Gero Jung, Mirabaud: "No vemos al BCE subiendo los tipos más allá del 2,25%-2,5% el próximo año"

A menos de un mes para dar por terminado 2022, las estimaciones dan por segura una recesión en la eurozona de la que España escapará por el momento y que ha marcado el devenir del mercado los últimos meses. Con el rally de los mercados visto desde octubre, el economista jefe de Mirabaud Asset Management dice ser más dovish que el consenso de mercado al esperar menos subidas de tipos de interés, precisamente porque apunta al Banco Central Europeo (BCE) como el necesario impulsor de la economía una vez se confirme una recesión a cierre del primer trimestre del próximo ejercicio.

¿Qué previsión manejan desde Mirabaud AM para la economía europea de cara a la recta final de año?

Vemos una recesión moderada en la zona euro a partir del cuarto trimestre de este año y que continuará el primero del año que viene, dos trimestres consecutivos de caída del PIB. El peor comportamiento en términos macroeconómicos provendrá de Francia y de Alemania, España se mantendrá en la parte media [de la Unión Europea], con un crecimiento del 1% del PIB, mejor que lo que esperamos para la zona euro, entre el 0% y el 0,5%, con lo que esperamos que España lo haga mejor. La razón principal tiene que ver con la fuente principal del problema como son las cadenas de suministro energético debido a China, pero sobre todo debido a la guerra en Ucrania. Alemania es mucho más dependiente desde el punto de vista de las importaciones energéticas, Francia también. Por otro lado, hay un aspecto interesante que es que el déficit de trabajadores que se está produciendo en Alemania. Sobre el 40% de sus compañías, según un reciente informe del Bundesbank, no solo del sector servicios sino también de manufacturas, no encuentra mano de obra adecuada. Esta es una razón por la cual se están produciendo negociaciones de salarios al alza.

¿Marcará una gran diferencia en el crecimiento de Europa y EEUU el impacto de la dependencia energética en precios y producción?

La economía de EEUU es más cerrada, depende más del consumo doméstico. Sin embargo, la economía de la zona euro está más abierta al comercio, más dependiente de China; y si el país se para, como está sucediendo ahora ante un rebrote de Covid que afecta al 20% de su PIB, afectará más a Europa que a EEUU lógicamente. El segundo punto es que EEUU es exportadora de petróleo, frente a la zona euro, una economía importadora. En el lado positivo, las reservas de gas en Alemania están prácticamente al 100%. Mucho más altas que el año pasado. Parece que, si el tiempo se mantiene relativamente amigable, aumenta el sentimiento de que la recesión puede ser más moderada de lo que podría esperarse.

¿Cómo valoran el papel adoptado por el Banco Central Europeo (BCE) con una subida de tipos acelerada desde el verano?

No tenemos duda de que en su próxima reunión de diciembre el BCE suba los tipos de interés otros 50 puntos básicos. Creemos que la inflación se mantendrá estable en niveles relativamente elevados. Sin embargo, de cara al próximo año somos más dovish, más prudentes, porque pensamos que la inflación en la zona euro caerá significativamente. La inflación ha empezado a remitir ya en noviembre debido al impacto de la caída de los precios del gas y se reproducirá en el futuro.

¿Dónde ve los tipos de interés de cara al próximo verano?

Somos más dovish y los vemos en el entorno del 1,5%. De hecho vemos bastante probable que, después de la reunión de diciembre cuando lleguen al 2%, el BCE no suba mucho más allá los tipos de interés ante la caída de la inflación y la ralentización de la economía. Incluso pensamos en una tímida subida de 25 puntos el próximo mes de enero, pero no más allá. Los PMIs de servicios [indicadores macroeconómicos en Europa] claramente señalan un punto de contracción. En Suiza, ahora mismo, los niveles de confianza del consumidor son más débiles de lo que eran durante la pandemia. También hay que considerar que el IPC en Europa es diferente, ya que sobre el 50% proviene de los precios de la energía y no hay nada que el BCE pueda hacer.

¿Qué está descontando el mercado con el 'rally' que hemos visto en las bolsas desde octubre? ¿Habrá reemplazado a la tradicional subida de fin de año?

Desde un punto de vista de localización de activos, nos hemos movido hacia renta variable estadounidense. En Europa nos gusta la renta variable de Reino Unido y de Suiza porque es más resistente, mientras seguimos prudentes en la zona euro. Estamos, además, infraponderados en bonos soberanos de la eurozona porque pensamos que sus rentabilidades siguen demasiado bajas, como es el caso del Bund. Puede parecer algo extraño porque estamos más dovish sobre el comportamiento del BCE el próximo año, pero pensamos que todavía queda recorrido al alza de las rentabilidades de los bonos soberanos.

¿Y por tanto mayores pérdidas para el inversor conservador?

Las valoraciones están muy baratas. Tenemos una inflación del 10% en la eurozona, del 17% en los Países Bajos y del 20% en países de Europa central y del este. Por ello pensamos que los bonos gubernamentales están muy bajos todavía.

"Estamos positivos en el FTSE 100, en las grandes compañías, más globales y sin dependencia energética"

¿Cómo ven la renta fija?

Hemos construido una cartera en bonos americanos con una duración media de 7 años. Nos gusta el investment grade y los países emergentes en hard currency, en dólares. ¿Por qué? Pensamos que el alza de la divisa estadounidense está llegando a su fin; no esperamos un pivot de la Fed ahora y pensamos que la inflación es positiva para los mercados emergentes.

¿En qué sectores están más positivos en renta variable?

Nos gustan los sectores más defensivos, y es una de la razones por las que estamos positivos en Suiza. También estamos positivos en el FTSE 100, en las grandes compañías, más globales y sin dependencia energética, y nos gustan las farmacéuticas.

¿No le preocupa entonces el futuro de Reino Unido?

Vemos más estabilidad en términos políticos. Alguien dijo que los adultos habían tomado el Gobierno, lo que supongo que son buenas noticias. Necesitas una mayor estabilidad y un plan fiscal creíble. ¿Cómo de creíble es este? Claramente representa una mejora frente al anterior.