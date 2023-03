Las décimas que se ganan al año con el 'do it yourself'

A lo largo de este año, en elEconomista.es cumpliremos la mayoría de edad, y lo haremos con el empeño puesto de que nuestro medio sirva para que los lectores tomen sus decisiones de inversión.

En la parte de la industria de la inversión colectiva nos hemos hermanado con Mornigstar porque ambas firmas buscamos la excelencia dentro de una industria en la que hay enormes diferencias entre todos los productos que compiten en mercado y muy poca prensa especializada y decidida en separar el grano de la paja.

Y no estamos hablando de una industria insignificante para la economía española. En el caso de los fondos y planes de pensiones hablamos de 450.000 millones, aunque en el caso de las pensiones vamos asistir al proyecto de jibarización del ministro Escrivá. Y en el opaco mundo de la banca privada, según el ranking que acaba de publicar elEconomista.es, nos acercamos a los 650.000 millones bajo gestión.

La sociedad tiene la necesidad de que existan medios de comunicación con el rigor y el desempeño de elEconomista.es para contrastar quien lo hace bien de quien es un simple rodillo cobrando comisiones a los partícipes sin crear valor a cambio. Si pensamos en esa máxima de la inversión que es alcanzar un 7% de rentabilidad anualizada, que es lo que permite lograr duplicar a lo largo de una década, el resultado es vergonzoso para la industria de la inversión colectiva en España. De los casi 9.600 fondos comercializados en España con clase en euros y una trayectoria de al menos 20 años, únicamente un 1,6% proporciona una rentabilidad anualizada igual o superior al 7%. De estos 151 fondos, solamente 38 superan el 8% anualizado y 22 vehículos ofrecen más de un 9% anualizado. El resto, 17 fondos, ya superan más del 10%, según Morningstar. El compromiso de auditoria y revisión de qué es lo que hacen los fondos que más interés generan a los partícipes es lo que ha hecho que en elEconomista.es hayamos creado la Ligas de la Gestión activa tanto para fondos de bolsa nacional como internacional, desechando de ellas a los fondos cuyas carteras se pegan a los índices, que para eso ya están los ETF. En las próximas semanas los lectores de elEconomista.es podrán seguir cómo evolucionan semana a semana, a través de una clasificación, los más de 250 fondos de gestión activa que se comercializan en España (hasta desde su móvil).

No hay que olvidar que una tercera parte de los partícipes de fondos de nuestro país recurren al modelo de do it yourself (hacerlo tú mismo), frente al resto que tienen contratos de asesoramiento, que también debería necesitar una vigilancia de lo que se les recomienda por las cuatro, cinco, siete u ocho décimas que le estén cobrando por ello. Mucho dinero el que se paga si se tiene en cuenta la pobre rentabilidad que de media se genera. Una reflexión que debería quitar el sueño al ahorrador español.