Jorge Amato (Citi): "Las materias primas están en niveles muy rentables para Latinoamérica"

Jorge Amato dirige desde Nueva York el equipo de estrategia de inversión en América Latina de Citi Global Wealth identificando oportunidades y riesgos de inversión en todas las clases de activos de la región. Es miembro además del Comité Global de Inversiones de Citi Private Bank. A su paso por Madrid, Mato charla con elEconomista.es sobre sus perspectivas para este mercado, mostrando su preferencia por Brasil y la deuda corporativa.

La región recibió el año pasado los flujos de capital que salieron de China por la política de Covid cero. ¿Veremos en 2023 el camino inverso?

La reapertura de China ha vivido una especie de resurgimiento de interés o de repricing y Europa y China han capturado la tensión de los mercados en los últimos meses relativos a Latinoamérica. Pero una de las cosas interesantes es que esta es una región muy correlacionada en términos de actividad económica con el precio de las materias primas. Y a pesar de que no esperamos un súper rally, las commodities están en niveles que son muy rentables para la región.

¿Quién puede beneficiarse?

El sector de minería con una expectativa de aumento de demanda estructural importante como cobre, cobalto, litio, etc. Creo que la región va a tener un viento de cola en ese sentido. Aún cuando muchos de estos precios no están aumentando de manera dramática, los niveles actuales ya te están mostrando que las rentabilidades son muy atractivas. Eso tiene un efecto en cadena, ya que aumenta la disponibilidad de divisas, genera una estabilidad en el tipo de cambio, menores presiones o expectativas inflacionarias y eso también es un viento de cola para el banco central en términos de política monetaria. Esto juega a favor de la macro. Y a pesar de los movimientos positivos que tuvieron estos mercados en 2022, en muchos casos las valoraciones siguen deprimidas en términos históricos.

¿Dónde ve más potencial?

Creo que las valoraciones son atractivas en la mayoría de la región. El problema es que muchos de estos mercados son relativamente pequeños y mueven poco volumen, con lo que para el inversor extranjero no es fácil invertir. Hay algo especulativo en Argentina, pero es una historia distinta. Esto te deja básicamente dos: Brasil y México. México está más correlacionado con EEUU, con lo que no es un player puro de Latinoamérica. Por eso, creo que la forma más efectiva de monetizar toda esta dinámica que he comentado sea a través de Brasil, donde creo que las valoraciones son atractivas. Reconozco que hay una volatilidad implícita que hay que asumir. Y sé que no estoy en el consenso al decir que Brasil es atractivo porque hay preocupación por el tema de la dinámica fiscal.

¿El nuevo gobierno de Lula se parecerá más a su primera legislatura o a la segunda?

Creo que será más parecida a la segunda por la simple razón de que no tiene el precio de las commodities triplicándose. Durante su primer mandato tuvo el viento a favor de las materia primas. Fíjate en los gobiernos que a comienzos de los 2000 entrecomillas funcionaban: Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina... todos contaron con este viento de cola.

México es la bolsa latinoamericana más alcista en el año.

La fortaleza de la economía americana, que esperamos que desacelere pero aún es muy firme, ha estado alimentando a la economía y a los mercados en México y el tipo de cambio en particular se ha apreciado de forma significativa en los últimos meses. El peso está prácticamente en niveles prepandemia y eso tiene un efecto sobre la bolsa, particularmente en dólares. Pero para alguien que mira emergentes a nivel internacional creo que México es menos interesante.

El país celebrará elecciones presidenciales en 2024 ¿Qué legado dejará AMLO al mercado?

AMLO es un caso interesante porque está generando condiciones macro relativamente estables pero condiciones micro más complicadas. Está ejerciendo una austeridad fiscal que en términos de balance parece estar bien manejada pero si te fijas en lo que está gastando y dejando de gastar para conseguir esa estabilidad fiscal la realidad es mucho más compleja. Esos movimientos junto a cambios de regulación en sectores como la energía han creado una situación complicada para los inversores y para el sector privado doméstico, donde la inversión ha caído en los últimos años.

El Banco Mundial o la OCDE prevén una desaceleración en la región. ¿Veremos un cambio de timón de sus bancos centrales?

A diferencia de los 90 o los 2000, donde Latinoamérica se movía en conjunto, la región hay que verla ahora país por país. El Banco de Brasil ha sido extremadamente ortodoxo en términos de política monetaria. Fue uno de los primeros en subir tipos de forma muy agresiva hasta casi el 14% y en términos generales los bancos centrales en Latinoamérica han terminado o están prácticamente ahí. La pregunta es a qué velocidad se revierten esas políticas. Hace un par de meses la expectativa hubiera sido un poco más optimista que a día de hoy. En Brasil es el tema principal, cómo este nuevo/viejo gobierno de Lula está intentando reajustar las reglas de juego de la política fiscal.

¿Cómo afectará a la renta fija?

Para Latinoamérica creo que, particularmente en moneda local, esas tasas reales son atractivas. En moneda extranjera también, pero somos relativamente constructivos porque tienes que hacer una selección desde el punto de vista de riesgo crediticio. En términos soberanos no es un problema, obviamente, Argentina es un caso particular. Hay oportunidades para construir portafolios diversificados en términos de exposición a materias primas con rendimientos nominales que generan una competencia importante para la renta variable. La región como destino de inversión tiende a ser mucho más de renta fija que de renta variable porque los clientes suelen preferir esa estabilidad frente a la volatilidad de la bolsa.

¿Prefiere deuda soberana o corporativa?

Creo que lo más atractivo está en lo corporativo. Los spreads de esas primas de riesgo crediticio que te paga el bono soberano están hoy más asociadas a esta dinámica que te comentaba. El riesgo soberano no es significativo en la mayoría de los países.

