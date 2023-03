IE Business School logra el séptimo 'CFA Research Challenge'

La inteligencia no solo es el conocimiento, sino también la destreza de aplicar el saber a la práctica. Un alegato que ya exponía Aristóteles allá por el 300 aC y que se hace más que evidente en cada una de las 18 ediciones que los CFA Research Challenge acumulan a sus espaldas. Este concurso financiero, que cuenta con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y elEconomista.es, celebró el pasado 1 de marzo su XVIII edición en el Palacio de la Bolsa de Madrid en la que el éxito de IE Business School en el certamen quedó constatado.

Por segundo año consecutivo, el Instituto de Empresa se hizo con la victoria y ya suma hasta 13 metales en la historia de esta competición (siete de ellos de oro). Este nuevo triunfo vino de la mano de Martijn Dijkhuizen, Karl Frederick Doerr, Josue Criado, Yash Rathod y Yerko Hernan Arandia. Para ellos, el llegar hasta la final implicó un gran esfuerzo que se vio recompensado, no solo con el trofeo, "sino también con la satisfacción personal del análisis que hemos hecho y el conocimiento que hemos obtenido sobre la industria y la compañía", declaró Josue Criado. Yerko Hernan reconocía que no llegaban con la idea de alzarse con el primer premio, porque para ellos "simplemente llegar hasta aquí es algo más que positivo". No quisieron olvidar agradecer el apoyo de sus mentores y de IE Business School, como destacó Karl Frederick.

Para José Luis de Mora, CFA y presidente de CFA Society Spain, en esta competición cada año "el nivel es más alto". Para De Mora estos certámenes sirven para "unir a la comunidad CFA con los futuros CFA": "Parte de esto es que vean porque el CFA es muy interesante y desatar en ellos la pasión por el mundo financiero y la inversión".

En esta edición, la compañía seleccionada para el estudio fue Telefónica. Adrián Zunzunegui, director de Relaciones con inversores de Telefónica, señalaba que los análisis realizados sobre la compañía fueron "un trabajo muy profesional por parte de universitarios, con mucha atención al detalle y mucho análisis financiero de verdad".

Para Javier López Bernardo, CFA y miembro del jurado de CFA Society Spain, esta firma entrañaba una gran dificultad, "ya que al ser una multinacional tiene varias líneas de negocio, además de operar en varios países, y eso a la hora de valorar a las compañías trae problemas, sobre todo de metodología. Por ejemplo, a qué tasas descuentas un free cash flow, qué tasas de crecimiento aplicas a las distintas regiones o cómo agregas todos los negocios.". Para Luis Buceta, CFA y vicepresidente de CFA Society Spain, "una compañía de telecomunicaciones tiene un componente de entendimiento del negocio de tecnología detrás y en el caso de Telefónica una complejidad adicional de estructura societaria, entre otros, que hacía que los estudiantes tuvieran que bucear mucho dentro de la compañía".

Los vencedores otorgaron un consejo de mantener a la teleco con un precio objetivo por encima del precio actual de las acciones. "Telefónica es una buena compañía en un sector muy difícil, donde existe mucha complicación y el regulador en Europa está siendo bastante duro", argumentó Criado.

Logrando por primera vez entrar en el podium, el equipo de la Universidad de Navarra se colgó la plata. El equipo de EADA Business School, cuarta en el ranking de las escuelas con más premios de este certamen en su haber, se hizo con el tercer puesto.

Los premiados del certamen, IE Business School, UNAV y EADA Business School. Ana Morales

Final EMEA

El equipo de IE Business School defenderá ahora su análisis sobre Telefónica en la final EMEA de los CFA Research Challenge, que tendrá lugar los días 13 y 14 de abril en formato online. De clasificarse, pasarán a la final mundial, que se celebrará de forma presencial en Washington DC (EEUU) el 3 de mayo.

Los concursantes tendrán el reto de superar el éxito del equipo español de la anterior edición, también de IE Bussines School, que tras ganar el certamen nacional, alcanzó el oro en la final EMEA y logró estar entre los cinco mejores de la final mundial donde compitieron con 1.100 universidades.