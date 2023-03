Elon Musk, al rescate de Silicon Valley Bank: está 'abierto a la idea' de que Twitter compre la entidad

La resaca del colapso de Silicon Valley Bank (SVB) puede ser larga y dolorosa. La liquidación de la entidad -la elegida por las 'startups' y la élite de las firmas tecnológicas de la zona- por parte del Gobierno de California ha dejado al descubierto las debilidades del sistema bancario tras la subida de tipos de interés y ha hecho saltar las alarmas ante un posible contagio. En un intento por evitar este escenario, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) anunció que cubriría hasta 250.000 dólares por depositante. Sin embargo, la mayoría de clientes tenía mucho más dinero en los depósitos de SVB y, además, el 95% de estos no estaban asegurados. Por ese motivo, son muchos los que claman por encontrar otra alternativa.

Uno de los que podría salvar a Silicon Valley Bank es Elon Musk. El CEO de Tesla y dueño de Twitter respondió a una sugerencia de que su red social debería comprar la entidad quebrada para convertirse en un banco digital diciendo que está "abierto a la idea".

I'm open to the idea — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2023

Las reacciones al mensaje del multimillonario no se hicieron esperar. Mientras que Mikael Pawlo, responsable de marca de la fintech sueca Bokio, aseguró que a la plataforma "le vendría bien una pata financiera" para "crear un modelo de negocio viable de cara al futuro", los inversores del fabricante de vehículos eléctricos se mostraron preocupados por el impacto que podría tener esta nueva ocurrencia en su desempeño al frente de la compañía y, por consiguiente, en el precio de sus acciones, publica Fortune.

Por otro lado, hay quien está pidiendo a la Reserva Federal (Fed) que compre la deuda del Silicon Valley Bank, ya que, de lo contrario, la confianza en el sistema bancario se convertirá en un problema, el cual también podría perjudicar seriamente a las startups tecnológicas y a sus trabajadores. Es el caso de Mark Cuban, quien hizo hincapié en un hilo de Twitter en que no se trataría de un rescate. "La Fed está proporcionando dinero en efectivo para poner fin a la carrera, y a cambio de obtener activos a largo plazo que pagarán a su vencimiento, y para los activos de riesgo, debe ofrecer algún rendimiento positivo también. SVB no compró activos problemáticos. No hay quiebra y sobreviven", explicaba.

And this isn't a bailout. The Fed effectively is providing cash to end the run, and in return getting long dated assets that will pay at maturity , and for the risk assets , should offer some positive return as well. SVB didn't buy failing assets. No run, and they survive — Mark Cuban (@mcuban) March 11, 2023

Bill Ackman también considera que el Gobierno de EEUU debería intervenir para evitar el contagio, pero recalca que tiene que hacerlo cuanto antes. En un mensaje en Twitter, el fundador de Pershing Square Capital Management señaló que "al permitir la quiebra de SVB sin proteger a todos los depositantes, el mundo se ha dado cuenta de lo que es un depósito no asegurado: un crédito ilíquido no garantizado sobre un banco en quiebra". Y continúo diciendo que, si antes de la apertura del lunes, ni JP Morgan ni Citi ni Bank of America han adquirido la entidad y tampoco lo ha hecho el gobierno "el sonido de succión gigante que se escuchará será la retirada de sustancialmente todos los depósitos no asegurados de todos menos los 'bancos sistémicamente importantes' (SIBs)".

The gov't has about 48 hours to fix a-soon-to-be-irreversible mistake. By allowing @SVB_Financial to fail without protecting all depositors, the world has woken up to what an uninsured deposit is — an unsecured illiquid claim on a failed bank. Absent @jpmorgan @citi or https://t.co/SqdkFK7Fld — Bill Ackman (@BillAckman) March 11, 2023

Sin embargo, no todo el mundo ve con buenos ojos el ayudar a la entidad con el dinero de los contribuyentes. Matt Gaetz, el congresista republicado de Florida, dejó bien claro en tuit que, si se da el caso, "el pueblo estadounidense puede contar con que estaré allí liderando la lucha contra eso".

I will NOT support a taxpayer bailout of Silicon Valley Bank. pic.twitter.com/s3wAV26iNL — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 11, 2023

Una de las muchas empresas que se han visto afectadas por la quiebra del Silicon Valley Bank es Circle, quien comunicó este fin de semana que casi el 8% de sus 40.000 millones de dólares están los depósitos inmovilizados de la entidad. Como consecuencia, su stablecoin ha perdido su vinculación al dólar y ha caído hasta un mínimo histórico, por debajo de los 87 céntimos, según datos de CoinDesk.