Europa se atasca ante sus antiguos soportes y 'empaña' las expectativas creadas tras el rebote

A la espera de conocer la encuesta de empleo en EEUU, cuyos datos serán de gran importancia para tener pistas sobre la necesidad de unas decisiones más o menos agresivas por parte de la Fed en política monetaria, inversores y analistas centran a estas horas sus miradas en los resultados por debajo de las estimaciones que han presentado hasta ahora los fabricantes de chips, algo que pueden ser interpretado como un presagio de una caída más amplia en las ganancias corporativas del resto de grandes compañías del planeta.

Este sentimiento pesimista ha servido para ir olvidando poco a poco el soplo de optimismo que supuso para los mercados la jornada de fuertes ganancias que protagonizaron el martes las principales bolsas de Europa y EEUU. Los números rojos han vuelto a ser protagonistas en los parqués occidentales tras esa cornada de los toros, empañando así de algún modo las expectativas creadas en un principio.

"El rebote que han desarrollado las bolsas europeas está encontrado dificultades para seguir avanzando una vez se han alcanzado antiguos soportes, ahora resistencias", explica Joan cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader quien pone de ejemplo los 7.765 puntos del Ibex 35 como ejemplo más práctico.

Y es que, el experto pone en valor que la cesión de esos niveles fechas atrás advirtió de una probable vuelta a la zona de mínimos de marzo en los 7.000/.7287 puntos (22.500 del Ibex con dividendos), que es donde se encuentra la línea divisoria que separa un contexto potencialmente lateral de uno bajista del orden del 15% adicional hasta los mínimos de octubre de 2020, y que, por tanto, el rebote de esta semana hasta el momento solo puede ser considerado como un simple pull back o vuelta atrás a ese soporte, ahora resistencia.

Análisis técnico del Ibex 35

En el caso del resto de los grandes índices europeos, esta semana también se ha puesto de manifiesto su incapacidad para hacer los deberes necesarios para alejar los riesgos bajistas.

"El EuroStoxx 50 no ha logrado romper su directriz bajista de aceleración que discurre por los 3.600 puntos, y el DAX 40 tampoco a batido su directriz bajista, que discurre por los 13.500/550 puntos", replica Cabrero. "Mientras eso último no suceda me temo que estamos ante otro rebote dentro de una tendencia bajista". Es decir, queda mucha tela que cortar para fiarse del rebote.

El riesgo, por ende, sigue vigente y es el de asistir a una caída hacia la zona de los 11.000/11.300 puntos del DAX 40, que encajaría con una profundización de la corrección del EuroStoxx 50 hacia la zona de los 3.000 puntos, que es el entorno al que es donde cotizaban las bolsas europeas justo antes de la aparición en escena de la vacuna de Pfizer.

La mejor semana del oro en siete meses

Semana de ganancias para la onza de oro. El precio del metal dorado se ha revalorizado en casi un 3% desde el lunes, protagonizando la que ha sido hasta ahora la mejor semana de los últimos siete meses en el mercado de materias primas. Concretamente desde comienzos de marzo el oro no registraba unas ganancias de este calibre. El precio de la commodity se ha disparado por encima de los 1.700 dólares, logrando así despegar más de un 5% desde lo mínimos del año.

