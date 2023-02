Portfolio SE, el 'mercadito' bursátil, se estrena sin dar cambio de su primera cotización

Una salida a bolsa sin parqué, un toque de campana sustituido por un tombostone (la pieza de metacrilato con la que se celebraba el éxito de una colocación en mercado en los 90) y una plataforma donde no se pueden seguir, por ahora, las cotizaciones.

Este miércoles a las 11:30 horas arrancó su actividad Portfolio Stock Exchange (Portfolio SE) con la puesta de largo de la socimi Round Robin ante unos 200 invitados.

El escenario del debut también es muy distinto al que el inversor tradicional está acostumbrado. La sala Truss del Wizink Center, que durante 2021 formó parte del centro de vacunación masiva del recinto, es el escenario elegido por la puesta en escena de luces y sonidos, "más tecnológica", aseguró a elEconomista.es Santiago Navarro, cofundador y CEO de la plataforma.

Portfolio SE recibió en verano la autorización de la CNMV y propone una Bolsa digital para competir de tú a tú con BME Growth o Euronext, salvando las distancias. Con la ambición de ser el Nasdaq europeo, la plataforma da acceso al mercado primario y secundario, servicios de post-contratación en tiempo real y custodia para acciones, deuda y fondos de inversión a través de su web, sin intermediarios, y con una reducción de costes de entre un 60-90% respecto a una salida a bolsa al uso. Esto, unido a que las exigencias son más laxas (no requieren free float, un mínimo de capitalización, proveedor de liquidez ni un asesor registrado) puede animar a más firmas a saltar al parqué.

Menor tamaño

Otra diferencia de este mercadito, por su tamaño, es que la negociación se realiza dentro de su plataforma 24 horas al día los siete días de la semana, si bien las operaciones se llevan a efecto en horario de 9 a 14 horas. Desde Portfolio aseguran que la razón de no facilitar el cambio de su primera cotización y que no se pueda seguir la negociación es que los dueños de las acciones de la socimi no van a vender.

Tras el debut de Round Robin (a un precio de 1,55 euros por acción y un valor bursátil de 8,8 millones de euros), hoy le toca el turno a RAB N7, con una capitalización de 18 millones. Y así hasta 40 compañías que Portfolio espera incorporar a lo largo de 2023. De ellas, unas 30 serán socimis (firmas que necesitan cotizar para recibir ese tratamiento fiscal) y al menos otras seis procedentes de otros mercados.

En dos años, esperan que se alcancen las 80 firmas con un rango de capitalización entre los 10 y los 650 millones de euros. Por poner esta cifra en contexto, la capitalización conjunta de BME Growth, con 134 valores, supera los 20.700 millones.