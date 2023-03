Europa no es capaz de superar resistencias: Es pronto para dar por terminada la corrección

No hay duda de que las principales bolsas de Europa cotizarán hoy pensando en la decisión de ayer de la Reserva Federal. y en la posterior rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, quien aseguró que pese a que la entidad monetaria había considerado la posibilidad de hacer una pausa en los días previos a la reunión ante el volátil contexto financiero, no era el momento de realizarla.

Sin embargo, no solo hay que tener la vista puesta en el mandatario norteamericano sino que inversores y analistas también tendrán en mente las palabras de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen quien no quiso quitar el foco sobre el sector bancario al indicar que no tienen planteado asegurar todos los depósitos de la banca.

Unas palabras que generaron la reacción a la baja de las principales bolsas de EEUU y que amenaza con tener repercusiones a este lado del Atlántico, donde al EuroStoxx 50 todavía le quedan "vaivenes en próximas fechas".

Así lo asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader mientras explica que "una corrección como la que nos encontramos precisa de consumir tiempo o ser profunda, para darla por terminada y de momento, no hemos visto ni uno ni lo otro".

Análisis técnico del EuroStoxx 50

En este sentido, el experto sigue insistiendo en que lo más probable es que el selectivo continental tenga complicado en las próximas horas superar los niveles cuya perforación sería un signo de fortaleza en este rebote, los 4.210 puntos, que corresponde a una recuperación de 2/3 partes de la última caída de los 4.325 a los 3.980 puntos, que fue alcanzado en la sesión de ayer.

"En el mejor de los casos considero que el EuroStoxx podría buscar los 4.250 puntos, pero dudo que el rebote pueda extenderse más allá de esa resistencia sin antes formar otra caída", sentencia el experto.

Sin el apoyo de Wall Street

Si bien es cierto que los números rojos predominaron ayer en el mercado de renta variable estadounidense también lo es que las principales bolsas del país aún se encuentran alejadas de sus niveles de soporte.

"Mientras no caigan los 3.700/3.764 del S&P 500 considero que no hay que reducir exposición a bolsa norteamericana y hay que seguir pensando más en comprar que en vender", señala Cabrero en ese sentido mientras confía en el apoyo que debe suponer el mercado norteamericano para Europa.

Relacionados La Fed sube los tipos otros 25 puntos básicos e indica que se acerca el fin del endurecimiento