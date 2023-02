El EuroStoxx está a un 0,7% de afianzar máximo anual

Las últimas estimaciones de la Comisión Europea descartan la recesión de la eurozona al levantar su previsión de crecimiento del PIB para este año, que en caso del español sube hasta el 1,4% en 2023. Unos datos que el mercado premió con alzas entre los principales índices europeos y que llevó al EuroStoxx 50 a subir un 1% en la primera sesión de la semana hasta los 4.241 puntos.

Desde aquí, a la referencia bursátil del Viejo Continente le resta una subida adicional del 0,7% hasta los máximos anuales que se sitúan en los 4.275 puntos antes del pequeño "susto" que se vio en el mercado el pasado viernes en palabras del asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Y es que Cabrero insistió en que la tónica habitual de las últimas semanas ha sido ver al índice europeo cerrando una semana por encima de los mínimos de la anterior.

El EuroStoxx 50 está cerca de sus máximos del año pasado en la referencia de los 4.400 puntos, resistencia previa a los 4.575 donde cotizaba el índice antes de la crisis de Lehman Brothers, en lo que la fuerte presión compradora ha alcanzado su primer obstáculo que puede marcar la diferencia entre una corrección o una consolidación. "Superar esta resistencia es algo probable y situaría a la principal bolsa europea en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe", estimó el experto que señala como pista de esa consolidación que el EuroStoxx pierda el soporte de los 4.173 puntos, el mínimo anotado de la semana pasada.

Pero mientras no se demuestre lo contrario, todo apunta a que la tendencia seguirá siendo al alza, según Joan Cabrero, gracias también a que índices de Wall Street rompieron su directriz bajista recientemente. Si se pone, por ejemplo, el Nasdaq 100 este cotiza por encima de los 12.000 puntos que fue la resistencia (ahora soporte) del índice desde que comenzó el 2023. El objetivo al que aspira el índice tecnológico son los 13.700 puntos, referencia que está a una subida adicional del 10% y que es del todo probable que alcance si el dato de inflación en Estados Unidos que se publicará este martes no tumba las aspiraciones de los inversores con un repunte de los precios con el que no cuentan las previsiones del mercado recogidas por Bloomberg.