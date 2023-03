Las bolsas europeas caen ante una potencial amenaza para la banca: el Ibex 35 mira de reojo los 9.200

Los números rojos son el denominador común en las bolsas de Europa desde la apertura de este viernes. Las ventas se imponen, especialmente en la banca, y los índices de referencia afrontan el día con pérdidas que superan el 1%. El Ibex 35 español retrocede de golpe a la zona de los 9.200 puntos (ayer acabó sobre los 9.400), con sus entidades dejándose hasta cinco puntos porcentuales (y siendo, por tanto, su principal lastre).

Lo mismo sucede en el EuroStoxx 50, donde, además de las fuertes bajadas del Santander y BBVA, el ING neerlandés, el BNP francés y el Intesa Sanpaolo italiano registran descensos de gran magnitud. Así, el selectivo continental se coloca en el entorno de las 4.200 unidades.

La renta variable del Viejo Continente sigue la estela roja marcada esta madrugada por los mercados asiáticos que, a su vez, continuaron el sendero descendente que el jueves anduvo Wall Street. El Nikkei 225 japonés y el Kospi surcoreano se han dejado más de un 1% en la última sesión de la semana, pero las pérdidas han superado los tres puntos porcentuales en la bolsa de Hong Kong.

¿Por qué caen los bancos (y las bolsas)?

El sector financiero europeo está sufriendo la misma presión bajista que padecieron ayer los bancos de Estados Unidos después de que Silicon Valley Bank (SVB) anunciara una gran ampliación de capital. Detrás de los números rojos generalizados por los parqués (y en las criptomonedas) está el temor a que los problemas de esta entidad norteamericana se extiendan.

"No es racional, pero hará daño", consideran los analistas de Bankinter, que insisten en su comentario diario en que "lo más probable es que se trate de un caso aislado de un banco local que financia compañías de alto riesgo y cuya cartera ha tenido que sanear". Sin embargo, Garry Tan, presidente y consejero delegado de Y Combinator, ha avisado en una nota recogida por Bloomberg: "No tenemos conocimiento específico de lo que está sucediendo en SVB". Por tanto, esta jornada está dominada por el miedo a que no se sepa realmente toda la verdad sobre el asunto.

Pero ¿cómo puede afectar lo de Silion Valley Bank a otros bancos (entre ellos, los españoles)? El foco del mercado está puesto en la huida de los depósitos que ha sufrido esta firma estadounidense. Ante las subidas de los tipos de interés llevadas a cabo por la Reserva Federal (Fed), "a los banqueros les cuesta más evitar salidas de depósitos", explica Bloomberg, puesto que tienen que pagar más a los ahorradores para mantenerles. El escenario es parecido en Europa por el encarecimiento del precio del dinero que está acometiendo también el Banco Central Eurpeo (BCE).

"Para los [bancos] pequeños y regionales, perder depósitos puede ser un problema serio y dañar seriamente la rentabilidad", añade la agencia de noticias. En este sentido, Christopher Whalen, presidente de Whalen Global Advisors, ha asegurado a Bloomberg que "Silicon Valley Bank es la punta del iceberg".

El empleo de EEUU, en un segundo plano

De esta forma, y al contrario de lo que es habitual, los datos del mercado laboral norteamericano de hoy pueden acabar pasando desapercibidos. A las 14:30 horas (en Madrid) se publicará el informe de creación de empleo y tasa de paro en Estados Unidos relativo a febrero, unas referencias clave, junto a la inflación (que se conocerá el próximo martes), para anticipar las próximas decisiones que la Fed tomará sobre su política monetaria (con los tipos en el centro de atención). Aquí puedes ver qué esperan los expertos del informe de empleo americano.

De esta forma, la apertura de Wall Street estará marcada por la reacción a estas referencias macro. Por ahora los futuros vienen con signo mixto y movimientos moderados.

Esta madrugada, el Banco de Japón (BoJ) ha decidido mantener su política monetaria ultraflexible (con los tipos de interés en niveles mínimos) en la última reunión presidida por el actual gobernador. El BCE tendrá su turno el próximo jueves, día 16, y en la semana posterior se reunirá la Reserva Federal estadounidense.

Así las cosas, los inversores continuarán tomando sus decisiones en los mercados pensando en los próximos pasos que podrían dar los bancos centrales y las consecuencias que estos pueden tener en la economía global.