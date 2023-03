Los gestores españoles llaman a la calma tras la corrección del lunes

Después de lo vivido este lunes en los parqués europeos, en los que las caídas se agudizaron por el temor a un efecto contagio después de la quiebra del Silicon Valley Bank de la semana pasada, es necesario poner negro sobre blanco los riesgos reales y los que no son y eso ha sido uno de los temas tratados en el II Foro de la Gestión Activa celebrado este martes y organizado por elEconomista.es.

Algunos de los gestores que llevan años conviviendo con los vaivenes del mercado explicaron bajo su punto de vista cómo interpretaron este acontecimiento. En su conjunto, todos se alinearon en torno a la idea de que Europa puede estar tranquila en este sentido al no contar con bancos similares en balance y tipo de negocio que el SVB. 2008 dejó varias lecciones bien aprendidas a las empresas y, sobre todo, una mayor regulación que los bancos tienen que cumplir precisamente para evitar estos casos.

Álvaro Vitorero, de Deutsche Bank Wealth Management, señala que "el SVB ha sido el primer actor que ha pagado las consecuencias de las subidas de tipos, por su balance más atípico". En este sentido, hay que recordar que este lunes sí se vieron fortísimas caídas en otros nombres propios del sector en Wall Street, como el First Republic Bank, que cedió un 60% en el parqué; sin embargo, ayer las bolsas de uno y otro lado del Atlántico amanecieron con subidas que devuelven la calma a los inversores.

En la misma línea, Gonzalo Lardiés, gestor de renta variable de Andbank, explica que "estamos viendo los efectos colaterales de las subidas de tipos, pero la crisis de 2008 nos ha permitido ver ahora una realidad un poco distinta y estar mejor preparados". Por eso, aunque el miedo caló este lunes también en las bolsas europeas con fuertes descensos en los grandes nombres del sector bancario, no han saltado las alarmas.

En este sentido, este martes las bolsas, a medida que fue transcurriendo la jornada fueron animándose, superando incluso el 2% en los casos del Ibex y el FTSE Mib italiano, los cuales también habían sido los más castigados el lunes por su mayor exposición a la industria financiera. "Esto ha sido una piedra en el camino y una excusa para tomar beneficios en el sector bancario después del fuerte rally que acumulan desde octubre", señala Lola Solana, gestora de Santander AM. "Creo que nada ha cambiado, y que las caídas han sido exageradas, aunque habrá volatilidad y baches que abrirán oportunidades para los que no hayan entrado", agrega.

La reacción de la banca española tiene más que ver con los efectos de los tipos de interés en el mercado hipotecario y de ahí las mayores caídas del Banco Sabadell, pero Javier Miralles, gestor de renta variable de Mapfre AM, insiste en que "en el universo ibérico podemos mantener la calma; al final ha sido el balance de un banco que no ha sido capaz de equilibrar las duraciones del pasivo y el activo, pero aquí la regulación es muy exigente y los bancos están muy saneados". "Sigo pensando que la inflación va a ser el principal catalizador de las bolsas", añade.

Luis Urquijo, CEO de Muza Gestión de Activos SCGIIS, añade un matiz particular y achaca al aumento de la gestión pasiva la sobrerreacción vista en bolsa. "No sabemos si caerá otro banco como el SVB o no, pero sabemos que tienen altibajos y se puede aprovechar para comprar, buscando ese mayor potencial de revalorización", señala Jesús Domínguez, consejero delegado de Valentum AM. Ignacio Díez, responsable de Renta Fija de Santalucía AM, recomienda que "hay que tener la cabeza fría" y recuerda que "el consenso dice que el contagio en Europa es complicado".

Efecto en renta fija

Los inversores salieron de bolsa y movieron su capital hacia la renta fija, que el lunes vivió una de las jornadas con más compras de la historia. Cristina Gavín, de Ibercaja Gestión, cree que "la fuerte reacción de las perspectivas de subidas de tipos fue una sobrerreacción y que los bancos centrales mantendrán su hoja de ruta".

Este martes, las principales referencias en renta fija cotizaron con ventas que, no obstante, no compensaban todas las subidas del lunes. "Sigue siendo un buen momento para los bonos; hay que olvidar el ruido del mercado y continuar con las estrategias previas", apunta David Ardura, director de inversiones de Finaccess.

"Yo el tema del banco no me lo explico del todo; no tenía activos tóxicos en el balance", señala Rafael Valera, CEO de Buy & Hold. "Hay que recuperar la confianza en los bancos, que son los activos más grandes del mundo", concluye el experto.

