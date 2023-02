Tres años después de la carta al inversor en pánico

Este fin de semana se cumplen tres años del inicio del 'Covidcrash', la caída del 35% que se produjo entre febrero y marzo de 2020. Entonces pensábamos que sería más o menos ahora cuando recuperaríamos todo lo perdido en cartera. Si el éxito es la diferencia entre expectativas -históricamente desde la II Guerra Mundial el S&P ha tardado 30 meses en recuperarse cada vez que se ha producido una recesión- y los resultados, el balance es descollante. El 62% de las cotizadas supera el valor de mercado previo al 'Covidcrash' o nuestro fondo asesorado, Tressis Cartera Eco30, está un 20% por encima del nivel previo al crash y un 120% desde el mínimo que marcó el 18 de marzo.

En aquella caída escribía una carta a los inversores en pánico para que no vendiesen cuando estábamos ante una oportunidad histórica de compra: Estimado inversor, comparto casi todas las cosas que usted ha vivido en las dos últimas semanas. Sé lo que es mirar a media noche los futuros y sentir el sudor frío de que el mercado se va a derrumbar otro día más. Sé lo que es tener la culpabilidad de haberse hecho trampas en el solitario. "Solo es una gripe". "Serán unas semanas en las que a algunas empresas les faltarán suministros". El miedo llegó cuando empezamos a pensar que la crisis de oferta iba a ser demanda. "Todo lo que caiga la bolsa será una oportunidad" -decíamos-. Pero llegó el pánico a nuestras casas. Todo estaba controlado y acabamos confinados en los domicilios para protegernos y proteger a los demás. No es una guerra, pero es nuestra pandemia. Pero el pánico ya estaba en el mercado. "Y si de una recesión acabamos en una depresión porque el consumo no vuelve a recuperarse, porque la gente pierde masivamente sus puestos de trabajo". Esta es la reflexión que me hacía mientras se desplomaba otro día Wall Street, pensando que, ahora que las estimaciones y las valoraciones están destruidas, lo que hoy parece barato mañana puede estar caro.

Con el sudor frío de ver cómo se desvanece tu ahorro, perdida toda esa confianza de caídas anteriores en las que no vendes, me puse en contacto con quien es ahora presidente de la gestora recién nacida más afamada, a quien considero una de las personas que más sabe de gestión y valoración de empresas, para preguntarle: si tuvieras que poner de 0 a 10, ¿cuál es tu nivel de pesimismo? En conjunto, 8. Desde el punto de vista sanitario, sin ser un experto ni pretenderlo, estoy bastante preocupado porque el aislamiento no se nos da bien, y desde el punto de vista emocional vienen momentos muy duros, cuando vayamos conociendo casos cercanos. Desde el punto de vista económico, viene la gran recesión y va a costar tiempo recuperarse. En el mercado me preocupa 10 la liquidez y 0 la renta variable diversificada (vamos camino de la gran monetización). No vendería nada de bolsa -con letras grandes-, decía el descarnado gestor.