Bezos, Buffett, Gates... Los ricos a los que 'seguir' para ganar en bolsa

El final del primer trimestre del año siempre es propicio para hacer previsiones y proyecciones. Lo es en el terreno macroeconómico. Pero también en el empresarial, donde Jeff Bezos, Warren Buffett y Bill Gates acapararán gran parte de los flashes informativos este 2023. Así lo entienden la mayoría de los analistas, cuyas estimaciones sitúan a ambos empresarios entre los principales ganadores del ejercicio si se tienen en cuenta las valoraciones que manejan actualmente para las empresas en las que están invertidos. Por eso, aquellos inversores que deseen replicar la estrategia de mercado de las grandes fortunas del planeta, deben mirar más a ellos que a lo que hagan estos grandes empresarios.

La media de firmas de inversión aconseja seguir las inversiones de los fundadores de Amazon, Microsoft y Berkshire Hataway por delante de las del mismísimo Bernard Arnault -el hombre más rico del mundo-, a las que ven menos potencial alcista de cara a los siguientes doce meses. De hecho, el consenso de mercado recogido por Bloomberg ve un recorrido medio cercano al 35% para la fortuna del magnate del comercio electrónico si se tienen cuenta sus participaciones empresariales.

Su riqueza se reparte entre Blue Origin, el Washington Post o -como no- Amazon, que tiene un recorrido superior al 40% de cara a los siguientes doce meses según la media de firmas de inversión recogida desde Bloomberg.

Este porcentaje de revalorización favorece sobremanera que las proyecciones para el patrimonio del empresario en los siguientes doce meses se hayan disparado. Ahora, teniendo en cuenta los cálculos de los analistas, su fortuna podría acabar acercándose a los 160.000 millones de dólares, recortando así distancias frente a su antecesor en la lista de mayores millonarios del mundo, Bernard, Arnault.

Y es que, al francés, (único europeo entre los primeros 10 puestos del ranking) es uno de los magnates a cuya fortuna los expertos ven menos recorrido. Ni su participación en LVMH, ni la que mantiene en Christian Dior auguran un incremento de su patrimonio en los siguientes doce meses a juicio de los expertos. De hecho se espera que en ese rango temporal, la riqueza del empresario galo registre un nimio avance del 5%, hasta superar los 190.000 millones de dólares.

El caso de Bill Gates, para quien los expertos esperan, de media, que su fortuna crezca en casi un 25% en 2023 y los primeros compases de 2024, es de especial relevancia al tener una participación más de una quincena de empresas que le permitirán obtener un beneficio de casi 135.000 millones de dólares.

Microsoft, RSG, Deere, Ecolab, Givaudan, Waste Management, Diageo... Son solo algunas de las inversiones que permitirían al creador de Windows elevar su fortuna hasta tales cotas. Gates también tiene una participación en Berkshire Hataway, el conglomerado empresarial dueño (total o parcialmente) de las acciones de varias cotizadas mundiales. Precisamente esta sociedad tenedora es la que ha posicionado a Warren Buffet como uno de los cinco hombres más ricos del mundo y capaz de incrementar su patrimonio en un 20%, hasta superar los 125.000 millones de dólares.

Banco de América, Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz, Occidental Petroleum, Chevron, American Express o US Bancorp se cuelan entre las posiciones con mayor peso dentro de su cartera. Una diversificación clave para que los expertos vean a su sociedad un potencial de doble dígito a 12 meses vista

El caso 'especial' de Musk

Elon Musk tiene diversificada sus inversiones en diferentes compañías (no todas cotizadas, eso sí). Space X, Twitter, Boring Co. o Tesla son algunas de las firmas en las que divide su fortuna el estadounidense, que no posee según la agencia una partida reseñable en efectivo. Los expertos vaticinan que su fortuna acabará acercándose a los 200.000 millones de dólares en los siguientes doce meses, lo que no le permitiría alzarse con el título de hombre más rico del mundo, titulo que ya ha detentado en otras ocasiones.

"El sueño del coche autónomo sí puede estar ahora cerca de convertirse en realidad", aseguraba recientemente John Plassard, especialista en inversión de Mirabaud en su tribuna mensual en Ecotrader -el portal de estrategias de inversión de elEconomista.es-, mientras explicaba que la proporción de automóviles matriculados en el mundo que no cuenten con sistemas para la conducción asistida disminuye año a año.

Es ahí donde Tesla sigue mostrándose, por ahora, como la principal punta de lanza entre las empresas del sector, con iniciativas como el servicio de transporte compartido en vehículos autónomos mediante la plataforma Tesla Network, que se espera comience a operar tan pronto como se permitan los automóviles sin conductor en las carreteras.

