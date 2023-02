Bankinter espera captar 1.500 millones en su fondo de 'private equity' para minoristas

Bankinter se ha convertido en la primera entidad en lanzar un fondo de capital riesgo que permite el acceso al inversor minorista a partir de 10.000 euros, en un momento en el que el resto del sector está yendo con pies de plomo a la hora de aplicar un cambio normativo que facilita la entrada en private equity al cliente retail en un producto hasta ahora vedado a altos patrimonios e inversores institucionales.

Bankinter Investment Inversión Alternativa I FCR es, en realidad, un fondo de fondos de gestión delegada, supervisado por Bankinter Investment, el brazo inversor del que cuelga la gestora de capital riesgo que constituyó el banco el año pasado. Y no parte de cero, puesto que aprovecha la experiencia de la entidad en los últimos seis años, en los que ha llegado a acuerdos con relevantes gestoras especializadas para distintos vehículos como Sonae Sierra (en inmobiliario), GMA (hoteles), Plenium Partners (infraestructuras y transición energética), Access Capital Partners (para la pata de private equity) o Kanoar Ventures, para invertir en empresas especializadas en tecnología.

Al contar ahora con gestora propia, Bankinter podrá gestionar el nuevo fondo de fondos de manera autónoma, centrado en captar a los clientes de banca privada de menor rango y para dar cabida a los clientes de banca personal que bajo asesoramiento – y con determinadas condiciones, como que el volumen invertido no supere el 10% del patrimonio financiero– pueden acceder a partir de 10.000 euros.

Íñigo Guerra, director de Bankinter Investment, asegura a elEconomista.es que el vehículo no tiene un objetivo patrimonial concreto pero estiman que puede alcanzar los 1.500 millones de euros durante los dos años que estará abierto a inversores -una cifra que representa el 13% de su volumen patrimonial en fondos de inversión abiertos-, e incluso llegar a los 2.000 millones, pero descarta sobrepasar esa cifra para que sea manejable. "En todos nuestros vehículos de capital riesgo hemos tenido sobresuscripción pero no hemos aceptado superar determinados volúmenes para facilitar la gestión, teniendo en cuenta que un patrimonio elevado facilita el acceso a determinados tipos de activos", explica Guerra.

Bankinter Investment Inversión Alternativa I FCR tendrá una cartera diversificada de entre siete y diez vehículos, con el objetivo de pagar un cupón anual del 5% y alcanzar una TIR superior al 9%. En los últimos vehículos de capital riesgo lanzados por Bankinter ya han reservado un ticket para dar entrada a este fondo de fondos, que tendrá una parte estable de la cartera centrada en activos considerados más core como proyectos de sostenibilidad o infraestructuras, combinados con otros donde tendrá cabida también el venture capital.

Como un plan de pensiones

Guerra explica que se trata de un vehículo pensado para el largo plazo que puede actuar como un plan de pensiones, por su iliquidez. "Hay un mantra con la falta de capital pero no es cierto, lo que faltan son los agregadores de capital, que en otros países ejercen los grandes fondos de pensiones. Y es más fácil conseguir un cupón con un vehículo de capital riesgo que invirtiendo en bolsa. Se debe tener en cuenta que invertir en Letras del Tesoro al 3% no te protege tampoco de la inflación", afirma. Un factor que no les afecta porque en todos sus proyectos los contratos están ligados a la subida de precios, subraya.

Aunque todas las firmas están inmersas en desarrollar su segmento de gestión alternativa, con la creación de departamentos específicos y el lanzamiento de fondos de este tipo, ninguna hasta ahora se ha atrevido a registrar uno que permita la entrada de inversores a partir de 10.000 euros. MyInvestor, el neobanco de Andbank, también está ultimando un fondo de este tipo en colaboración con una firma especializada. Pero en Bankinter consideran que su estrategia es diferencial al actuar como coinversores tanto la propia entidad como sus socios en los vehículos.

En Bankinter estiman que hasta 100.000 potenciales clientes podrían entrar en el rango de distribución del Bankinter Investment Inversión Alternativa. Una comercialización en la que están cuidando todos los detalles con formación específica en algunas redes para que los inversores conozcan bien este tipo de producto.

La entidad ya cuenta con experiencia en la venta de fondos de capital riesgo, con 5.000 inversores de su segmento de banca privada más premium, en el que los volúmenes de inversión son mucho más elevados. Entre los 19 vehículos de inversión alternativa que ha lanzado, destacan tres fondos de energías renovables (Helia II, III y IV); dos de infraestructuras (Titan y Titan II);y ocho inmobiliarios, desde las socimis Ores y Atom, la cartera Montepino, los hoteles Victoria o incluso otro de vehículos singulares. Entre todos acumulan 6.500 millones de inversión realizada, con 783 millones de distribuciones acumuladas.