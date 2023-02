F. Mata (Mapfre): "Con una base de capital de 8.000 millones, el objetivo son 800 millones de beneficio"

Mapfre ha recuperado en su cotización un 27% desde los mínimos de octubre y un 7% desde la presentación de resultados hace menos de diez días. Fernando Mata, el director financiero de la aseguradora, reconoce que detrás de esta revalorización se encuentra la capacidad demostrada por Mapfre de volver a crecer en primas tras tres años que han transcurrido desde la pandemia.

¿Cómo ha encajado el consenso de mercado la presentación de resultados? Pese a la subida, ¿el título tiene el 'papelón' de sobrepasar los dos euros, precios preCovid?

Todavía hay un poco de dispersión [entre las firmas de análisis que realizan seguimiento de la compañía]. El principal driver es el crecimiento después de muchos años en los que arrastrábamos ciertas cargas por cambios en el perímetro no deseados, como la salida de Bankia, la venta de la participación de CCM [a Unicaja] o la propia reestructuración de Asistencia en EEUU. Es el primer año en el que vemos crecimiento de dos dígitos [del 10,8% en el nominal en primas] e, incluso, en términos comparables, en el 8,7%. No creo que los analistas hayan recogido ya en sus previsiones el mayor crecimiento en primas, sobre el guidance anunciado del 5%-6% en los próximos dos años.

Crecimiento en 2022 muy bien en Brasil; bien en Latinoamérica sur y Norteamérica; regular en Iberia; mal en Latinoamérica y Eurasia...

Diría que Latinoamérica brilla, con la principal locomotora como es Brasil, además de destacar a Perú y Colombia. En Iberia los resultados han sido satisfactorios, con un crecimiento de primas del 0,4% en España y del 3% en términos no comparables. El escenario no ha sido fácil. Y en EEUU y Eurasia, resiliencia, con Turquía en una situación de hiperinflación [tras el terremoto en el país la aseguradora reconoce que tendrá un impacto medio, de unos 50 millones en el primer trimestre, aunque todavía es una estimación muy preliminar]. Por líneas de negocio, hemos recuperado niveles previos al Covid. Hemos duplicado el resultado de Vida y el principal es Latam. Seguros generales se ha comportado muy bien, por debajo del 90% del ratio combinado. Salud, donde teníamos nuestras dudas, aunque tiene un peso inferior, acaba por debajo del 100% y creemos que hemos sido capaces de saber jugar con la inflación. Y lo difícil ha sido el segmento de autos, teniendo en cuenta una inflación a nivel mundial con diferentes velocidades dependiendo del mercado ( ) Brasil tiene un mercado más dinámico, con 10 puntos de mejoría [sobre el ratio combinado -siniestralidad frente a ingresos-]. En España cuesta más [gestionar las primas] porque las medidas de protección de la propia cartera hace que las subidas las hagas de una manera más sosegada; mientras que EEUU está sujeto a un aspecto regulatorio complicado. Afortunadamente, hay una compensación en el ratio combinado por líneas de negocio.

"El consenso no ha recogido el mayor crecimiento de primas anunciado, sobre el objetivo del 5%-6%"

Una regla fundamental del sector asegurador es que las primas crezcan, al menos, lo mismo que la inflación. ¿Ese objetivo que han dado de crecimiento será superior al IPC, con previsión del 5,5% en la eurozona este año?

Tenemos que crecer por encima de la inflación, aunque hayamos querido ser conservadores en las previsiones. Debemos crecer por encima, quitando la parte de ahorro que tiene menos contribución en primas. Una vez que tienes ese crecimiento fuerte, queremos equilibrar el ramo de automóviles y la única solución es adaptar la prima media a los costes futuros. Cuando hemos dicho el 5%-6% [de crecimiento en primas] viniendo del 8,7% o 10,8% nominal en 2022, salvo que las divisas se den mucho la vuelta, creo cumpliremos el objetivo que espera el mercado.

¿Cuál fue la prima media en 2022?

La prima media del sector está en 345 euros [en la parte de autos] el mismo nivel que en 2015, siete años después. El sector es anticíclico. Es un mercado tremendamente competitivo. Todas las eficiencias se pasan a la tarifa. Además, el sector siempre ha tenido beneficios, con un ratio combinado positivo. Es la primera vez en años que lo vemos en España por encima del 100%. El ratio medio del grupo es del 98,5% a cierre de 2022. Si hemos conseguido trasladar todas las eficiencias al precio, en la medida en que te llega la inflación -que es un componente muy importante de tu coste-, el sector debe traspasarlo al precio también.

¿Trasladaron parte de la inflación a las primas de seguros el año pasado?

Muy poco. El año pasado tuvimos prácticamente la misma flota de automóviles, con una variación mínima de unos 6.000 vehículos para un total de 6 millones en España. La prima media creció un 0,4%, aunque hay que tomarlo con ciertas cautelas. No hay una subida natural de prima media teniendo en cuenta que el parque de vehículos cada vez envejece más. Pero igual que ha habido años en los que la prima ha ido bajando, ahora le toca subir teniendo en cuenta la inflación.

La siniestralidad en autos está en niveles de 2015. ¿Qué explicación le encuentra?

Entre la línea más rentable, que es seguros generales con el 88%, y la menos rentable, que es el 106% de autos, hay 18 puntos y eso es por la disparidad de la inflación y de la prima entre países y entre los propios ramos. Nunca he visto la volatilidad actual ni a los monolíneas [firmas como Direct Line o Admiral] sufrir como lo están haciendo en Inglaterra. El mercado, si es mercado, corregirá excesos y defectos. No será sostenible este ratio en Hogar porque viene derivado de la pandemia, no tendremos el 88%, y el de autos irá bajando del 100% y se producirá mucha menos dispersión respecto al ratio combinado medio. Es una situación que nunca habíamos visto en la industria.

¿De qué porcentaje será esa subida?

La prima es individualizada y no se va a hacer en función del coste de la inflación, sino de nuestros propios costes. Lo normal es que se produzcan renovaciones de costes inferiores a la inflación porque Mapfre tiene la capacidad de alimentarse con volumen. Lo normal es que las primas suban para cerca de la mitad de los asegurados, frente al mantenimiento o bajada del resto.

Uno de los objetivos del Plan Estratégico es alcanzar un ratio combinado medio del 96% hasta 2024.

Ahora tenemos un ratio combinado del 98% lo que implica un margen de explotación de dos puntos porcentuales. Tenemos que bajar el ratio o subir el margen dos puntos [para cumplir con el Plan Estratégico a 2024] para, a medio plazo, llegar al 96%. Gracias a que el resultado financiero va a ser más fuerte podemos vivir en el mercado con una rentabilidad razonable compensando en un punto el resultado de explotación de seguros con una mejora del financiero.

Otro de esos objetivos es un ROE (retorno sobre el capital) del 9%-10% a 2024. Cerraron 2022 en el 8,2%. ¿Es alcanzable?

Va a crecer el beneficio, el numerador, más que la base de capital. Ahora mismo estamos en 7.300 millones de euros de base de capital, con 1.000 millones de euros de minusvalías no realizadas en la cartera de activos disponibles para la venta. Con una duración media entre 3 y 4 años, quitando la cartera de decesos y, ceteris paribus, si los tipos de interés se quedan igual y Mapfre hace su parte de reinversión lo normal es que esos 1.000 millones desaparezcan de mis fondos propios en tres o cuatro años. Esto quiere decir que cada año tengo unos 300 millones más de base de capital, a grandes rasgos. La parte negativa es que pensamos que se producirá cierta devaluación de las divisas, principalmente del dólar, por lo que esperamos tener una reducción de entre 100 y 150 millones de media. Con lo cual el aumento de la base de capital [por año] será de 150 millones. Lo que hemos hecho es proyectar esa base de capital que se irá en dos años a unos 8.000 millones y, por tanto, tendremos que hacer crecer el beneficio conforme a esa cifra. Si la proyección es de unos 8.000 millones, el 10% son 800 millones [de beneficio neto para lograr un ROE del 10%]. La gran duda es el comportamiento de las monedas y de tipos de interés.

Dividendo

Hace unos años, a raíz del estallido de la pandemia, durante una entrevista concedida a este medio, el director financiero de Mapfre, Fernando Mata, reconocía que la rentabilidad del 8% del dividendo de la aseguradora era casi "un accidente" ante la caída de la acción, pero ahora parece que se ha vuelto casi endémica.

"Estamos en la banda alta de rentabilidad, entre el 7% y 8%, con una acción cercana a 2 euros. Si se mira la volatilidad de Mapfre en bolsa, entre el máximo y el mínimo de 52 semanas, se ha movido en un rango del 25%. ¿A qué me refiero con esto? Creo que no vamos a tener fluctuaciones gigantes [en la cotización] y, sin embargo, el payout medio de los últimos cinco años está en el 72%. Ya no es un accidente. ¿Es sostenible a largo plazo? No, si quieres crecer. Estamos en el máximo del ratio de solvencia, en cotas del 217%. Subirá el resultado neto [sobre el beneficio de 2022, de 642 millones] y lo que debemos es ajustar ese payout para que no esté por encima del 70%, sino que se acomode en un crecimiento sostenible del dividendo, pero, al mismo tiempo, nos permita seguir creciendo". Calendario de dividendos de la bolsa española

La vuelta a una ratio de reparto del 50% no se contempla. "Es un mínimo", sostiene Mata, ya que Mapfre "nunca ha bajado de ese nivel y forma parte de su ADN". Descarta, asimismo, una rebaja del importe del dividendo que en cuatro de los últimos cinco ejercicios ha sido de 0,145 euros brutos. ¿Es un suelo? "En la historia de Mapfre hemos dado flexibilidad al payout para no bajar de ese importe. Si vamos a ganar más por crecimiento de primas, lo normal es no tener la necesidad de sacrificar más payout pudiendo aumentar también la retención de beneficios".

El hecho de que el importe del dividendo se mantenga estable, así como su accionariado, hace que Mapfre abone por año un dividendo de 447 millones de euros. "Nuestro accionariado tiene un perfil muy enfocado hacia el cobro de dividendos", reconoce Mata.

La aseguradora solo rebajó el importe de su dividendo con cargo a 2020, previa recomendación de EIOPA (el regulador europeo del ramo), hasta los 0,125 euros.

Cartera de inversión

Durante la sequía monetaria que provocaron los banqueros centrales durante más de una década, Mapfre supo defender sus resultados sin prácticamente contribución alguna de la parte de ingresos financieros. Pero ahora, con los tipos de interés en el 3% en la eurozona, su cartera de inversión vuelve a ser rentable y a aportar al grupo. Solo en Tesorería la aseguradora cuenta con 2.574,7 millones de euros, que cerraron el año 2022 con una minusvalía del 10,8%.

"Venimos de pagar un 0,25% en negativo [por mantener esa Tesorería] y ahora, en cambio, genera una rentabilidad adicional que antes no se veía; más bien al revés, te costaba dinero. Los bancos empiezan a remunerar a los particulares y nosotros ya tenemos saldos remunerados", reconoce Fernando Mata.

A cierre de 2022, y considerando un decalaje sobre la subida de 350 puntos básicos de la tasa de depósito en la zona euro desde el verano, para Mapfre "la subida de tipos de interés ha contribuido en 120 millones de euros (...) Tenemos un diferencial importante entre la tasa contable y la tasa de mercado, que es de 100 puntos todavía y que no se va a producir en un año. Este año ha sido vertiginosa la subida y esto va a provocar que los vencimientos vayan poco a poco todavía. Veo recorrido para los inversores. La base de capital va a ir creciendo y la rentabilidad contable se va a igualar con la tasa de mercado simplemente por el paso del tiempo. No van a ser los 120 millones que hemos tenido este año, pero seguirá creciendo en una tasa moderada de cara a los próximos tres años. En un determinado momento se puede modificar la duración y mover algo la cartera. Durante 2022 hemos hecho ventas en pérdidas para colocarnos en tipos más altos y eso es algo que no lo había visto antes".

Además, "hemos podido ofrecer producto de ahorro otra vez. Hemos vuelto a los productos tradicionales porque se pueden vender vehículos de ahorro/inversión con una rentabilidad garantizada a tres años".

Mapfre Inversión aportó 46 millones de euros al beneficio del grupo en 2022, sin contar la parte de producto que gestiona para Mapfre Vida, "donde se queda ese margen".