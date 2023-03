Los alcistas esperan más 'señales' en el inicio del mes

Si bien es cierto que el cierre mensual de febrero arrojó un balance más que positivo para las principales bolsas de Europa, también lo es que las últimas pistas que los selectivos del Viejo Continente están emitiendo no son todo lo esperanzadoras que esperaban los inversores más alcistas.

A corto plazo ni el DAX ni el EuroStoxx 50 han logrado superar resistencias como son los 15.550 del índice alemán o los 4.282 del europeo, algo necesario para hablar de nueva fortaleza y para que se alejen los riesgos bajistas de que se pueda acabar asistiendo a la pérdida de soportes clave.

Así lo entiende Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader quien sigue manteniendo que si el DAX 40 pierde los 15.180 puntos se vería confirmado un claro patrón de giro bajista que advertiría del comienzo de una fase correctiva.

"El problema en estos casos es que sabemos cuando comenzará esta corrección pero no cuando va a terminar", explica mientras asegura que "a priori considero que no tendría porque ser algo grave para los intereses alcistas, pero eso solamente lo sabremos a posteriori y dependerá mucho de lo que suceda al otro lado del Atlántico, cuyos índices deberían reaccionar en breve si no quieren mostrar un deterioro alcista preocupante".

Sea como sea, el hecho de que otros indicadores como el EuroStoxx 50 en su versión Total Return y el CAC 40 galo hayan visto frenadas las subidas de febrero tras alcanzar la zona de máximos del año pasado, es algo que debe ser especialmente vigilado por ser niveles análogos a los 4.400 puntos del EuroStoxx 50 o los 16.300 puntos del DAX 40 alemán, que siguen siendo los objetivos que desde Ecotrader se valoran para este año y "quien sabe si veremos un arreón alcista hacia esos objetivos en el corto plazo, algo que me resisto a descartar mientras no se pierdan soportes", sentencia el experto técnico.

Los soportes en el Ibex 35, en los 9.120 puntos

En cuanto al Ibex 35, los soportes a vigilar se encuentran en el nivel de los 9.120 puntos, que son los mínimos que ha marcado el selectivo español durante las dos últimas semanas.

"Parece ser el nivel análogo al soporte clave del DAX de los 15.180 puntos", destaca cabrero, mientras explica que "su cesión sería una señal de alerta que nos advertiría de que los bajistas estarían tomando el control sobre el mercado español y antes de ver mayores alzas podríamos asistir a una consolidación de parte de la última y potente subida que nació en los mínimos de octubre pasado en los 7.189 puntos".

Las 'fabricas' vuelven a tirar de la economía china

En el plano macroeconómico, la economía china vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Sobre todo, tras conocerse los datos de actividad manufacturera en la economía desarrollada que más crece del planeta. Tal y como esperaba el consenso de mercado recogido por Bloomberg, el sector manufacturero chino ha entrado en fase expansiva por primera vez desde julio del año pasado. Y es que, el índice PMI Caixin ha superado las expectativas de los expertos y ha avanzado hasta situarse en los 51,6 puntos.

Al gigante asiático todavía le queda camino hasta recuperar niveles de producción y exportación previos al coronavirus, pero los expertos leen la recuperación de la actividad china en clave global después de la flaqueza de los últimos indicadores occidentales. Por eso, las bolsas del país han celebrado los datos con ganancias cercanas al 3,5% durante algunos instantes de la jornada. Unas ganancias que se han trasladado con menos ímpetu al resto de selectivos de la región.

