

Análisis técnico de Total Energies

Para plantearme aumentar de nuevo la posición en el título o realizar nuevas compras en el caso de que no la tengan en cartera, optaría por esperar a que una caída alcance la zona de los 44 euros. Ahí se encuentran los mínimos de julio y septiembre del año pasado y el ajuste del 38,20% de toda la subida desde los mínimos de marzo de 2020.

Ha sufrido una corrección del 21% desde el máximo que estableció en la zona de los 15 euros. Esta caída podría llevar al título a buscar la base del canal que acota la fase lateral alcista de los últimos meses, que aparece por la zona de los 11 euros, algo que vería como una oportunidad magnífica para comprar ENI.

Análisis técnico de Eni

Antes de caer ahí es probable que el título trate de rebotar a corto, para consolidar parte de la fuerte caída desde los 15 euros. Si esto ocurre y tienen títulos de ENI en cartera, aprovechen para vender.

La multinacional energética y petroquímica española se encuentra en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde octubre de 2020, cuando cotizaba en 4,95 euros. Fracasó semanas atrás en su intento de superar los máximos que estableció en junio del año pasado en la zona de los 15,50 euros. Desde ahí corrige posiciones y el problema es que con la cesión de los 14-14,15 euros la cotización de Repsol confirmó un claro patrón de giro bajista en forma de doble techo en los 15,50 euros. Esta pauta de giro nos advertía de caídas hacia al menos los 12,90-13 euros, que es un objetivo teórico que ya ha sido alcanzado.

Análisis técnico de Repsol

La duda que me asalta es que considero muy improbable que Repsol pueda moverse al alza de un modo sostenible si el sectorial SXER acaba yendo a buscar los soportes que antes les indicaba. Es por ello que no estaría por la labor de comprar en estos momentos a pesar de que no descarto que pueda rebotar tras alcanzar esos 13 euros ya que entiendo que es pronto para eliminar la posibilidad de ver una recaída a niveles inferiores. En este sentido, hay dos grandes soportes a vigilar. El primero en la zona de los 12,40-12,60 euros, que es por donde discurre la directriz alcista que guía las subidas desde julio de 2021 y el ajuste del 61,80% de Fibonacci del último gran impulso desde la zona de los 10,80 euros. Precisamente en esos 10,80 euros es donde se encuentra el segundo gran soporte a vigilar y es ahí donde está el nivel que debe perderse para que su tendencia alcista de largo plazo pase a bajista. La recomendación es mantener, pero si alguien no está cómodo con la posibilidad de que Repsol caiga a 12,50, debería aprovechar un rebote de corto plazo para reducir o vender.

Lleva varias semanas consolidando posiciones de forma lateral entre sobre el soporte de los 17,70 euros, que es donde se encuentra la línea divisoria que separa un título alcista de uno bajista a corto plazo. Perdiendo los 17,70 euros confirmaría un claro patrón de giro bajista en forma de cabeza y hombros que invitaría a vender si tienen al valor en cartera.

Análisis técnico de Siemens Energy

Para comprar esperaría a que confirmara esa pauta bajista y alcanzara soportes de 15,30 euros. Ahí pueden situar órdenes de compra, no antes.

Se encuentra en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde octubre, cuando cotizaba en 15,25 euros. La recomendación es mantener mientras no pierda soportes que se encuentran en los 15,50 euros. A corto no mostrará ningún signo de debilidad mientras no pierda los 16,25-16,45 euros, si bien es cierto que el soporte clave está en los 15,50 euros, cuyo alcance lo vería como una oportunidad magnífica de compra en busca de un nuevo impulso hacia los 17,80-18 euros o incluso los 18,90 euros.

Análisis técnico de Enagas

