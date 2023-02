Rovi es la firma del Ibex en la que mejora más la recomendación este año

Cuando tocas fondo solo queda subir. O eso dice el refranero popular. Y así se predice también en los perros del Ibex, un adjetivo bursátil que se otorga a las compañías que, tras un ejercicio nefasto en su cotización, deberían correr más que ninguna otra los siguientes doce meses. La farmacéutica Rovi cerró 2022 como parte de esta jauría, junto con Fluidra, Cellnex y Grifols, y aunque no arranca el ejercicio en cabeza, se desliga del rojo y ya avanza un 12,8%.

El comportamiento en bolsa de Rovi no es lo único en recibir buenas nuevas este año. Su recomendación (compra) es la que más mejora entre las firmas de la referencia española desde que arrancó el año, además de ser la quinta empresa del índice con mejor consejo del consenso de analistas.

Pese al rebote que se anota en el parqué, el consenso de mercado que recoge Bloomberg otorga a la farma un recorrido del 44% a 12 meses, hasta alcanzar el precio objetivo de 59,80 euros en los que cotizaba en verano del año pasado.

Así las cosas, el potencial de Rovi es tres veces superior al de la media del Stoxx Europe 600 Health Care, el índice que recoge a las firmas europeas del sector salud, con un 12,4%. Por recorrido, a Rovi le sigue Bavarian Nordic (99%), que cae casi un 9% en las últimas dos semanas tras ocupar el primer puesto en bolsa en el sectorial, y se queda con una subida del 9%. La firma danesa vio un potente alza en su previsión de beneficios para 2023 tras la aprobación de su medicamento para la viruela del mono.

Sin cambios en la valoración

En cuanto a la valoración de Rovi, la compañía no registra cambios significativos en las primeras semanas de 2023, ni para bien ni mal. El único movimiento entre las entidades que revisan sus títulos en los últimos días es el de Oddo, que cambia su recomendación de recomendar por la de tomar posiciones sobre la firma, pero recorta un 15% su precio objetivo, al pasar de 60 euros a los 50,5 euros actuales.

Tras varios años al alza en su beneficio neto, las previsiones para este ejercicio no son tan halagüeñas, con un recorte del 21% en las ganancias, según estimaciones de Bloomberg. En este sentido, en el último informe de Renta 4 sobre la evolución de la farmacéutica para el año en curso desarrollan: "Creemos que el mercado sobrerreaccionó a los positivos datos del pasado, como posiblemente se esté excediendo al ponderar el peor panorama que enfrenta Rovi en 2023. No obstante, no dudamos de que la compañía cuenta con unos activos (Franquicia de HBPM, División de Distribución y División de Fabricación a 3os) y/o plataformas tecnológicas (Tecnología ISM) que sin duda reportarán grandes alegrías a sus accionistas en el futuro, aunque para ello haya que esperar algo más de lo inicialmente previsto", matizan desde la entidad.