'Tressis Cartera Eco30' cumple 50 meses con una rentabilidad anualizada del 6,75%

El objetivo de Tressis Cartera Eco30, el primer fondo de inversión asesorado por un medio en España, es duplicar la rentabilidad cada década. Esa es la esencia y el principio sobre el que subyace cada revisión de la cartera, que debe ofrecer una expectativa anualizada del 7% para llegar a duplicar la inversión cada diez años por el efecto del interés compuesto. Pese a haber nacido en el peor momento para poner en marcha un proyecto de inversión, en septiembre de 2018 -cuando se produjo una fuerte corrección en el mercado fruto de las tensiones entre Estados Unidos y China, para dejar paso años después al Covid-19 y a la invasión de Rusia a Uncrania-, el fondo mantiene la velocidad de crucero con la que se creó y se aproxima a su objetivo. En sus 50 meses de vida, este vehículo ofrece una rentabilidad anualizada del 6,75%, superior a la de la propia bolsa mundial, que ha avanzado en torno a un 5% al año en el mismo periodo.

El fondo asesorado por elEconomista, que invierte en treinta historias de crecimiento internacionales compradas a precios atractivos, arrancó digiriendo la caída del final de 2018. En la Nochebuena de aquel año Wall Street se desplomó tras la peor semana de la década. No hubo un único responsable de aquellas caídas: a las tensiones entre China y Estados Unidos en forma de guerra comercial, se unieron la debilidad de la tecnología americana, la escalada en la rentabilidad del bono americano, que llegó a superar la barrera del 3% o el Brexit.

Cuando en 2019 la cartera remontó con un rentabilidad del 20,3% vino el Covid. La calidad de la selección de títulos y, de nuevo, la confianza de los partícipes permitió retomar la ruta trazada. En plena pandemia, este vehículo fue capaz de recuperar el valor inicial con el que comenzó su andadura, los 100 euros. Ocurrió a finales de noviembre, poco después de que Pfizer devolviera la esperanza con el anuncio de que su vacuna demostraba alta eficacia para combatir el coronavirus. A partir de ahí, la recuperación del valor liquidativo del fondo fue contínua y solo unos meses más tarde, en marzo de 2021, su precio marcó un nuevo máximo, en los 115,47 euros. De modo que, tras caer un 6,77% en 2020, el fondo volvió a subir un 22,96% el año pasado. Pero la calma no duró demasiado.

A comienzos de 2022 la invasión de Rusia a Ucrania volvió a desatar una tormenta en el mercado y ayudó a despertar a una inflación que llevaba años aletargada, dando lugar a una de las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales más rápida de las últimas décadas. Ese veloz incremento de tipos ha provocado un ajuste en el precio de todos los activos, que ha originado pérdidas que rondan el 15% en la bolsa americana y la mundial y del 7,5% en la bolsa europea. Con todo, el fondo asesorado por elEconomista.es es capaz de aguantar este año en positivo, con una rentabilidad del 6,75% hasta noviembre.

Su rentabilidad puesta en contexto

Pese a haber hecho frente a tres crisis de mercado en sus 50 meses de vida, Tressis Cartera Eco30 ocupa la posición número trece de un total de 28 fondos de su categoría, la de renta variable de gran capitalización estilo valor según Morningstar. Si la comparativa es frente a otros fondos españoles de renta variable internacional estilo valor entonces ocupa la segunda posición por rentabilidad desde el inicio. En la comparación se incluyen vehículos de reconocido prestigio, que pertenecen a las gestoras con un marcado sesgo value, como pueden ser Azvalor AM, Cobas AM o Magallanes Value Investors, entre otras. Desde septiembre de 2018 hasta ahora, solo el fondo internacional gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernard ha logrado una rentabilidad superior a la de Tressis Cartera Eco30.

Ratios más atractivos de su historia

La caída que arrastra la bolsa este año ha generado una expectativa de revalorización del fondo por la inversa del multiplicador de beneficios muy superior a la media de sus cuatro años de vida, al situarse ahora en el 10%, que también está por encima de la que ofrece la bolsa europea y la americana. Otro dato relevante es que hasta en seis compañías de las treinta firmas que están en la cartera (Glencore, Stellantis, Enel, Taylor Wimpey, Engie y British American Tobacco) se espera que ofrezcan una rentabilidad por dividendo que va del 7% al 8% el año que viene.

Las compañías en las que invierte el fondo son revisadas dos veces al año, una en junio y otra en diciembre, por lo que en las próximas semanas se publicarán las últimas decisiones de inversión. No se rota más porque el objetivo es dejar madurar las compañías, que cuentan con sólidos fundamentales y dotan a la cartera de ratios atractivos. En la última revisión se optó por reducir exposición a la parte más cíclica e introducir un sesgo de crecimiento y defensa frente a la inflación para dar mayor estabilidad al portfolio.

Prueba de esta estabilidad de la cartera es que ocho de las treinta compañías con las que echó a andar el fondo permanecen hoy. Se trata de Airbus, British American Tobacco, Enel, Engie, Marathon Petroleum, Nutrien, SS&C Technologies y Volkswagen.

Cómo invertir

La participación mínima inicial para poder invertir en Tressis Cartera Eco30 es de 100 euros en la clase dirigida a los particulares (clase R), siendo su comisión de gestión del 1,35%. Además, hay una clase de acciones dirigidas a los clientes institucionales y a las carteras de gestión discrecional (clase I), con una comisión de solo el 0,8%. También aplica una comisión de éxito sobre los resultados positivos, del 9%, que tiene por objetivo alinear los intereses de los partícipes y la gestora. En cuanto a las plataformas en las que se puede acceder a su contratación se encuentra disponible, además de en Tressis, en MyInvestor, Andbank, Mapfre, Openbank y Mutua.