La banca rescata las 'stock options' con la bolsa a favor

Hubo un tiempo, antes de la crisis financiera, donde buena parte del Ibex se apuntó a la moda anglosajona de premiar a sus primeros espadas con opciones sobre acciones o más conocidas como 'stock options'. La fórmula brinda la ventaja para el beneficiario de ejecutar esas opciones sobre los títulos a un precio predeterminado con antelación. Es decir: comprar cuando se abre la ventana para ejecutar la opción si la cotización ha subido para embolsarse la diferencia o dejar sin ejercer el derecho si el precio de la acción no supera ese valor predefinido. BBVA va a incorporar esta fórmula de remuneración para sus ejecutivos (el presidente, Carlos Torrres, y el consejero delegado, Onur Genç) y, previsiblemente también para un colectivo de 320 empleados y responsables de la alta dirección; siguiendo la estela del Santander, que la restableció el pasado año.

En ambos casos, el mecanismo se incorpora en su remuneración variable como uno de los ingredientes del pago. En Santander, los directivos cobrará un 50% de esa retribución en efectivo, otro 25% en acciones y el 25% restante en 'stock options', según la política retributiva aprobada con vigencia para los años 2022-2024. Para 2022, el banco preveía entregar a Ana Botín y José Antonio Álvarez (relevado en el cargo de consejero delegado este año por Héctor Grisi) un máximo de 11,5 millones de euros entre acciones y opciones.

La propuesta que BBVA llevará a la junta para recabar la preceptiva autorización de sus accionistas prevé a su vez reservar hasta 8 millones de acciones para los derechos de 'stock options' que acabe devengando en favor de Carlos Torres y Onur Genç durante la vigencia del plan en los años 2023-2026. El precio suelo, lo fijará en el momento de la concesión y estará ligado a la evolución de la cotización durante todo un año. En BBVA, el 40% de la variable se desembolsa al año siguiente entre efectivo (un 50%) y acciones (el 50% restante), y del 60% que percibirán en varios años posteriores un 60% será en acciones u 'stock options'.

A pesar de ser un sistema de premio extendido en otras jurisdicciones, la fórmula fue denostada entre las empresas y de manera particular en banca por el riesgo a que introdujese, precisamente, un incentivo a adoptar estrategias cortoplacistas con un reflejo rápido en la cotización, de ahí su limitación y la prevención del cobro en diferido. Entonces no existía la obligación actual de adoptar además las obligadas cláusulas bonus-malus que habilitan a no pagar al directivo u obligarle a retornar lo percibido en caso de una gestión imprudente o ilícita de la compañía. El Santander tuvo 'stock options' vigentes hasta 2008-2009 y en BBVA hasta 2003, cuando sus directivos no ejercieron las que tenía, precisamente, por el mal desempeño de la cotización.

Su incorporación llega con las valoraciones bursátiles castigadas: los bancos cotizados españoles están a cotas de entre el 0,48% del valor en libros de Unicaja y el 1,21% de Bankinter. Es un 0,64% para Santander y el 0,88% en BBVA. En el sector confían en cerrar la brecha con revalorizaciones al calor de mayores ingresos con las subidas de tipos y una vez que el esfuerzo titánico en provisiones y solvencia quedó atrás. Y las 'stock options' solo operan o benefician si las cotizaciones escalan.