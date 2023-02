Las mujeres toman el relevo en dos de las gestoras históricas, EDM y Metagestión

Dos de las gestoras de activos españolas más antiguas, Metagestión y EDM, han afrontado un relevo generacional que ha llevado a la segunda generación a la cúpula directiva, y da la casualidad de que el liderazgo de ambas firmas ha recaído en mujeres. María Díaz-Morera es la nueva presidenta de EDM, la firma que fundó su padre, Eusebio, con las siglas familiares y que ahora pertenece en un 58,4% a Mutua Madrileña, mientras que Anabel Barreras hace lo propio en Metagestión. Todo un hito en el sector de la inversión, caracterizado todavía por la presencia reducida del género femenino, sobre todo en cargos directivos de máxima responsabilidad.

Es cierto que no son las únicas en ostentar puestos de alta dirección en una firma española de inversión, pero siguen siendo excepciones. Aunque Iván Martín es conocido como el presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors, la idea de fundar la gestora fue de Blanca Hernández, que ejerce de CEO, y Mónica Delclaux, socias fundadoras junto a Martín. Entre las gestoras independientes también se puede encontrar una socia fundadora, Arancha Gómez, que se unió al proyecto de Olea Gestión de Activos de Hernán Cortés y Rafael Peña. Y a Sonia Dulá como presidenta no ejecutiva de Bestinver.

Abante, la primera firma de asesoramiento patrimonial independiente que se creó en España, nació en 2001 de la mano de cuatro socios de los que dos eran mujeres, Gadea de la Viuda y María Alarcón. Aparte de Samantha Ricciardi, quien se convirtió hace un año en la CEO global de Santander Asset Management, entre las grandes gestoras de entidades financieras españolas únicamente aparece Lili Corredor con un cargo de alta dirección, como directora general de Ibercaja Gestión. Y en Fonditel, la gestora de fondos de inversión y planes de pensiones de Telefónica, Clemen Epalza, es la nueva consejera delegada, en sustitución de Teresa Casla desde principios de año.

Así que el acceso a un cargo directivo tan elevado no es lo habitual para las mujeres en la industria de inversión española, por lo que los nombramientos de EDM y Metagestión son relevantes. No son, sin embargo, sus primeros cargos de responsabilidad. En el caso de María Díaz-Morera, ha trabajado en firmas internacionales como Goldman Sachs, en Londres, y The Boston Consulting Group, antes de recalar en la firma de su padre como directora en el país norteamericano y posteriormente como responsable de Wealth Management en España.

Anabel Barreras, por su parte, sustituye como presidenta a su padre, el empresario gallego José Alberto Barreros, más conocido por Montebalito, la promotora inmobiliaria donde su hija es consejera, aparte de estar en los órganos de dirección del Grupo Meridional, el holding empresarial familiar, que abarca desde la industria naval hasta las energías renovables.

"El hecho de contar con mujeres en cargos directivos contribuye a incorporar la perspectiva sobre la inversión de un segmento cada vez más relevante de la sociedad. Muchas mujeres no se animan a iniciar una carrera en finanzas porque se sienten intimidadas por las exigencias del trabajo, el contenido más técnico del mismo y por la falta de representación de su género, lo que provoca que acaben optando por otras carreras. También es cierto que el sector no está todavía preparado para abordar con decisión la conciliación que muchas mujeres necesitan en la etapa de la maternidad y ellas mismas empiezan a rebajar sus ambiciones profesionales en estos años", explica María Díaz-Morera, para quien todavía existe un sesgo de género a la hora de desarrollar y promover a las mujeres, que "el sector debería de superar".

En este sentido en la propia EDM se han planteado como objetivo incrementar la presencia de talento femenino en posiciones de dirección y de management hasta llegar a un 40%, y con ello "ir dotando a la compañía de mayor diversidad, de cuyo valor estamos convencidos", subraya Díaz-Morera.

Menor presencia

Anabel Barreras señala que, "sin duda, ha habido un gran avance en los últimos años en la incorporación de mujeres a este sector. Sin embargo, la presencia de mujeres continúa estando por debajo de la de otros sectores, como marketing, diseño e incluso tecnología. Hemos de continuar el esfuerzo, en este sentido, desde la etapa de formación hasta las instituciones y empresas.

A su juicio, "las mujeres tienen cualidades que las hacen tener potencial para ser grandes líderes. "Son grandes comunicadoras, con una fuerte cultura de esfuerzo, capacidad de motivación y, lo que es más importante, con la capacidad de inspirar de forma efectiva a otras mujeres para que se incorporen al mundo de los negocios y la inversión, con el enriquecimiento en capital humano que eso supone", explica.