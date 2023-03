Los fondos de 'high yield' son de los pocos que se desinflan

Con permiso de los fondos de deuda subordinada, que se han visto lastrados por la amortización de CoCos de Credit Suisse, los que invierten en bonos basura han bajado también un 2% este mes. El resto de categorías de fondos de renta fija aguanta en positivo.

La renta fija es uno de los activos protagonistas de este año. La mayoría de fondos lanzados desde enero trata de aprovechar sus mayores rentabilidades y, también, la buena aceptación de este tipo de productos entre los partícipes, sobre todo de los llamados de renta fija a vencimiento o con un objetivo concreto de rentabilidad sobre los que la CNMV ha puesto el foco.

El año pasado, el 89% del dinero nuevo que entró a fondos se canalizó hacia productos de renta fija. Sin embargo, las opciones etiquetadas como más conservadoras no están exentas de volatilidad en plena lucha de los bancos centrales contra la inflación, en forma de subidas de tipos. Cualquier pista sobre su movimiento a futuro, ya sea en forma de declaración o de dato económico, impacta directamente en el precio de los bonos, que este año ya han dado algún susto. Aún así, la mayoría de fondos de renta fija ha sido capaz de salvar marzo, mes en el que tanto Europa como Estados Unidos han incrementado aún más los tipos.

Solo hay algunas excepciones, como la de los fondos que invierten en deuda high yield, una de las más arriesgadas por su alta probabilidad de impago, que se han desinflado un 2% este mes, según datos de Morningstar, hasta el 20 de marzo; o la de los fondos de deuda subordinada, que se han visto arrastrados por la amortización de CoCos de Credit Suisse, con pérdidas del 6,4% este mes. Los datos no recogen las fuertes compras de deuda que hubo el viernes.

Los expertos avisan de que la volatilidad podría acompañar a la deuda high yield durante un tiempo, "ya que los inversores están revaluando sus expectativas de impago en caso de que aumenten los temores de recesión", explica Bjorn Jesch, CIO de DWS. Algo que parece que está ocurriendo, según refleja la última encuesta a gestores de Bank of America, en la que se muestra cómo el 51% de los profesionales prevé una en el próximo año, frente al 35% que lo estimaba en febrero.

Sobre si este tipo de bonos guarda atractivo o no, hay diversidad de opiniones. "Creemos que las valoraciones actuales no reflejan los elevados riesgos", apunta Elisa Belgacem, estratega senior de crédito en Generali Investments. "En consecuencia, esperamos que los diferenciales se amplíen cerca de 100 puntos básicos en el primer semestre de 2023, antes de terminar el año entre 50 y 60 puntos básicos por encima de los niveles actuales", detalla. En cambio, desde DWS, Bjorn Jesch indica que "seguimos considerando que se trata de una clase de activos atractiva a largo plazo", desde el punto de vista de su rentabilidad total. La hipótesis que maneja UBS es que el high yield estadounidense genere rendimientos de entre el 9-12% y el high yield europeo de entre el 2-8%.

Pese al revés de los fondos high yield en marzo, su saldo en el año resiste, por poco, en positivo. Otro tipo de fondos de renta fija, como los de deuda pública o corporativa, también aguantan. Los que más suben son los de deuda pública (ver gráfico).

A pesar de la volatilidad que puede acompañar al precio de los bonos, y que el inversor debe tener presente para evitar sobresaltos en caso de que el escenario deje de ser favorable para los bonos, en lo que sí coinciden los analistas es en el atractivo de la renta fija en general. "Las valoraciones actuales parecen especialmente atractivas para los inversores a largo plazo, pero también para los más especulativos. Los mercados parecen haber puesto en precio una reacción fuerte de los bancos centrales. En estas circunstancias vemos poco potencial alcista para los rendimientos de los bonos en el corto plazo, por lo que mantenemos una posición neutral respecto a duraciones", señala Geoffroy Lenoir, co-CIO de Mutual Funds de Ofi Invest AM.

Lo que haría volar al precio de los bonos sería el fin de las subidas de tipos. Sin embargo, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal han dejado la puerta abierta a más alzas en sus últimas reuniones, aunque en el caso de la Fed reveló, por primera vez, que la posibilidad de proceder a una pausa fue "seriamente considerada" y defendida "por un número considerable" de miembros del comité.

Los 20 mayores fondos aguantan

Los grandes fondos españoles de renta fija por activos bajo gestión también han sobrevivido a las subidas de tipos de los bancos centrales realizadas en marzo. De media, los veinte mayores han avanzado un 0,53% este mes, y en el año conservan una rentabilidad del 0,84%. Según datos de Morningstar, hasta el 20 de marzo, tan solo hay cuatro en negativo este mes: Mutuafondo D, Trea Cajamar Renta Fija A, Sabadell Rendimiento Base e Ibercaja Plus Din. Aunque todos ellos ofrecen ganancias en el acumulado del año.

En cambio, los tres que más han subido este mes pertenecen a la gestora de CaixaBank. Se trata de Caixabank Master RF Deuda Pública 3-7 (el tercer fondo más vendido de toda Europa en febrero) y Caixabank Master RF Advised BY, que avanzan más de un 2%, y de Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY, que sube otro 1,6%. Caixabank Master RF Advised BY es, además, el fondo de renta fija más rentable entre los grandes en 2023, con una revalorización del 2,66%.