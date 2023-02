Guillaume Abel (Mirova): "Si la UE sigue siendo tan estricta, los fondos más sostenibles acabarán desapareciendo"

Ha dedicado a la inversión sostenible toda su carrera, a lo largo de la cual ha pasado por Indosuez, Amundi, Candriam, La Banque Postale y Ostrum AM. Desde octubre es consejero delegado adjunto de Mirova, una de las filiales de la gestora francesa Natixis IM (como también lo es Ostrum). Creada en 2012, Mirova, con más de 27.000 millones bajo gestión, está centrada en inversión de impacto y es una rara avis, al tener el 100% de sus fondos clasificados como 'artículo 9'. Esta etiqueta solo la lucen los productos más puros en sostenibilidad, según el Reglamento de Divulgación de la UE (Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR). En los últimos meses, cientos de fondos han decidido rebajar su nivel de artículo 9 a artículo 8 (también sostenibles, pero más laxos) ante la entrada en vigor de las elevadas exigencias de reporte que, desde enero de 2023, implica la SFDR.

Al contrario que muchas gestoras, Mirova no ha 'degradado' sus fondos a 'artículo 8'...

Así es, nuestros fondos son 'artículo 9'. Es cierto que hemos ido un paso más allá en la forma en que analizamos las puntuaciones ESG [ambientales, sociales y de buen gobierno] de todas las acciones y bonos en que invertimos. Eso no se debe a la SFDR, sino a que queremos estar al más alto nivel en términos de investigación en ESG. Tenemos la filosofía de invertir con impacto, y nuestra definición de impacto no es la del reglamento. Esto es muy importante: si mañana la definición de impacto de SFDR es diferente y tenemos que volver al 'artículo 8', no hay problema. Hoy somos 'artículo 9' en Europa, pero en el Reino Unido, que ha lanzado su propia regulación para los productos sostenibles, ¿cuál será la calificación de nuestro producto? ¿Y en los Estados Unidos, que también tiene su propia regulación? Tal vez allí nuestros fondos no se consideren de impacto. Lo importante es que estamos comprometidos. Aunque, obviamente, estamos muy contentos de ser 'artículo 9'.

¿A qué presión se somete una gestora que se centra en fondos sostenibles del máximo nivel? Ustedes tuvieron una mala experiencia con una de sus inversiones, Orpea [firma francesa que gestiona residencias para mayores, que se vio envuelta en un escándalo de malos tratos a ancianos].

Este tipo de preguntas son las más importantes para Mirova en este momento. El greenwashing (fraude verde) tiene dos dimensiones. Puede producirse a nivel de la gestión de activos, pero también por parte de las compañías en las que inviertes. Negocios que simulan ser verdes, pero que, en ocasiones, descubres que no lo son. Nosotros no estamos haciendo greenwashing; estamos totalmente tranquilos al respecto. Pero ese riesgo va a ser cada vez mayor. Tuvimos Orpea [en cartera] y todo el mundo estuvo de acuerdo en que no estábamos haciendo un lavado verde; ese era un problema interno de Orpea. Tenemos que tratar de cubrir nuestro riesgo contra esto. Para ello, debemos contar cada vez con más expertos para realizar un análisis realmente cualitativo de nuestra inversión. Los datos son buenos, pero las personas son mejores tomando decisiones. Es importante que sigamos contratando más y más analistas para revisar la inversión que estamos realizando. Al mismo tiempo, necesitamos ver si podemos tener datos de mayor calidad. Por otro lado, vamos a utilizar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, para intentar conseguir información que no puedes obtener de los proveedores de datos. Porque queremos protegernos de este tipo de riesgos. Queremos que nuestros clientes se sientan orgullosos de la inversión que hacen con nosotros.

¿Asume mucho más riesgo una gestora de impacto como Mirova que una firma no tenga ese enfoque? Porque cuando algo sale mal, están mucho más en el foco.

No hay una respuesta buena para eso. Pero, al estar en el nivel más alto de la inversión ESG, hay muchas personas fijándose en lo que haces. Y eso implica más riesgo. Por eso tenemos que ser excelentes y perfectos, porque estaremos el foco, seguro.

¿Qué opina de los centenares de fondos que se han 'degradado' a 'artículo 8'?

La definición inicial de qué es un fondo 'artículo 9' y uno '8' era bastante flexible. El reglamento fue aportando cada vez más precisión en esa definición, así que algunas gestoras tuvieron que modificar su cartera. Pero, cuando inicialmente esas gestoras clasificaron sus productos como 'artículo 9', lo hicieron en base a la definición recogida en la regulación. No estaban haciendo greenwashing, sino aplicando el reglamento. La industria de gestión de activos es una industria limpia. El 99% de las gestoras en Europa lo son. Esta es mi opinión personal.

Como dice, el nivel de exigencia para los 'artículos 9' ha ido a más. ¿Existe el peligro de que esos fondos más puros (que han caído hasta pesar solo un 3% sobre el total de fondos en la UE) terminen desapareciendo?

Sí, es algo que llevo diciendo tres o cuatro meses. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea. La idea de SFDR fue realmente genial. Fue bonito para los inversores poder saber en qué estaban invirtiendo. Pero si continúan yendo tan lejos en la definición de lo que es sostenible y lo constriñen tanto, entonces no habrá fondos 'artículo 9'; solo existirán los 'artículos 8', con lo que la SFDR dejará de ofrecer un valor añadido para los inversores.