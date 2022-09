El histórico año del dólar penaliza a las bolsas europeas y amenaza a los últimos 'bastiones alcistas'

La fortaleza del dólar está marcando la evolución de los principales selectivos bursátiles del planeta, que han entrado en una dinámica bajista que amenaza con devolverles a la zona de mínimos de marzo pasado. Incluso los últimos 'bastiones alcistas' de Europa que aguantan sobre soportes, como es el caso del Ibex con dividendos y el EuroStoxx 50 en su versión Total Return amenazan con ceder sus soportes en las próximas jornadas ante la espiral bajista en la que se han visto inmersos en las últimas horas las bolsas mundiales.

El selectivo español encuentran en los 22.500 puntos esa barrera. "Ahí se encuentra la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo cuyo objetivo de caída se encontraría un 20% por debajo, de ahí la importancia que ese soporte se mantenga en pie. De hecho, hasta que se alcance no soy partidario de realizar compras en bolsa española y siempre partiendo de que si ese soporte se pierde habría que cerrarlas", destaca Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

En Europa, el analista destaca los 7.500 puntos del EuroStoxx 50 en su versión Total Return que, por el momento están resistiendo el envite bajista.

En Wall Street, por su parte, todo apunta a una vuelta a esos mínimos de mediados de junio, que tendremos que ver si resisten el envite bajista o, por el contrario, asistimos a una continuidad bajista.

"En este sentido, me temo que haya o no rebote las caídas tienen visos de que luego van a tener continuidad, en busca de que el S&P 500 al menos alcance la zona de los 3.500 puntos y en el peor de los casos los 3.200 puntos, lo cual supondría un ajuste de la mitad y el 61,80% respectivamente de toda la subida que nació en los mínimos de 2020. Hasta esos soportes y puntos de giro potenciales no soy partidario de comprar más renta variable norteamericana.

El mejor año del 'billete verde'

Nueva sesión de alzas para un dólar estadounidense que desde que dio comienzo el año se ha revalorizado más de un 20% y que marca así su año más alcista de la historia. Así lo refleja el Índice Dólar, que recoge la evolución del billete verde frente a las divisas más negociadas, y que está dando muestras de una fortaleza que, sin embargo, tiene una doble cara (como siempre ocurre con las monedas): el resto de grandes divisas del planeta están sufriendo en sus propias carnes esa fortaleza norteamericana y se encuentran marcando registros inusualmente bajos.

Muchas de las grandes divisas del planeta cotizan en niveles que a comienzo de año no se presagiaban y que ahora, tras ser alcanzados, generan cierta inquietud entre las autoridades monetarias, que se ven obligadas a intervenir en el mercado para frenar la sangría de sus divisas, y entre inversores y analistas, que tienen miedo de que las decisiones de los bancos centrales no sean tan efectivas como las de la Fed.

Es el caso del euro/dólar, que vuelve a marcar nuevos mínimos decrecientes y que , atendiendo al margen de subida que aún le queda al Índice Dólar hasta los máximos del año 2001 en torno a las 121 unidades, "me temo que aún tiene margen de caída hacia los mínimos de 2000 en torno a los 0,8285 dólares por euro", explica el experto.