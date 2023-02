De Torres (Atrys): "2022 ha ido bien y cumpliremos el compromiso de refinanciación"

Hoy se cumple un año del salto de Atrys Health de BME Growth al Continuo y Santiago de Torres, presidente de la biotecnológica, hace un balance positivo de este aniversario. Tras un año "atípico" y tras el que el grupo principal de accionistas sigue controlando más del 65% del capital, De Torres asegura que la compañía está centrada en crear valor para el accionista y crecer en nuevos mercados.

¿Cómo han sido estos doce primeros meses en el mercado sénior?

Ha sido un año atípico. Debutamos y vino la guerra, la inflación, se dispararon los tipos y el inversor se fue de renta variable a renta fija, de growth a value... Conclusiones: tenemos más visibilidad y más inversores internacionales pero también más volatilidad que en BME Growth, donde los inversores no se dejan llevar cuando todo cae. Ha bajado mucho la liquidez en el Continuo. Sólo salimos nosotros y Opdenergy y siete firmas han desaparecido.

¿Qué espera de 2023?

Cuanto menos, que sea más normal. En 2022 bajó el sector salud por la rotación a materias primas. Entre nuestros comparables, la estadounidense Teladoc cedió un 74%, la alemana Synlab un 52%, la francesa Eurofins un 38%... Atrys ha caído un 39% y pese a ello, tenemos una capitalización de 500 millones. Soy relativamente optimista, creo que en un tiempo habrá un cambio de ciclo y la bolsa se recuperará.

¿Le preocupa la corrección desde los máximos de 2021?

No me preocupa en exceso, me interesa más el negocio porque creo que lo demás vendrá solo. Nuestros inversores nos acompañan desde el principio. Los que entraron al principio o a mitad tienen recorrido todavía. Hicimos dos ampliaciones en 2022, una por 73 millones en junio para adquirir Bienzobas y otra en diciembre por 10,5 millones para comprar Initia y Chilerad. Ambas se cubrieron rápidamente, lo que demuestra el interés por Atrys.

¿Barajan más ampliaciones?

A priori, no. Pero no negaré que, si las circunstancias se dan, la operación es interesante y el Consejo lo considera, iremos a por ella.

El tamaño fue una razón para saltar al Continuo.

El sector ha vivido un fenómeno de concentración y para hablar con ciertos actores tienes que tener un tamaño. Ese es el cambio para nosotros. ¿Cómo se llega a ese tamaño? Pues equity y deuda, incorporando equipos y creando un grupo grande. Somos 2.500 profesionales.

¿Cuál es la relación deuda y 'equity'?

Estaremos en 3,6 veces deuda/ebitda. 2022 ha ido bien, cumpliremos los covenants [el compromiso del deudor a mantener, durante la vigencia del crédito, ciertas ratios financieros a determinados niveles] contemplados en la refinanciación de la deuda con el fondo de pensiones canadienses CDPQ. Desinvertimos el 25% de Conversia por 20 millones y eso nos ha servido para mejorar el balance, mientras que las adquisiciones de Initia y ChileRad las ejecutamos con una ampliación de capital. Vendimos parte de Conversia porque no forma parte del negocio core de nuestra actividad, si bien es una muy buena empresa, y adquirimos Initia y ChileRad pues sus objetivos societarios, oncología médica y telerradiología, son claramente foco de Atrys.

¿Cómo ha variado el accionariado?

Ha entrado un family office nuevo, Ion Ion, el fondo de Jon Ribera, que ha tomado el 5,4%. Tras las ampliaciones José Elías (Excelsior) bajó del 29% al 24,1%. Los demás siguen.

¿Cuál es su 'free float'?

Un 32%. Mucho retail, entre 3.000 y 5.000 accionistas. Somos una firma de crecimiento que crea valor y en la que el inversor entra y ya decidirá vender. Si compró a 1,4 euros y está a 6, ya tiene su recorrido hecho. Mientras tanto, espera.

¿Qué negocio pesa más?

Por este orden: prevención, oncología y diagnóstico. Está despertando mucho interés en diagnóstico la solución que hemos creado con Inteligencia Artificial para empoderar al personal no médico y reducir las listas de espera. La tecnología puede hacer más equitativa la prestación sanitaria.

Seguiremos creciendo en nuevos mercados. Nunca hemos entrado en un país abriendo una delegación, sólo si hay algo interesante, lo compramos e integramos en Atrys.

Están en España, Portugal, Suiza y Latinoamérica. ¿Cuándo Asia?

Hemos visto cosas. China no, pero sí otros países de Middle East.

¿Darán dividendo a futuro?

En el futuro, claro que nos gustaría dar dividendos. Pero hoy por hoy queremos seguir creciendo.

Solo les siguen 4 analistas. ¿Trabajan para aumentar el seguimiento?

Vendrán 3 más, una internacional.