El sector que ha dejado de ser el 'patito feo' y en el que se pueden buscar oportunidades

Todos aquellos que se pregunten sobre la conveniencia o no de tomar posiciones en las Big Tech norteamericanas, decirles que el movimiento alcista que nació en los mínimos que marcó el Nasdaq 100 en octubre del año pasado desde los 10.440 puntos, que considero que fueron el suelo de la tendencia bajista que nació en los máximos del año 2021 en los 16.764 puntos, solamente ha recuperado un 38,20% de esa caída descrita, por lo que el potencial alcista en próximos meses aún podría ser importante.

Piensen que una recuperación del 38,20% de Fibonacci de una caída es lo mínimo exigible dentro de un rebote, pero en multitud de ocasiones la recuperación es mucho mayor, siendo del 50 e incluso del 61,80/66%. En el caso del Nasdaq 100 para que recupere la mitad de la caída o dos terceras partes de la misma debería aún subir un 10 y un 15% respectivamente, hasta alcanzar la zona de los 13.720 (máximos de agosto pasado) y los 14.600 puntos.

Desde que a finales de enero el Nasdaq 100 y el S&P 500 lograron romper las directrices bajistas que venían guiando de forma milimétrica las caídas desde los altos que marcaron en el 20021 y 2022, vengo insistiendo que el sesgo de trading en bolsa norteamericana debe ser alcista en busca de esos objetivos. Para que esta hipótesis se cancele deberíamos ver al S&P 500 perder soportes que presenta en los 3.700/3.765 puntos, que por el momento se mantienen en pie.

En este contexto, en el que el foco bajista está puesto en otros sectores, como el bancario, considero que es un buen momento para echar un vistazo al comportamiento de las FAANG, acrónimo de las 5 compañías tecnológicas más importantes: Facebook (Meta Platforms), Amazon, Apple, Netflix y Google (Alphabet).

Seguidamente les voy a indicar los distintos niveles a vigilar según el análisis técnico en las FAANG ya que entiendo que el calvario y varapalo que sufrieron estos valores meses atrás son una oportunidad inmejorable para subirse a la tendencia que desarrollan en plazos largos, que sigue siendo indiscutiblemente alcista.

Facebook (Meta Platforms)

Las acciones de Meta Platforms llevan meses experimentando una fuerte subida que ha servido para recuperar el 38,20% de toda la caída anterior, que llevó al título de los 385 a los 88 dólares, tras alcanzar la zona de los 200 dólares. Vista la fortaleza del valor y del potencial que aún le resta al Nasdaq 100, considero que en próximas semanas Meta Platforms podría seguir al alza en busca de recuperar la mitad o incluso 2/3 partes de la caída descrita, algo que tomaría cuerpo si alcanza los 237 y los 270/284 dólares, que son objetivos que se encuentran a un 20 y un 40% de distancia.

La recomendación es más un mantener que un comprar dado que la subida vertical impide identificar una referencia de stop, ni siquiera agresiva, que permita obtener una buena ecuación rentabilidad/riesgo.

Amazon

El gigante del comercio electrónico Amazon alcanzó a comienzos de enero la zona de los 81 dólares, que tienen visos de que han sido el suelo de la tendencia bajista que nació en los 188 dólares en julio de 2021. La debilidad mostrada durante las últimas semanas es ahora uno de los catalizadores que podrían ayudar al valor a ser una opción de compra atractiva.

Manejando un stop en los 80 dólares entiendo que Amazon es un valor que se puede comprar, buscando que en próximos meses se dirija a recuperar al menos el 38,20% de la caída descrita, estos niveles de 122 dólares. Si optara por recuperar el 61,80%, que es algo que no descarto para nada, eso supondría ver a Amazon subir hacia los 150 dólares.

Apple

La última vez que recomendé comprar acciones de Apple fue a comienzos de este año cuando el gigante tecnológico estadounidense alcanzó la base del canal que viene guiando de forma milimétrica la fase de consolidación durante los últimos meses. Desde la zona de los 124 dólares el título logró reaccionar perfectamente al alza y todo apunta a que es cuestión de tiempo que acabe yendo a buscar el techo de este canal, que tiene visos de ser una clásica bandera de continuidad alcista. No mostrará ningún deterioro en sus posibilidades alcistas mientras no pierda los 143,70 dólares. Ahí tienen un stop agresivo por si deciden comprar en busca del techo del canal que aparece por los 170 dólares, cuya ruptura no descarto y abriría la puerta a alzas hacia los altos históricos en los 185 dólares.

Netflix

Después de una fuerte caída, que llevó a la cotización de Netflix a caer un 77% desde los máximos que marcó en la zona de los 700 dólares hasta los 160 dólares, que era la zona de tangencia con su directriz alcista de largo plazo, como en repetidas ocasiones señalé, el título ha formado un rebote que ya ha servido para recuperar el 38,20% de Fibonacci de toda esa caída, tras alcanzar los 375 dólares. Después de ello es del todo normal que haya optado por consolidar posiciones y tomar aire, tras lo cual entiendo que podría tratar de desplegar otro impulso al alza hacia los 430 e incluso los 500 dólares, cuyo alcance supondría una recuperación del 50 y del 61,80% respectivamente. Si se asume un stop en los 235 dólares, que entiendo que es un soporte que no debería perder si quiere subir a los 430/500 dólares, pueden comprar.

Google

El gigante tecnológico Google, que siempre ha brillado por su fortaleza, lleva meses sentando las bases de una reestructuración alcista después de que alcanzara en octubre pasado la zona de los 80-85 dólares. Desde entonces no me he cansado de repetir que Alphabet es una opción de compra en busca de alzas hacia al menos los 120-130 dólares. El stop está en los 80 dólares.