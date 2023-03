El Ibex aún no ofrece el suficiente potencial para el riesgo que se asume

Si el lunes la quiebra del Silicon Valley era algo que no podría extenderse por Europa, ayer el miedo sí que caló entre los inversores del Viejo Continente. Y es que a Credit Suisse se le está complicando su futuro más próximo, y este no es un banco regional, sino una entidad con ramificaciones en todo el mundo, especialmente en territorio europeo.

La situación del banco es crítica después de que el máximo accionista haya confirmado que no va a seguir inyectando dinero para ampliar capital. La banca continental pronto retomó las fuertes caídas que ya protagonizó el lunes. Algunos de los nombres más castigados fueron, además de Credit Suisse, que se dejó un 24% en su peor sesión de la historia que le ha llevado a mínimos nunca antes vistos, Société Générale con un 12% y Sabadell con un 10%. En las tres sesiones de esta semana el sectorial bancario europeo ha perdido más del 12% de su valor y cotiza ya en mínimos de comienzos de enero.

"Las fuertes caídas de los bancos europeos y españoles durante los últimos 7 días pueden seguir mientras vemos si las razones o dudas sobre la viabilidad de Credit Suisse son fundadas o no y, desde luego, el mercado no está cotizando nada bueno en ese sentido", apunta Juan José del Valle, de Activotrade. "Nuestra hipótesis de base es que CS acabará dividida, vendiendo una parte de su franquicia de Banca de Inversión pero debe contrarrestar las salidas de dinero de sus depositantes a corto y medio plazo", arguyen desde La Française AM.

Así, las bolsas europeas sufrieron ayer un castigo incluso peor que el del lunes. El EuroStoxx 50 perdió más de 3 puntos, el Ibex se acercó al 4,4% en su peor sesión desde noviembre de 2021 y el FTSE Mib lo superó por el mayor peso de la banca en las dos grandes bolsas del sur de Europa. Al otro lado del Atlántico la jornada terminó con tono mixto aunque previamente se vieron pérdidas generalizadas de hasta el 3%. En lo que respecta a España, además de los bancos, entre los más castigados del día se colaron Repsol, ArcelorMittal, IAG y Acerinox, que han pagado el desplome de las materias primas. Por el contrario, algunos de los valores que sortearon las ventas de este miércoles responden a un perfil más defensivo como Viscofan o Iberdrola, entre pocas otras.

La situación técnica es clara. El inversor ahora mismo no tiene una oportunidad de entrada demasiado atractiva y todavía debe esperar mayores caídas para que la rentabilidad compense suficientemente el riesgo de caída. Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ya dudaba mucho de que los mínimos vistos el lunes "fueran el suelo de la corrección y todo apunta a que se ha visto un techo en la subida de los últimos cinco meses".

En este contexto, se puede dibujar con cierta facilidad dónde encuentran las bolsas ahora los soportes importantes y, por tanto, hasta dónde hay riesgo de que las ventas se impongan y el máximo de rentabilidad a obtener para quien compre dentro de este lateral. "El riesgo máximo que ahora hay en el Ibex es que pierda todo lo ganado en el año, volviendo al punto de partida situado en los 8.229 puntos, lo que supondría una caída del 6,1% desde los niveles actuales", explica el experto. "Piensen que es cuestión de sentido común ya que es altamente improbable que una subida de cinco meses de duración pueda concluir con apenas cinco sesiones de caída, máximo cuando esa caída no ha profundizado ni siquiera hasta el primer nivel de corrección que en el caso del Ibex pasa por los 8.630 puntos; un proceso correctivo necesita consumir tiempo o profundizar rápidamente antes de concluir", agrega. "En mis 25 años de experiencia he visto en numerosas ocasiones un inicio de año alcista como este en el que luego se asistió a una corrección que en algún caso puso el contador del año a cero, para después, eso sí, asistir a otra gran subida hasta los máximos, como si nada hubiera sucedido", concluye Cabrero.

Por arriba, el experto reconoce que ya no espera ver alzas por encima de los máximos del año, que se lograron la semana pasada. Por tanto, desde los precios actuales, el potencial de revalorización se queda en el 8,6%, por lo que la ecuación rentabilidad/riesgo todavía no ofrece el suficiente atractiva como para recomendar entrar.

Desde Ecotrader, se llegó a recomendar una exposición del 74% en las últimas semanas pero desde los máximos se han recogido beneficios hasta el 58% de exposición a renta variable recomendada ahora mismo.

Vuelta de la volatilidad

Hacía meses que los mercados se habían acostumbrado a un mar en calma que ha quedado atrás con la vuelta de la volatilidad de las últimas sesiones. El índice Vix ya se sitúa en los 27 puntos, niveles que no había visitado desde octubre. Y es que todo se ha vuelto un poco loco en las últimas horas, con los inversores también pendientes de lo que haga el BCE en la reunión de este jueves (en la que se espera una subida de 50 puntos y se publicará la actualización del cuadro macro). Al otro lado del Atlántico el mercado se ha girado completamente y donde esperaban un nuevo acelerón en el incremento del precio del dinero por parte de la Fed, la incertidumbre actual apunta a un sesgo mucho más dovish que incluso incluye varias bajadas de tipos antes de que concluya el año.

En el mercado de materias primas los inversores están encontrando refugio, como es habitual, en el oro, que alcanza los 1.936 dólares por onza y roza los altos del año. Además, el precio del petróleo continuó ayer su desplome y ya cotiza en los 72 dólares por barril de Brent pese a que la Agencia Internacional de la Energía, en su informe mensual, volvió a insistir en la creciente demanda de petróleo para este año, impulsada sobre todo por la reapertura de la economía china, provocará un déficit de la oferta durante la segunda mitad del año. Este desplome del 10% en apenas cuatro días ha llevado al crudo a cotizar en mínimos no vistos desde diciembre de 2021.

Sube un 43% desde el mínimo del Covid

Hoy se cumplen tres años desde que el Ibex 35 se hundió hasta los 6.107,20 puntos, niveles que el índice no visitaba desde la crisis de deuda de 2012. El rebote del selectivo desde este suelo, un 43%, se ha sustentado, fundamentalmente, en valores cíclicos. En concreto, ArcelorMittal (249%), Solaria (176%), Sacyr (146%), la banca a excepción de Unicaja con revalorizaciones entre un 127% y un 132% y Acciona (107%) se anotan alzas de tres dígitos en los últimos tres años. De hecho, el español es el indicador que menos repunta desde sus respectivos mínimos de marzo de 2020. El Dax alemán y el Cac francés (que hicieron su suelo el 18 de marzo) suman un 74,5% y un 83%, respectivamente, el Footsie milanés repunta un 76% desde el 12 de marzo y el británico un 47% desde el 23 de marzo. Asimismo, el índice nacional es el único de sus homólogos europeos que aún no ha recuperado los niveles previos a los que cotizaba antes de que se iniciara la corrección bursátil derivada de la crisis sanitara el 19 de febrero de 2020. Aún se encuentra a un 15% de los 10.083,6 que conquistó en aquella fecha. El resto de plazas bursátiles hace ya tiempo que borraron las pérdidas derivadas del coronavirus. Si a los indicadores de Wall Street apenas le bastaron cinco meses para superar la crisis en bolsa, a Europa le llevó un año, marzo de 2021.

