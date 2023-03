La bolsa española todavía tiene más recorrido que el resto de Europa

Los gestores invitados al II Foro de la Gestión Activa organizado por elEconomista.es que se celebró este martes coincidieron con el momento de mayor tensión en los mercados de los últimos meses. Aprovechando que varios de los mejores gestores y expertos en gestión españoles acudían al encuentro, no se podía pasar por alto el tema del momento, sobre el que aseguraron que el riesgo de contagio en Europa está muy limitado gracias a la regulación surgida a raíz de la crisis de 2008.

Los últimos días han vuelto a poner en el foco al sector bancario, que ya venía siendo uno de los grandes protagonistas del mercado desde que los bancos centrales comenzaron a acelerar la subida de tipos de interés para combatir el ascenso de la inflación que ha sido la última consecuencia de la pandemia de coronavirus que parece ya olvidada, elevando los márgenes de la banca de forma automática. Esto explica en gran parte los fuertes rebotes en bolsa que ha protagonizado el sector y, consecuentemente, que la bolsa española, la más expuesta al mismo, lo haya hecho mejor que el resto durante los últimos meses. Por contra, también ahora está siendo una de las más penalizadas por el mismo motivo.

En todo caso, la bolsa española no se compone solo de bancos, como recuerda Álvaro Vitorero, de Deutsche Bank Wealth Management, quien apunta que "aunque es cierto que el sector servicios está más presente en la economía real que en la economía cotizada, en los últimos tiempos se ha concentrado y hay oportunidades". Para Gonzalo Lardiés, gestor de Renta Variable de Andbank, "que haya tardado España más en recuperar se explica por la ciclicidad del sector servicios, que ha sido ahora cuando ha cogido tracción". "Si se lo cuentan hace tres años, no se lo creerían; está mejorando mucho, tienen capacidad de subida de precios, los márgenes van mejorando, pero es verdad que hay pocas opciones por su poco peso en bolsa", agrega el experto. En la misma línea, Lola Solana, gestora del fondo Small Caps de Banco Santander AM, agrega que "en movilidad ya estamos por encima de los niveles previos al Covid, como ha constatado Aena; todo lo relacionado con el turismo va muy bien y eso a España le favorece mucho".

Para Javier Miralles, gestor de Mapfre AM, también es "innegable el momentum de la banca o el turismo", aunque prefiere otros sectores menos cíclicos como el consumo básico de bienes de primera necesidad. "Los hoteles están en ingresos récord, pero no por volúmenes sino por precio, aunque tengan ese poder de fijación, al final no es un consumo sostenible al no ser un bien de primera necesidad", arguye Miralles. Solana, por contra, todavía cree que les queda recorrido a las firmas turísticas. "Después de tres años el español tiene ganas de salir pese a las subidas de precios; en la pandemia ahorramos mucho, el empleo sigue fuerte y por eso el consumo aguanta, pero es cierto que hay que buscar valores poco endeudados con valoraciones atractivas", concluye sobre este punto.

Otro de los sectores potentes en España es indudablemente el eléctrico, donde "nuestro país está mejor posicionado que el resto de Europa, aunque sigue habiendo riesgos cuando vuelva el frío", advierte Vitorero. "En los últimos años las empresas españolas han tenido que convivir con precios más altos que el resto y por eso ahora somos más competitivos, además de que creo que vamos a ser punteros en renovables, que se han convertido en un sello de lo que es la economía española", agrega Lardiés. "España está mucho mejor posicionada que el resto en la transición energética con una energía más barata y sostenible", coincide Solana. "Además de las renovables, hay muchas empresas que están cumpliendo estándares muy altos en sostenibilidad y eso abre nuevas oportunidades", agrega Miralles.

Según el consenso de analistas, sólo Italia se compra ahora con un PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) menor que el Ibex, que ofrece descuento frente al resto de las grandes plazas europeas. "La macro dice que no hay recesión y España está más atractiva que el resto, es un value y el value lo va a hacer mejor", asegura la gestora de Santander AM. "Yo creo que hay que ser selectivos y ver el riesgo en cada compañía; si empezamos a descontar un entorno de bajadas de tipos hay que estar preparados", culmina Miralles.

Momento de la banca

No se puede entender el Ibex sin la banca ya que su peso en el índice se acerca al 30%, siendo así el selectivo más bancarizado del Viejo Continente. Vitorero piensa que "el sector financiero español es un deep value incluso a día de hoy después de las subidas de los últimos meses ya que todavía no se han recuperado los niveles de 2008, como sí han hecho sus homólogos en EEUU". "España como país tiene empresas muy globales y, si pensamos que no caemos en una gran recesión y que en 2024 y 2025 viene una recuperación, estamos mejor posicionados en el sector financiero que en el utility", añade.

Lardiés reconoce que "cuando hay incertidumbre el sector financiero es el que está en primera línea de fuego, pero el panorama macro apunta bien y, sobre todo, comparado con hace un par de años". "Es que solo pasar de tipos negativos a positivos es un cambio estructural que está para quedarse y eso le beneficia mucho; si ves los fundamentales, los bancos cotizan a 0,7 veces valor en libros [con datos del lunes], ROTEs del 10%, capital del 13%, remunerando a sus accionistas con dividendos y recompras; el dinero tiene que volver al sur de Europa y a los bancos", explica Lola Solana.

Las valoraciones de la bolsa española no son el único argumento que invita a apostar por ella por delante de otras opciones ya que, pese a que en los últimos meses ha sido una de las que mejor se ha comportado, las firmas del Ibex han ido recuperando y mejorando su remuneración al accionista, viendo casos recientes como el de Inditex o el del propio Banco Santander, que elevó su payout hasta el 50%. En este sentido, los analistas calculan un 4,7% de rentabilidad en el selectivo español, un punto por encima del EuroStoxx 50 y solo superado por el 5,5% que promedia el FTSE Mib italiano.

Recomendaciones

Este foro, además de servir para recibir un análisis del momento actual, también tiene por objetivo ayudar a los lectores a tomar sus decisiones de inversión. Si bien es cierto que otras mesas apuntan los nombres propios, Vitorero sugiere que hay que "buscar mucho ciclo, por ejemplo con el sector financiero como ya se ha comentado. Si a lo que vamos es a una recuperación, el dinero tiene que estar en ciclo y más después de los palos que se ha llevado durante los últimos años". "A corto plazo podemos ver una pausa pero a nivel macro no cambia nada, tenemos una economía más equilibrada que hace 14 años y, aunque puede haber incertidumbre a corto plazo, hay que estar tranquilos", señala Lardiés.

La postura de Miralles es un poco más conservadora. "Prudencia", señala como la clave "toda vez que la subida de tipos sabíamos que iba a traer consecuencias en el consumo; como gestor activo yo voy por los fundamentales más que por los sectores pero ahora me posicionaría un poco más defensivo y me gustan firmas, por ejemplo, ligadas a la alimentación o a la gestión de agua".

Lola Solana incide en que buscaría "compañías que han caído mucho, un 40% o más, con valoraciones bajas, especialmente pequeñas y medianas de tamaño, que han sido las más penalizadas, y que tengan la habilidad de traspasar costes a precios para defender sus márgenes". "Si puede ser, que no tengan mucha exposición a capital humano porque sí esperamos una mayor inflación salarial y que tengan poca deuda", añade. "En España hay muchos valores con estas características y sí que apostaría por tener un componente cíclico si no hay recesión", concluye la gestora.

Por último, Álvaro Vitorero mencionó un sector que no había salido a escena todavía, que no es otro que el de la salud, el cual fue protagonista hace un tres años pero ahora ha vuelto a un segundo plano. "Por la tendencia demográfica, este sector ahora es una mezcla entre crecimiento y defensa". Otro fundamento a jugar es el del componente ESG, que para Vitorero "es imparable y los que no estén preparados van a sufrir mucho para atraer capital".