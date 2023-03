El descuento de las petroleras europeas las pone en el foco de las americanas

El petróleo y el gas están siendo viéndose castigados por el temor de los inversores ante la posibilidad de que se produzca próximamente una crisis financiera, o una recesión en las grandes economías del planeta. El precio del Brent ya cae más de un 13% desde el primer día del ejercicio, después de acelerar las pérdidas en las últimas semanas, con las noticias del colapso de los bancos americanos y la caída de Credit Suisse.

Por su parte, el precio del gas en Europa retrocede un 46% en el año, cotizando ahora en el entorno de los 40 euros por MW/h y ya quedan lejos los precios de 2022, que llegaron a ser de 340 euros en agosto.

Estos altos precios que se vieron el año pasado, tanto en el gas natural como en el petróleo, fueron los que propiciaron que las grandes petroleras y gasísticas integradas (empresas que se dedican a varios negocios diferentes en el mercado de la energía, como la exploración y producción, el refino y la distribución de productos destilados) cerrasen un ejercicio especialmente positivo.

En España, la representante de este tipo de empresas es Repsol, una compañía que cosechó en 2022 un resultado récord, no sólo en comparación con sus resultados del pasado, si no que logró alcanzar el beneficio bruto más elevado que se ha visto en la historia del Ibex 35: 13.813 millones, superando los 13.228 millones que, hasta el año pasado, eran el beneficio histórico del selectivo, alcanzado por Iberdrola.

Después de cerrar un ejercicio muy positivo, que tardará en repetirse, si es que vuelve a ocurrir, las empresas del sector se están viendo obligadas a volver a poner los pies en la tierra, en un año que no está siendo nada bueno en bolsa: frente a las subidas del 8%, aproximadamente, que consigue el EuroStoxx 50, el índice de petroleras europeas cae un 8% desde el primer día del año, contagiadas por las caídas en el precio del petróleo y las perspectivas de que la actividad económica mundial sufra en los próximos meses.

Se esperan subidas para el petróleo

Ahora, con el barril Brent cotizando en el entorno de los 74 dólares, hay casas de análisis que esperan que se produzca un rebote desde los precios actuales, ya que, hasta ahora, no se ha producido un impacto en la demanda de petróleo debido al colapso de las entidades financieras que han caído. Así opina Goldman Sachs, quien ha recordado esta semana que "las caídas de los precios que se han producido recientemente no responden a los fundamentales del petróleo. El mayor colapso de un banco desde 2008 no ha afectado a la actividad real, y los fundamentales y la demanda física de petróleo siguen mostrando indicadores alcistas", subrayan. Por eso, el banco estadounidense espera un rebote de casi el 30% para el precio del crudo en los próximos 12 meses, con un precio objetivo para el barril de petróleo europeo de 94 dólares en este momento.

Con estas buenas perspectivas para el barril, que sostienen otros analistas (la previsión de precios del consenso de mercado que recoge Bloomberg sitúa al precio del Brent en los 90 dólares para el cierre de 2023, un 20% por encima de los precios actuales del barril), el sector del petróleo está ganando atractivo en esta última corrección.

La reapertura de China, que ha sido un factor determinante para el petróleo en los últimos meses, ya que ha contribuido a incrementar la demanda, y las perspectivas sobre la misma para el futuro, perderá fuelle en algún momento, si no lo ha hecho ya, pero no es el único motor que tirará del consumo de petróleo en los próximos años. De hecho, muchos analistas avisan del importante papel que va a tener India en el futuro en este sentido. "Que India supere a China como el principal motor de incremento de la demanda de petróleo mundial es cuestión de tiempo", explica Parsley Ong, responsable de análisis de energía en Asia de JP Morgan. "Es una cuestión, principalmente, de factores demográficos, como el incremento de población estimado", señala.

Buenas perspectivas para el gas

El petróleo no es el único recurso energético para el que los analistas esperan subidas de precio en los próximos meses y beneficia al sector. En el caso del gas natural, las caídas han llevado a los precios hasta mínimos no vistos en más de un año. La incertidumbre en torno a una posible recesión o, como mínimo, una desaceleración en el crecimiento previsto de los próximos años, ha llevado a la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) a revisar la previsión de precios para el gas, algo que, sin embargo, no es suficiente para borrar las subidas de precio previstas por parte del organismo para los próximos meses.

Desde IG Markets destacan el cambio de previsiones de la Administración, y cómo, sin embargo, el precio del gas en Estados Unidos todavía tiene recorrido alcista. "En su último informe sobre las perspectivas energéticas a corto plazo, la EIA ha vuelto a recortar sus previsiones de precios del gas natural para este año y el próximo. La EIA prevé ahora unos precios medios de 3,02 dólares por MMBtu [unidad térmica británica] este año", un nivel que todavía está muy por encima de los que se pagan en este momento por el recurso energético, en el entorno de los 2,02 dólares por unidad térmica británica para la referencia estadounidense. Esto dejaría un potencial de casi el 50% desde los precios actuales.

El diferencial en las valoraciones

Igual que ha ocurrido con las compañías europeas, las firmas del sector estadounidenses también están pasando por un mal año en bolsa, con una caída del 9,3% para el subsector de petroleras del S&P 500, en un año en el que el índice sube cerca del 2%. En este contexto, muchos inversores pueden estar preguntándose si las caídas de las firmas del sector del petróleo y el gas han sido suficientes para que vuelva a ser interesante ampliar la exposición a estas compañías y, si es así, en qué tipo de firmas deberían centrarse a la hora de invertir.

Si se tienen en cuenta las valoraciones del sector, llama la atención que las empresas europeas están mucho más baratas que sus comparables estadounidenses, algo que obliga a poner el foco en las firmas del Viejo Continente.

Si se analizan las ratios EV/ebitda (el valor de toda la empresa incluyendo deuda en relación al beneficio bruto de una compañía) que mantiene el sector en este momento, se aprecia una diferencia importante entre las grandes petroleras integradas estadounidenses y las europeas (se han tomado como referencia las 24 grandes firmas del sector, aquellas que tengan una capitalización de 5.000 millones de dólares como mínimo). Las primeras, las americanas, cotizan a una media de 4,84 veces según esta ratio, frente a las 2,60 veces que mantienen las petroleras europeas, con el beneficio bruto previsto para 2023 como referencia. Esto supone un descuento del 46,3%.

¿Qué es lo que están descontando los mercados para que las petroleras europeas coticen tan baratas frente a las estadounidenses? Desde Citi destacan varios factores que pueden tener que ver con la ampliación de este diferencial: "Creemos que hay tres razones en juego: la primera, la propia diferencia entre las valoraciones de la bolsa europea frente a la estadounidense, con el EuroStoxx 50 cotizando con descuento frente al S&P 500. La segunda, las perspectivas de los futuros proyectos para las compañías, con ExxonMobil y Chevron mostrando una fortaleza considerable a futuro debido al shale estadounidense. La tercera causa son las presiones políticas y del ESG [los criterios climáticos, sociales y de gobernanza] que están sufriendo los inversores europeos para no tener al sector en cartera", destaca el banco estadounidense.

El atractivo a futuro que está percibiendo el mercado para los dos gigantes del petróleo que menciona Citi, ExxonMobil y Chevron, los ha llevado a cotizar con ratios ev/ebitda de 5,7 y 6,1 veces, según las previsiones del consenso que recoge FactSet, por encima de la media que mantienen incluso las grandes petroleras estadounidenses. Por el contrario, firmas como Repsol o Eni se mueven en las 2,6 veces según esta ratio, mientras que la firma noruega Equinor se mantiene en las 1,67 veces en este momento.

Fusiones transatlánticas de petroleras

El diferencial de valoraciones que se ha producido incrementa la posibilidad de ver operaciones corporativas entre las grandes firmas del sector. A juicio de Citi, esta posibilidad cobra más fuerza, y recuerdan la ola de fusiones y adquisiciones que se produjo en el sector hace 20 años, con operaciones como la adquisición de Amoco y Arco por parte de BP, las compras de Elf y Fina por parte de Total, la adquisición de Mobil por parte de Exxon, y la compra de Texaco por Chevron en el año 2000.

"Los mercados no van a cerrar por sí solos el diferencial de valoraciones que hay en este momento", explican desde el banco estadounidense. "Cerrar este diferencial parece que va a requerir que la industria busque un arbitraje por sí misma a través de fusiones y adquisiciones internacionales, una nueva consolidación de la industria similar a la que tuvo lugar hace 20 años", explican. "El atractivo vendría a través de la habilidad de financiarse a costes más bajos, una vez se produzcan las adquisiciones, además de sinergias que reducirían los costes", destacan.

El banco descarta que pudieran haber problemas por parte de los reguladores. "Los políticos europeos sin duda desenfundarán sus sables, pero teniendo en cuenta que ya han creado una narrativa anti-petróleo, es poco probable que vayan a intervenir directamente", consideran. Para el banco americano, la compañía con más atractivo en este momento, de cara a que se puedan producir fusiones con empresas estadounidenses, es la británica BP. "Es nuestra principal apuesta. La tesis es que cotiza con una valoración similar al del resto de petroleras europeas de este tipo, y creemos que la empresa se va a diferenciar en su ritmo de crecimiento durante el periodo 2023-2025", explican, "particularmente, frente a Shell", añaden.

De las 24 firmas del sector, en este momento la mejor recomendación de las europeas es la rumana OMV, según el consenso de analistas que recoge FactSet. La española Repsol es la siguiente europea más atractiva, por delante de Shell, BP, Eni y Total.