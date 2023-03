Carlos Torres (BBVA) advierte: Si se persigue en exceso el 'greenwashing', los bancos "romperán sus compromisos" climáticos

Carlos Torres, presidente de BBVA, ha aprovechado su intervención esta mañana en el evento anual de Finresp (Centro de Finanzas Sostenibles y Responsable de España), celebrado en Madrid, para defender el trabajo de los bancos en cuestiones de sostenibilidad y poner de relieve que a día de hoy es imposible acceder a parte de la información extrafinanciera. También ha lanzado una advertencia: si se persigue en exceso a las entidades, es posible que éstas se echen atrás y rompan sus compromisos en materia de descarbonización. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

"El greenwashing [ecopostureo, llamar verdes a productos o servicios que no lo son] tenemos que acotarlo a las acciones en las que exista una intencionalidad y un daño", ha advertido. De no ser así, las compañías más vanguardistas en sostenibilidad, "entre las que se encuentra BBVA", van a "salir de los compromisos" que hayan adquirido en materia climática, "ante el miedo de que les vayan a perseguir a causa de dichos compromisos". Torres se ha referido, en concreto, a "la divergencia y falta de armonización en los estándares en las definiciones en taxonomías entre distintas jurisdicciones, que nos lleva a una situación en la que nos pueden sacar colores diciéndonos que hemos incumplido determinados compromisos".

Finresp es una organización promovida por la Asociación Española de Banca (AEB), Ceca; la patronal de las gestoras (Inverco); la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc); y la patronal de las aseguradoras (Unespa).

También ha lamentado Torres el problema de acceso a los datos. "Dependemos de terceros para suministrar información y yo diría que ese es el mayor reto. Vamos a hacer la divulgación de las emisiones financiadas [es decir, de las emisiones de CO2 que generan los clientes del banco] que son del orden de 35 a 40 millones de toneladas. No podemos facilitarla con más precisión. Esta cifra viene con unos scores de calidad bastante bajos, porque no tenemos la granularidad de información adecuada para saber con certeza cuáles son las emisiones que estamos financiando. Esa información en realidad no existe. Necesitamos tiempo".