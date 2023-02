La mirada puesta en la inflación de la zona euro y el PIB de EEUU

El contexto macroeconómico y la evolución bursátil de las principales referencias de renta variable en Europa y EEUU en este comienzo de año, han generado la necesidad entre inversores y analistas de escudriñar al máximo cada uno de los datos económicos que salen a la luz en el mercado.

Esta semana, pese a comenzar de manera suave dada la celebración en EEUU de la festividad del Día de los presidentes, el número de referencias a vigilar es suculento y encuentra en el jueves su día más ajetreado al coincidir la publicación de los datos de inflación de la zona euro y el PIB de EEUU.

El consenso de mercado hace especial hincapié en el dato de crecimiento de la economía norteamericana, que se espera que roce de nuevo el 3% -la estimación está en el 2,9%-. De cumplir o no con las expectativas de los expertos dependerá que el mercado siga pensando (o no) que la economía yankee no se está enfriando al ritmo que esperaba la Reserva Federal (Fed) cuando empezó a endurecer su política monetaria el año pasado.

"En la próxima semana será aún más importante que se confirme esta aparente relajación que se vive en los mercados, que parece surgir de la esperanza de que la recuperación del crecimiento pueda equilibrarse con una menor presión de los precios y de las actuaciones de los bancos centrales", afirma Hans-Jörg Naumer, director de Global Capital Markets & Thematic Research de Allianz Global Investors, quien destaca que el calendario de datos estará dominado esta semana por los indicadores adelantados de confianza.

Sin embargo, los miembros de la Fed no parecen muy por la labor de relajar su agresividad a la hora de subir el precio del dinero. De hecho, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, y el presidente de la misma entidad en St. Louis, James Bullard, no descartaron la semana pasada la posibilidad de un aumento de medio punto porcentual de los tipos de interés en la reunión de marzo ante la fortaleza de la locomotora estadounidense. "Los altos funcionarios de la Reserva Federal han adoptado una postura más dura, lo que ha provocado un cambio en las expectativas de los mercados, que ahora ven probable una subida de tipos de 50 puntos básicos en marzo", indica Ricardo Evangelista, Analista Senior, ActivTrades.

En ese sentido, Mark Nash, responsable de inversiones alternativas de renta fija en Jupiter AM, incide en que "tras una trayectoria relativamente buena el año pasado, EEUU podría emitir señales de desaceleración tras las acusadas subidas de tipos aplicadas por la Reserva Federal. "Además", matiza el experto, "el auge que ha vivido el sector servicios después de que se levantaran las restricciones por el Covid-19 también está empezando a perder fuelle, a medida que los consumidores se enfrentan a presiones tras haber gastado sus ahorros".

Europa, pendiente de su locomotora

En Europa, los inversores estarán atentos a la publicación del PIB de Alemania (viernes) y al dato de IPC en la zona euro. Las previsiones de la media de firmas de inversión apuntan a un dato de inflación en Europa en el 8,7%, ligeramente por encima del 8,5% publicado en el mes de enero. Datos, todos ellos, que también influirán a buen seguro en la decisión de política monetaria del BCE del próximo mes.

En el ámbito empresarial, compañías como Enagas, Iberdrola, Indra, Telefónica, IAG, Amadeus, Sacyr o Endesa, entre otras, darán a conocer sus cuentas trimestrales en España, mientras que fuera de nuestras fronteras, tecnológicas como Baidu, Nvidia o eBay serán quienes acaparen el protagonismo.