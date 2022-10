Eni, Unidredit, Sodexo... valores europeos que actúan de refugio en un contexto de inflación

En un año marcado por el endurecimiento de las políticas monetarias para combatir la elevada inflación y las consecuencias económicas derivadas de la guerra, la cita de Jackson Hole confirmó la intención de los banqueros centrales de primar la lucha contra el alza de precios sacrificando el crecimiento incluso si esto acaba desembocando en una recesión.

Así, desde los máximos que el Stoxx 600 alcanzó el 16 de agosto en los 443,07 puntos (la semana previa al simposio en Wyoming) el indicador europeo llegó a retroceder más de un 13% hasta firmar nuevos mínimos anuales el 29 de septiembre, coincidiendo con el anuncio de Vladímir Putin de anexionarse las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. No obstante, tras el repunte de las dos últimas sesiones, el indicador se aleja en torno a un 2% de su nivel más bajo de 2022.

Con este escenario de fondo, sólo el 16% de los 600 componentes del selectivo se anota ganancias o cae menos de un 2% desde los máximos de agosto. De ellos, hay ocho compañías que no sólo están resistiendo mejor los embates estos dos últimos meses, sino que además ofrecen niveles más bajos de volatilidad respecto a su referencia (un valor con beta baja suele ser inferior a 1), potencial alcista y sólidas recomendaciones de compra. Entre ellos figuran dos firmas suizas –el mercado que más están sobreponderando los gestores en los últimos tiempos–, dos neerlandesas, dos italianas, una alemana y una francesa.

Con esta selección está representada la banca a través de Unicredit, la energía –Eni y BKW–, salud con Roche, la industria de los fertilizantes con OCI NV, el operador de bolsa Deutsche Boërse, Sodexo –servicios de beneficios e incentivos para empresas– y el holding de inversiones Exor.

Eni

La firma integrada de petróleo y gas suma en bolsa un 5% desde el 16 de agosto. Alrededor del 60% del capital invertido se encuentra en el negocio de exploración y producción. También es uno de las mayores gasistas del continente, comprando gas a Rusia, Libia, Argelia, Noruega y los Países Bajos que ven a clientes en Italia y el resto de Europa. El capital invertido en este negocio, que incluye algunos gasoductos transfronterizos y algunas centrales eléctricas de gas, asciende a alrededor del 15% de la exposición de la empresa. Eni se ha descolgado 20 puntos de rentabilidad frente al sector en el año, por lo que recibe uno de los potenciales más altos (un 39%), así como el segundo mejor cartel de compra tras Repsol. De hecho, el porcentaje de expertos aconsejando tomar posiciones no era tan elevado desde agosto de 2019. "Las preocupaciones en torno al riesgo político de Italia y la exposición a gas y petróleo han obstaculizado, comprensiblemente, el rendimiento. Sin embargo, esto parece estar cada vez más valorado por un rendimiento en efectivo del 12% y un PER de 3,9 veces en 2023", afirma JP Morgan.

Unicredit

Especializada en banca de inversión, la entidad (que suma un 12% en el periodo mencionado) tiene en Italia su primer mercado, pero Alemania y Austria son sus otras dos grandes áreas de actividad. En el ejercicio se anota pérdidas del 19%, lo que ha aflorado margen para avanzar un 35% hasta el precio justo que le otorga el consenso de FactSet. "Creemos que los inversores no han tenido en cuenta la sensibilidad a los tipos de interés de Unicredit, la mejora de la calidad de los activos y el impacto debido al alto nivel de detalle que el banco ha proporcionado en los últimos meses en un esfuerzo por ofrecer una información completa sobre estos temas", señalan desde el equipo de análisis de Deutsche Bank. La firma luce el mejor consejo de la banca de la eurozona.

Exor

El holding de inversión de la familia Agnelli que controla empresas como Ferrari, Stellantis, CNH Industrial, Iveco y Juventus repunta un 0,5% desde el periodo analizado. La firma no tiene operaciones en Italia, pero es una sociedad vista como símbolo del país por las compañías de prestigio que controla. De hecho, la empresa que dirige John Elkann y que tiene un valor neto de activos de unos 27.000 millones de euros, dejó de cotizar en septiembre en Milán y desde esta fecha lo hace exclusivamente en la bolsa de Amsterdam. Aunque el porcentaje de analistas que recomienda adquirir sus títulos ha pasado del 100% de marzo al 80% actual, aún preserva un potencial del 35% tras repuntar un 10% desde los mínimos de julio. Los seis bancos de inversión que siguen su evolución en el parqué la ven cotizando, a doce meses vista, entre los 75 y los 100 euros por acción.

Deutsche Boërse

El operador de bolsa, que cae algo menos de un 2% desde máximos pre-Jackson Hole, ofrece un saldo anual del 2% y es tras TotalEnergies el segundo valor más alcista del EuroStoxx 50, que cae un 20% en 2022. "La elevada volatilidad del mercado en la mayoría de los productos de Deutsche Börse ha revertido los vientos en contra que la empresa ha sufrido en los dos últimos años, especialmente en su segmento de derivados financieros", justifican Lea El-Hage y Lento Tang, analistas de Bloomberg Intelligence, el buen hacer de la compañía en el parqué. Y pese a este mejor comportamiento relativo frente a la acción de London Stock Exchange, que se revaloriza un 7%, o de Euronext, que cede un 30% en 2022, cuenta con un potencial del 18% hasta los 188,8 euros en los que la valora, de media, el consenso. Incluso hay cinco firmas que la ven más allá, por encima de los 200 euros. De hecho, el respaldo al valor no era tan alto desde febrero de 2012.

BKW

La empresa de producción y distribución de energía con sede Berna, y que también proporciona gas a través de otras filiales asociadas, repunta algo más de un 5% desde el 16 de agosto, frente al 26% que descienden comparables como la austriaca Verbund o el 19% que caen Endesa o la portuguesa EDP. Con todo, la utility suiza –cuyo valor en bolsa ronda los 6.500 millones de euros– aún cuenta con potencial para avanzar un 17% más hasta su precio justo. Una valoración avalada por el mayor respaldo de su historia como cotizada, con el 100% de los expertos que la sigue aconsejando adquirir sus títulos.

Roche

El grupo suizo es un clásico valor defensivo en tiempos de incertidumbre y se anota un 3,5% en los dos últimos meses frente al 6,5% que se dejan las farmacéuticas en el mismo intervalo. "Nuestro análisis muestra que Roche es también el nombre farmacéutico de la UE más defensivo con respecto a las presiones inflacionistas de los salarios y el poder de fijación de precios en toda su cartera", señala New Street Research. Eso sí, desde enero cae un 14%. Un retroceso que abre un recorrido adicional del 12%. "En nuestra opinión, los recientes lanzamientos impulsarán un crecimiento del 5% anual (2021-2026) en el sector farmacéutico, con poca presión de erosión antes del final de la década. La cartera de productos en fase de desarrollo ha sufrido algunas decepciones últimamente, pero nuestro análisis del rendimiento de la inversión en I+D revela que se espera una rentabilidad superior al coste del capital incluso con la cohorte actual", afirma Berenberg.

Sodexo

La firma francesa de soluciones integrales que incluye servicios de beneficios e incentivos para empresas (cheques restaurante o cheques guardería, entre otros) repunta un 0,5% desde los altos de verano. "Consideramos que Sodexo no es un mal lugar para estar teniendo en cuenta la actual incertidumbre macroeconómica", señala Barclays. "Para ser claros", explican, "esto no se basa en creer en el cambio de rumbo de la restauración, donde seguimos teniendo muchas dudas, pero sí creemos que los ingresos y los márgenes están bien respaldados por los factores macroeconómicos, como el aumento de los tipos de interés, las divisas y la inflación, mientras que consideramos que los riesgos relacionados con la macroeconomía para los ingresos de la restauración son limitados". En este sentido, Bank of America defiende que "Sodexo debería ser bastante resistente en una recesión, mientras que la unidad de Beneficios y Recompensas (20% del ebit) se beneficia del aumento de los tipos de interés y de la inflación", justifican.

OCI NV

La firma neerlandesa, que suma un 17% desde mediados de agosto, es un productor mundial de productos químicos a base de gas natural. El grupo produce fertilizantes nitrogenados, metanol y otros productos a base de gas natural que sirven a clientes agrícolas e industriales desde América hasta Asia. "Para acelerar la descarbonización de la industria, la reciente Ley de Reducción de la Inflación de EEUU ha introducido importantes incentivos financieros para que los productores de hidrógeno reduzcan la huella de carbono de la producción a partir de combustibles fósiles con la captura de carbono, o la eliminen por completo con instalaciones alimentadas por energías renovables", señala Berenberg. Precisamente, es esta nueva ley en la que se ha apoyado OCI para avanzar en bolsa, ya que EEUU es su primer mercado. "Vemos una perspectiva favorable para los fertilizantes nitrogenados en los próximos 12-18 meses", apuntan desde JP Morgan. Los expertos del banco americano valoran el perfil de la compañía, "ya que está entre los productores de productos nitrogenados de menor coste a nivel mundial". "Además, ahora el balance está en un lugar mucho más fuerte y debería mejorar significativamente en los próximos 12 meses, lo que proporcionará rendimientos de caja y la posibilidad de realizar fusiones y adquisiciones", añaden.

