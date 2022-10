Maxime Carmignac: "El 'MiFID verde' revelará que la inversión ESG es más importante para las mujeres"

Está al frente de la oficina de Carmignac en Reino Unido y es una de las principales portavoces de la gestora francesa en materia de inversión sostenible. Maxime Carmignac -que también es hija del fundador de la firma, Édouard Carmignac- explica que el 90% de los activos que gestionan ya es sostenible. Un 18% de ellos tienen el máximo rango según la Comisión Europea, es decir, están clasificados como artículo 9 según el Reglamento europeo de Divulgación, y otro 72% son artículo 8 (también sostenibles, aunque menos exigentes). Irán a más. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal verde de elEconomista.es.

¿Su número de fondos ESG podría crecer hasta suponer el 100% del total?

Queremos ser conservadores. Hemos presenciado escándalos de greenwashing en varias firmas muy conocidas. Y creo que esto es solo el principio. De lo que nos damos cuenta es de que es muy difícil para un fondo artículo 6 captar dinero, de lo que deduzco que los artículos 8 y 9 recibirán más entradas que los artículo 6.

"Las compañías tendrán que realizar un 'reporting' completo en ESG en 2023, así que en 2024 la taxonomía contará con datos fiables"

¿Ve usted mucho 'greenwashing'? ¿Incluso a pesar del aluvión regulatorio en Europa?

Creo que, aunque en Europa tenemos mucha normativa, este entorno es muy desafiante para los gestores de activos, porque hay una falta de claridad de los reguladores y autoridades. Las compañías tendrán que realizar un reporting completo (de las cuestiones ESG) en 2023, así que para el comienzo de 2024 tendremos más datos fiables en la taxonomía. Y hay una gran "greenwashing phobia", de modo que el sector navega en aguas picadas. Creo que lo más razonable como gestor de activos es ser transparente con todo nuestro proceso de inversión ESG. Por otro lado, nosotros estamos facultando a los clientes para que inviertan su dinero basándose en sus propias preferencias éticas. No podemos confundir ética y ESG.

¿Y cuál es la diferencia?

Te daré un ejemplo relacionado con la E de ESG. Algunos clientes, especialmente en Alemania, me dirían "yo solo invertiría si la compañía es net zero ya". No todo el mundo piensa así. En 2019, Bill Gates afirmó en Financial Times que "las desinversiones por el momento han ahorrado 0 toneladas de CO2". Mucha gente te dirá que vas a tener más impacto haciendo engagement con petroleras como TotalEnergies, porque aunque se la considera "sucia" a día de hoy, va a ir en la dirección correcta. Respeto ambas formas de pensar. Harvard, Oxford, Cambridge, los noruegos, WWF, todos ellos optan por las desinversiones. Yo respeto su posición, pero también entiendo la otra cara de la moneda, que tiene que ver con la trayectoria de las compañías en las que inviertes.

¿Qué piensa del cambio en MiFID II por el que a los clientes ya les están preguntando por sus preferencias en ESG? En España, los inversores 'retail' todavía desconocen este tipo de inversión.

Creo que es algo fascinante, que al fin permite al sector de servicios financieros confrontar lo que el inversor realmente quiere, y el problema es precisamente esa falta de educación de los inversores minoristas, y la comprensión limitada en medio de una pesadilla de acrónimos. Creo que nos aproximamos a un punto de inflexión y, como siempre veo el vaso medio lleno, pienso que forzará a la regulación a ser más pragmática, simple y clara. Porque actualmente hay una falta de claridad, es estresante. Puede interesarle: Elisa Ricón (Inverco): "La implementación del 'MiFID verde' genera mucha preocupación en la industria".

En Europa a mediados de 2022 algo más del 50% de los activos bajo gestión eran sostenibles. En España, un 24%. ¿Por qué cree que este país va más despacio?

Precisamente esta mañana hablé con un cliente español que me comentaba que los reguladores españoles son extremadamente exigentes. Nosotros tratamos mucho con la CSSF (la Commission de Surveillance du Secteur Financier) en Luxemburgo y nuestras peticiones tardan 2 meses en tener respuesta. Me han dicho que en España pueden tardar bastante más. Esto podría tener un impacto en el ritmo de lanzamiento de productos o de reposicionamiento de fondos ya existentes. A medida que esto vaya cambiando, los flujos hacia fondos sostenibles podrían cobrar ritmo. Lea también: España avanza lenta, pero apunta a la máxima exigencia en fondos de inversión ESG.

Entre los países europeos, ¿cuáles tienen los más altos porcentajes de activos sostenibles?

Puedo suponer que Alemania y Bélgica tienen los más altos. Alemania tiene un interés especial en la E de ESG, BaFin ha establecido recientemente unas normas que establecen que un fondo retail debe contener al menos un 75% de activos sostenibles para que se le cuelgue la etiqueta de "sostenible". En Bélgica, el nivel de conciencia es relativamente alto desde casi los primeros días, también entre algunos bancos privados muy influyentes. Esto ha contribuido a generar dinamismo en el mercado. También destacaría a Francia, por supuesto.

"No tengo convicción en los fondos que invierten únicamente en empresas gestionadas por mujeres. No he visto evidencias de que este tipo de inversión funcione"

Hablábamos de MiFID II. ¿Qué información prevé que revele sobre el inversor en términos de ESG?

Preveo que ese interés en la ESG será más elevado en las mujeres. Hay estudios que revelan que para ellas la inversión sostenible es más importante.

Una de sus especialidades es el género. ¿Es fácil encontrar fondos que promueven la igualdad?

Para mí hay distintos ángulos aquí. Podemos hablar de igualdad de género en el trabajo, de igualdad de género como gestores de carteras y también como inversores finales. La primera está acaparando mucha atención de los medios actualmente y el gender pay gap se está cerrando; creo que, aunque desde un punto bajo, estamos avanzando en la buena dirección. Luego están los fondos que invierten únicamente en compañías gestionadas por mujeres. En esto no tengo una convicción, porque no he visto evidencias de largo plazo de que funcione, y porque no me gusta esa batalla entre hombre y mujer. Y la última categoría es la de las mujeres como inversoras. Creo que aquí yace una terrible desigualdad, porque toda la industria de fondos presta demasiada atención a los hombres y no la suficiente a las mujeres, que son el 50% de la población.

"Creo que las cuotas, en lo que respecta al género, son un mal necesario"

¿Cree que en la industria de la gestión de activos la sostenibilidad puede colocar a las mujeres en un lugar que hasta ahora no tenían?

Sí. Para mí, existe una interesante correlación entre un mayor número de mujeres invirtiendo en sostenibilidad y el horizonte temporal de su inversión. Las mujeres tienden a tener un horizonte temporal más largo que el de los hombres en lo que se refiere a la inversión, ellas quien saber por qué invierto (para pagarme una casa en el campo, o pagar los estudios de los niños, por ejemplo). Por su parte, los hombres están más interesados en el cómo o "gambling" de corto plazo, esto se vio durante el Covid, con las criptodivisas. Y la sostenibilidad es de largo plazo. Por otro lado, ellas tienden a cuidar más de los otros (a los niños, a sus padres cuando envejecen), piensan más en los otros, en general, que los hombres. No quiero sentenciar, pero las veo más alineadas con la sostenibilidad.

En España el regulador recomienda que los consejos de administración tengan un 40% de consejeras. ¿Qué piensa usted de las cuotas?

Dominique Senequier, presidenta de Ardian, dijo en una ocasión que las cuotas son un mal necesario. No son buenas, en teoría, pero son necesarias. En Francia tenemos una cuota del 40% para las grandes compañías y en Reino Unido del 30%, que no son obligaciones sino incentivos para promover la diversidad. Creo que es fantástico. Necesitamos diversidad. Pero la diversidad no es sólo género, es también étnica, socioeconómica, y creo que debemos prestarle mucha atención.

En Carmignac hay fondos especializados en empresas familiares. Entre sus fondos sostenibles, ¿cómo se comportan? ¿Y qué temáticas lo hacen mejor en 2022?

Tenemos un fondo long short que es market neutral, así que lo está haciendo muy bien en el actual contexto difícil. En ESG es cierto que este año el quality está teniendo dificultades, porque lo que mejor se ha comportado es la energía, y la mayoría de los fondos quality no invierten en energía. Este año ha sido un reto. Entre nuestros fondos temáticos el que mejor lo ha hecho es nuestro Family Fund, que invierte solo en compañías en las que la propiedad está en manos de una familia. Creo que tiene sentido que este fondo se haya comportado mejor, porque -y lo sé porque nosotros también somos un negocio familiar- en los negocios familiares se tiende a controlar mejor los costes. Tiendes a invertir más en capex, porque tienes un horizonte de largo plazo. El tiempo se concibe de forma diferente en los negocios familiares y eres más conservador, porque te estás jugando tu propio dinero. En tiempos más inciertos, creo que es positivo estar alineado con la compañía en la que inviertes, y cuando inviertes en negocios familiares te alineas con esa visión de largo plazo de la familia.