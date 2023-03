elEconomista.es organiza el II Foro de la Gestión Activa

El periódico elEconomista.es organiza el próximo martes 14 de marzo el II Foro empresarial de la Gestión Activa, que se podrá seguir en directo a través de eleconomista.es, y donde los principales gestores de firmas de inversión españoles analizarán las claves de la gestión de activos para los próximos meses.

La bolsa y la renta fija han comenzado el año con ganancias, pero los expertos coinciden en que puede continuar la volatilidad durante 2023 a la espera de cómo impacte la subida de tipos en el crecimiento.

En este escenario la gestión activa seguirá teniendo un papel fundamental, tanto en la renta variable como en la renta fija. Tras las subidas en bolsa de las primeras semanas del año, la selección de valores se vuelve más necesaria. ¿Hay todavía oportunidades? ¿Debe tener España un hueco aún las carteras? ¿Con qué valores internacionales diversificar? ¿Qué papel tendrá el value? ¿Dónde posicionarse en el que puede ser un buen año para renta fija?

El evento constará de cuatro mesas de debate en las que se abordarán diferentes aspectos de interés para el inversor. En la primera, moderada por Isabel Blanco, coordinadora de Bolsa & Inversión de elEconomista.es, se analizará si la bolsa española podrá repetir un mejor año que el resto de Europa. Participarán Lola Solana, head of Small Caps & ESG Equity Funds en Santander AM, Javier Miralles, equity portfolio manager & CESGA de Mapfre AM, Gonzalo Lardies, gestor de renta variable de AndBank y Álvaro Vitorero, managing Director Head of Portfolio Management Europe DB Wealth Management.

La segunda mesa lleva por título Diversificar la cartera con bolsa global y estará moderada por Ángel Alonso, redactor de Bolsa y Mercados de elEconomista.es y contará con la participación de Andrés Allende, gestor de DIP Value Catalyst Fund de A&G, Xavier Brun, director Renta Variable Europa de Trea AM, Jesús Domínguez, consejero delegado y gestor de Valentum AM, Luis Buceta, director de inversiones de Creand WM y Luis Urquijo, CEO de Muza Gestión de Activos SGIIC.

A continuación se debatirá de la Edad de oro para el value. Participarán Tomás Pintó, director de renta variable internacional de Bestinver, Javier Ruiz, director de inversiones y socio de Horos, Carlos Val Carreres, gestor de MyInvestor Value y Santiago Domingo, analista de Magallanes. La mesa será moderada por Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es.

Para finalizar, se abordará el renacimiento de la renta fija. En esta mesa, moderada por Víctor Blanco, redactor de Mercados de elEconomista.es, debatirán un representante de Ibercaja, Ignacio Díez, responsable de renta fija de Santalucia AM, Rafael Valera, CEO y Socio de Buy & Hold, David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value y Miguel Uceda, director de inversiones de Welzia Management.

El foro está patrocinado por Ibercaja, Mapfre y Santander y colaboran Bankinter y Santalucía