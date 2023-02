Una caída es una oportunidad para comprar petroleras y gasísticas europeas

El sectorial Stoxx Europe 600 Oil&Gas (SXER), donde cotizan compañías tan importantes como Shell, BP, TotalEnergies, ENI, Repsol o Siemens Energy, logró semanas atrás batir los máximos que marcó el año pasado, algo que abrió la puerta a que el índice sectorial de petroleras y gasísticas europeas entrara en subida libre, que es la situación técnica más alcista que existe.

Partiendo de esa subida libre entiendo que hay que considerar las caídas que hemos visto durante las dos últimas semanas en el Stoxx Europe 600 Oil&Gas (SXER) como un posible throw back o vuelta atrás a esa antigua resistencia, que frenó durante siete meses los distintos avances alcistas, tras el cual lo más probable es que las subidas se retomen. Por tanto, estas caídas pueden ser consideradas como una oportunidad para buscar una ventana de compra en aras a subirse a esa impecable y formidable tendencia alcista que presentan.

Análisis técnico del Stoxx Europe 600 Oil&Gas (SXER)

A continuación, les voy a analizar las distintas opciones dentro de las principales compañías petroleras y gasísticas europeas, señalándoles donde están las zonas ideales para situar sus órdenes de compra.

Totalenergies

Comienzo con la empresa francesa TotalEnergies, que está en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde el 22 de septiembre del año pasado, cuando cotizaba en torno a los 35,85 euros (con efecto dividendos descontado). Desde entonces ha experimentado una fuerte subida y una impecable tendencia alcista que no se pondrá en jaque mientras un eventual recorte no perfore soportes que presenta el título en los 55 euros.

Si asumen un stop en los 55 euros no me parece mal aprovechar la consolidación de corto plazo para comprar el título en busca de que en próximas fechas logre romper los máximos que estableció a comienzos de enero en los 60-61 euros, que son la resistencia que está frenando a corto los intentos de reanudación de la subida libre del título.

Análisis técnico de Total Energies

ENI

La empresa energética italiana ENI ha sufrido durante las dos últimas semanas una corrección del 12% desde el máximo que estableció en los 15 euros. Esta caída ha llevado al título a buscar la base del canal que podría estar acotando la fase lateral alcista de los últimos meses, lo cual considero como una inmejorable oportunidad para comprar ENI. El soporte que no debería de perder para seguir confiando en mayores alzas en próximas semanas e incluso meses se encuentra en los 12 euros, que es donde situaría el stop direccional o tendencial si tienen al valor en cartera.

Agresivamente, podrían utilizar un stop vinculado a que no pierda los 12,79 euros. Si cae este soporte la cotización perdería la base del canal y eso sería indicativo de falta de fortaleza en plazos cortos.

Análisis técnico de ENI

Repsol

La multinacional española Repsol, que se encuentra en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde el 2 de octubre del año 2020, fecha en la que cotizaba en torno a los 4,95 euros, lleva semanas tratando de superar los máximos que estableció en junio del año pasado en la zona de los 15,50 euros. Todo apunta a que es cuestión de tiempo que lo acabe logrando.

La consecución de este objetivo de batir los 15,50 euros se retrasaría en el tiempo si un eventual recorte profundiza por debajo del soporte de los 14-14,15 euros. En tal caso la cotización de Repsol mostraría un deterioro en sus posibilidades alcistas de corto / medio plazo toda vez eso confirmaría un claro patrón de giro bajista en forma de doble techo en los 15,50 euros, que al menos plantearía caídas hacia los 12,80-13 euros. Una improbable caída a ese entorno sería una oportunidad magnífica para comprar Repsol.

Si alguien asume un stop bajo los 14 euros podría comprar Repsol en la zona actual de precios en torno a los 15 euros, buscando que acabe superando los 15,50 euros, lo cual habilitaría que volviera a entrar el precio en subida libre absoluta.

Análisis técnico de Repsol

Siemens Energy

Siemens Energy, que es una compañía energética formada por la escisión de la antigua división de Gas y Energía del Grupo Siemens e incluye una participación del 67% de Siemens Gamesa, lleva varias semanas consolidando posiciones de forma lateral entre el soporte de los 17,70 euros y la resistencia de los 19,90-20 euros. Esta consolidación es del todo normal después del fortísimo avance que llevó al título de los 10,25 a los 20 euros.

Manejando un stop en los 17,65 euros no me parece mal comprar este valor en busca de que supere los 20 euros y prosiga su recuperación hasta el siguiente objetivo en los 25 euros. Ahí se encuentra el nivel de recuperación del 61,80% de toda la caída anterior que nació en los 34 euros. Con el alcance de los 20 euros ya ha recuperado el 38,20% de Fibonacci de esa caída de los 34 a los 10 euros y es normal que en ese entorno de resistencia teórico se esté tomando una pausa en las subidas.

Análisis técnico de Siemens Energy

Snam Rete Gas

La empresa italiana de infraestructura energética Snam sería una oportunidad muy interesante de compra si la consolidación de las últimas semanas llega a alcanzar la zona de los 4,50-4,60 euros, que es la base del canal que viene acotando las subidas durante los últimos meses. Desde ahí veo probable que se impulse de nuevo al alza en busca de objetivos en los 5,30 euros, que son los altos del año pasado.

Análisis técnico de Snam

Enagas

Enagas se encuentra en la lista de recomendaciones de Ecotrader desde el pasado 17 de octubre, fecha en la que cotizaba en torno a los 15,25 euros. La recomendación es mantener mientras no pierda soportes que se encuentran en los 15,50 euros. A corto no mostrará ningún signo de debilidad mientras no pierda los 16,25 euros, cuyo alcance lo vería como una oportunidad de compra, como también lo sería si logra batir resistencias de 17,17 euros en busca de un nuevo impulso hacia los 17,80-18 euros o incluso los 18,90 euros.

Análisis técnico de Enagas