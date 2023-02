Los índices de retorno absoluto europeos están en máximos históricos, salvo el Dax

Este arranque de 2023 no deja de confirmar que está siendo el mejor inicio de ejercicio desde hace mucho tiempo. Las subidas que se vivieron en enero fueron el mejor comienzo de año en 22 años para el Ibex 35 y no se recuerda un enero igual para índices como el Cac francés o el EuroStoxx 50. Y, pese a la trampa alcista que se esperaba que fuese el pasado mes, lo cierto es que, de momento, las bolsas no han hecho más que incrementar sus ganancias en lo que va de este febrero. De hecho, los principales índices de Europa en su versión Total Return (incorporan los dividendos de las acciones) se encuentran en máximos históricos, salvo el Dax.

Es el caso de las versiones retorno absoluto del FTSE Mib, Ibex 35, Cac, FTSE 100 y el EuroStoxx 50. Tan solo la bolsa londinense logra colocar tanto su índice de referencia como esta versión con dividendos en máximos históricos.

A excepción de los selectivos ingleses, el resto de índices total return que marcan máximos históricos logran revalorizaciones a doble dígito en los escasos dos meses que acumula 2023, liderados por las ganancias del Ftse Mib Total Return que se revaloriza un 18%.

La bolsa parisina y la germana son las que se encuentran más próximas a alcanzar su máximo histórico. Los 7.347 puntos en los que cotiza el Cac francés lo sitúan a menos de un 0,4% de batir los 7.376 puntos que marcaron los altos de su cotización a comienzos de 2022. Para este índice, el mercado proyecta un 9% de potencial, por lo que se espera que durante estos próximos meses, este selectivo marque un nuevo pico. La distancia del Dax con respecto a sus niveles más altos es algo más agrandada. El selectivo germano se encuentra a un 4,8% de alcanzar los 16.271 puntos (también marcados al inicio de 2022) que suponen sus máximos históricos. Otro de los índices más cercanos a alcanzar esta cota máxima es el MSCI World Total Return. En su versión en euros, este selectivo mundial se coloca a menos de un 7% de sus máximos históricos, recortando su camino hasta este pico a prácticamente la mitad con respecto a su versión en dólares.

Las ganancias del 5% del PSI 20 en este 2023 no le sirven, sin embargo, para acercarse a sus máximos históricos. El índice portugués es el selectivo más alejado de sus altos que marcó en el 2000 y de los que se encuentra a un 59% de distancia. Por su parte, pese a ser la bolsa más alcista a nivel mundial y encontrarse en su versión total return en máximos históricos, el FTSE Mib es otro de los índices más alejados de sus cotas más altas, de las que se encuentra a un 45%.

Extender el 'rally'

No todos los índices de retorno absoluto tienen estimaciones del mercado de hasta dónde pueden llegar en doce meses. Y aunque se acusa cierto desgaste tras el rally protagonizado por la bolsa mundial desde finales del año pasado todavía hay posibilidades de ver a la renta variable global subir otro 12% adicional, según las previsiones de Bloomberg para el índice MSCI World. Hay que recordar también que desde un punto de vista técnico la bolsa europea está próxima a entrar en subida libre absoluta; la "situación técnica más alcista que existe", según señala el asesor y estratega de Ecotrader Joan Cabrero. "Europa se encuentra a un 5% de su máximo histórico y es la región con mejores resultados este año", sintetizó el estratega de eToro, Ben Laidler, al hacerse eco de los resultados presentados en el Viejo Continente hasta la fecha.

El recorrido que se espera en la bolsa de la eurozona está por encima de lo que ofrece el índice MSCI World, aunque hayan sido hasta la fecha los protagonistas de las alzas en 2023. La bolsa de Milán es la más aventajada en el año y según Bloomberg puede subir otro 14,7% más. Y el índice alemán, que sí es de retorno absoluto, también puede extender sus alzas más allá de su máximo histórico en los 16.270 puntos mientras el Ibex 35 tiene los fundamentales para subir un 13,7%.

No obstante, al cierre del pasado viernes, el iBovespa brasileño sería el índice que tiene mayor recorrido por delante, con más de un 27%. Y por encima del 20% estaría el Shanghai Shenzhen CSI 300 que todavía podría sacar más rédito a la mejora de las expectativas de consumo, demanda y producción tras la reapertura del gigante asiático tras las restricciones a la movilidad por las políticas de Covid Cero.

No tiene tanto peso como el S&P 500 en Wall Street pero el Russell 2000 es un buen indicador de cómo evoluciona la economía norteamericana dado que está compuesta por cotizadas más pequeñas y menos externalizadas. Así, y como también reflejan las previsiones macroeconómicas en Estados Unidos, el 2023 será más resiliente de lo esperado al cierre del año pasado y permitirá al Russell 2000 ampliar su rendimiento en el año más de un 20% hasta superar ese máximo histórico sobre los 2.400 puntos, según las firmas de análisis. La extensión del rally en el Nasdaq 100 sería de un 12% adicional, dado que el tecnológico es uno de los índices estadounidenses que más rebotan tras las caídas del año pasado, aunque siga lejos de borrar el desplome del 2022. Y el S&P 500 tendría un potencial del 12,9%, según el consenso de mercado.