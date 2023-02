Las 'apps' de citas no terminan de enamorar en bolsa

Febrero es el mes del amor, pero los inversores no terminan de hacer match con las aplicaciones de citas en bolsa. Tras un 2022 en el que las dos cotizadas del sector, Match Group (Tinder, OKCupid o Meetic, entre otras) y Bumble (la propia Bumble y Badoo) no escaparon a los desplomes de las tecnológicas en 2022 con descensos del 69% y el 38%, respectivamente, 2023 ha empezado con mejor tono para estas compañías al calor de sus resultados.

En el caso de Match Group registró en 2022 un beneficio de 361,9 millones de dólares (unos 333 millones de euros), un 30,3% más que en 2021. En este contexto sus títulos repuntan un 15% desde los mínimos históricos que tocó el pasado 27 de diciembre y cuenta con potencial alcista del 38,5% hasta su precio justo de cara a los próximos doce meses.

"La clave de la historia, en nuestra opinión, será si Tinder puede volver a convertirse en una historia de crecimiento. Creemos que, además de la campaña de reposiciones de marca, un conjunto de productos más centrado en la mujer será importante para impulsar esta inflexión", señalan los analistas de Deutsche Bank.

'Bumble' sufrirá pérdidas

Bumble, la app donde mandan las mujeres, presentará sus cuentas el próximo 22 de febrero y de acuerdo a la previsiones del consenso de Bloomberg sus ganancias del pasado ejercicio se quedarán ligeramente por encima de los 50 millones de dólares, frente a los 318 millones que alcanzó en el conjunto del año anterior. Pese a que su acción se anota un 50% desde el nivel más bajo al que se hundió el año pasado, aún cotiza cerca de un 70% por debajo del precio con el que saltó al parqué en febrero de 2021.

En cuanto a Grindr, la app de citas para la comunidad LGBTQ+, saltó al parqué neoyorquino en noviembre de 2022 con un rebote de más del 200% en su debut. Desde estos niveles corrige un 83,5%. Si bien no cuenta con seguimiento de analistas suficiente y no recibe recomendación ni precio objetivo, su acción suma un 28% desde el 1 de enero.