El sector turístico lidera las subidas en bolsa y todavía ofrece potencial al alza

No era demasiado arriesgado apostar por el sector turístico este año, después de que en 2022 haya comenzado la recuperación tras dos años desastrosos provocados por la pandemia de coronavirus. Es cierto que este curso era sector financiero el llamado a encabezar los ascensos de la bolsa española merced a las subidas de tipos llevadas a cabo por el Banco Central Europeo. Sin embargo, el fuerte desplome que la banca está sufriendo en los últimos días por la crisis derivada primero de la quiebra del SVB en EEUU y, posteriormente, los problemas de Credit Suisse, ha provocado que sea el sector turístico el que se quede liderando las subidas en el Ibex 35.

De hecho, Aena, Amadeus y Meliá se sitúan como los tres valores más alcistas de lo que va de año en el selectivo español mientras que la otra representando de esta industria, IAG, también cotiza en positivo durante 2023. "Recomendamos aquellos sectores de actividad inmersos en la recuperación post pandemia como el turismo, que está viviendo una gran reactivación", explican desde GVC.

Atendiendo a la evolución del sectorial europeo, se coloca entre los que mejor se han comportado este año. Mientras el Stoxx 600 se anota algo más de un 3%, el Stoxx Travel & Leisure se apunta casi un 14%, solo superado por la tecnología, el retail y el consumo discrecional. "Si se lo cuentan al sector hace tres años no se lo creerían; está mejorando mucho y tienen capacidad para subir los precios y mejorar los márgenes", explica Álvaro Vitorero, de Deutsche Bank Wealth Management.

"En movilidad ya estamos por encima de los niveles previos al Covid, como ha constatado Aena; todo lo relacionado con el turismo va muy bien y eso a España le favorece mucho", aporta Lola Solana, gestora del fondo Small Caps de Banco Santander AM. En este sentido, Aena ya espera que este año el tráfico se sitúe entre el 94% y el 104% de las cifras alcanzadas en 2019 recogiendo las reservas de las aerolíneas para la temporada de verano y la fortaleza de los últimos meses. "Hasta ahora esperábamos que las cifras de 2019 se recuperasen en 2024 y ahora ya lo estimamos para este año", apuntan desde Renta 4.

Tras la caída de los bancos de los últimos días, la operadora de aeropuertos se ha quedado como el valor que más sube en el año del Ibex 35, con más de un 23%. Por contra, los expertos recomiendan mantener y solo le dan un recorrido adicional a sus títulos del 5% hasta su precio objetivo medio de cara a los próximos 12 meses. Sus beneficios este año todavía se quedarán un 25% por debajo de los de 2019.

Más prudente se muestra Javier Miralles,gestos de Mapfre AM, que explica que "los hoteles están en ingresos récord, pero no por volúmenes sino por precio, aunque tengan ese poder de fijación de precios, al final no es un consumo sostenible al no ser un bien de primera necesidad". Meliá ha rebotado ya este curso más de un 18% y sigue su recuperación después del desplome del Covid, y es que sus beneficios todavía se quedarán un 35% por debajo de los de 2019. En sus últimos resultados superaron todas las expectativas. El RevPar (ingresos por habitación disponible) se situó en 96,6 euros, un 19% más que en 2019. "El gran ritmo de recuperación frente a 2019 y la buena evolución de las reservas están impulsando la cotización de Meliá y, aunque el entorno macro nos hace mantener cierta cautela, también es cierto que la visibilidad permite confiar más en que la recuperación seguirá adelante y que Meliá podría superar las principales magnitudes de 2019 este año, antes de lo previsto", explican en Renta 4.

Reapertura china

Otro factor que hay que tener en cuenta en este inicio de año es que el mercado chino, que es uno de los mayores para el sector, ha recuperado su actividad después de tres años en stand by por las restricciones de la pandemia. Y esto afecta a todos los segmentos del turismo, especialmente al de las aerolíneas. "El sector se va a parecer mucho al que era antes de la pandemia y no creemos que vayan a desaparecer los viajes de negocios, los de primera clase o los de mercancías", apuntan en Barclays. "A pesar del entorno macro, la alta inflación y la inseguridad energética, la demanda de viajes en avión se está incrementando gracias a que la gente está valorando más las experiencias que los bienes", agregan.

En lo que refiere a IAG, se anota más de un 8% en 2023. "Es la aerolínea con más actividad con mucha diferencia pero sobre ella pesa un balance muy apalancado y unas necesidades de inversiones importantes de cara a los próximos años", exponen en Barclays. "Por esto habrá que esperar para ver fuertes generaciones de flujo de caja libre y no podrá evitar el debate sobre una potencial ampliación de capital pese a no afrontar problemas de liquidez", agregan. "Después de tres años el español tiene ganas de salir pese a las subidas de precios; en la pandemia ahorramos mucho, el empleo sigue fuerte y por eso el consumo aguanta", arguye Lola Solana.

Por último, Amadeus, cuyo negocio está 100% expuesto también al sector turístico, tanto en hoteles como en aerolíneas, este ejercicio se acerca al 20% de subida en bolsa, aunque todavía lejos de precios de 2020. "Este año esperamos que alcance el 39% de margen ebitda, con lo que se quedaría a solo un punto porcentual de niveles de 2019", señalan en Sabadell. "Ha recuperado el pago de dividendo y tiene el endeudamiento controlado, en las 1,4 veces ebitda", agregan. En consenso de analistas que recoge FactSet le da todavía un 10% de recorrido adicional a sus títulos. Al igual que IAG, Meliá y Aena, Amadeus recibe actualmente una recomendación de mantener por parte del consenso de analistas que recoge FactSet.

Presencia en las herramientas

A comienzos de mes se hizo la última revisión del Eco10, la cartera con el mayor consenso de la bolsa española, que aglutina las recomendaciones de 54 firmas de inversión. Tanto IAG como Amedeus se mantendrán en el índice auditado por Stoxx de cara al segundo trimestre del año. Pero no es la única herramienta de elEconomista.es en la que el sector tiene presencia ya que la aerolínea también está en La Cartera de elEconomista.es, que es la cartera de gestión activa que propone este medio. En elMonitor de Ecotrader, la cartera de ideas internacionales, se puede encontrar a Trip.com, que es una agencia internacional de viajes y matriz de Skyscanner. En el Top 10 por Fundamentales actualmente no hay ninguna de esta industria mientras que en el índice Eco30 solo se puede encontrar a Airbus, parcialmente ligada al sector.