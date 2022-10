La CNMV apoya que se permita a los fondos de inversión el préstamo de valores

Una de las reivindicaciones por la que más está luchando la industria de inversión durante los últimos años ha recibido el apoyo expreso del supervisor del mercado para que se pueda recoger en la normativa. Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aseguró durante su intervención ante la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, donde se valoraba el proyecto de Ley de Mercado de Valores y Servicios de Inversión, que "permitir el préstamo de valores [para las instituciones de inversión colectiva] no presenta riesgos especiales que no estén adecuadamente mitigados".

Esta técnica, por la que los fondos de inversión pueden utilizar los valores de sus carteras para que terceros intermedien con ellos durante un tiempo establecido a cambio de una contraprestación que redunda en la rentabilidad de los vehículos, es usada habitualmente por los fondos de inversión globalmente.

"No fomentaría las ventas en corto porque el volumen de inversión en acciones españolas que tienen los fondos nacionales es ridículamente bajo, menos de un 4% de la capitalización de la bolsa española. Es decir, hay un 96% en manos de inversores internacionales que sí pueden prestar los valores, y la adición marginal al saldo prestable que supondría lo que ahora está en manos de los fondos nacionales no es un riesgo, y permitiría remunerar algo más a los partícipes", explicó Buenaventura, quien reiteró que "llevamos con esta discusión 15 años y no veo ninguna razón para no hacerlo".

Aclaración fiscal

Sobre la regulación de las compañía con un propósito especial de compra, más conocidas por sus siglas en inglés, SPAC, el presidente de la CNMV advirtió de que "si no se aclara el criterio tributario sobre si las compañías que salen a bolsa a través de una SPAC gozan del régimen tributario especial de fusiones y adquisiciones que establece la normativa comunitaria, por mucho que se pongan los mimbres por parte de la ley de mercado de valores no habrá este tipo de proyectos en España".

Durante su comparecencia, Buenaventura aseguró sobre el proyecto de ley que la reforma "no presenta ningún cambio copernicano, ni introduce modelos de supervisión distintos", aunque a su juicio existen razones que aconsejan tramitar este proyecto "sin demora" para mantener la "competitividad del mercado nacional y la adecuada protección a los inversores ante nuevos retos", que permitan "mejorar la contribución de los mercados de valores al desarrollo de nuestra economía" y "hacer más competitivo el mercado español de capitales".

Aunque valoró que se amplíe la duración de los mandatos de sus máximos responsables hasta los seis años sin posibilidad de renovación, homologando al supervisor español con el estándar europeo, Buenaventura exigió una "mínima autonomía organizativa respecto del Gobierno como autoridad independiente" y una "mayor autonomía de gestión en las decisiones".